Иосиф Пригожин – о сорванном концерте Валерии в Дубае: «Происходящее сейчас, кроме как безумием, назвать невозможно»

Наши артисты продолжают противостоять прессингу со стороны мировой общественности. Так, певица Валерия сообщила об отмене концерта в Дубае, проходящего в рамках Дрезденского оперного бала.

«Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. Там должны были также выступать Светлана Захарова и Вадим Репин. Но ничего страшного, переживем и это», — отметила Валерия.

По словам певицы, отрадно то, что недавно ее очень тепло приняли на закрытии зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске. А сейчас Валерия готовится к сольному концерту в Москве. Поэтому направила свою энергию в другое русло.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать ситуацию продюсера и мужа Валерии Иосифа Пригожина. И он дал свою четкую оценку всему происходящему.

«Концерт не состоялся по политическим мотивам. Но мы ничего не потеряли, а встретились с нашими же зрителями, только в Санкт-Петербурге. В этот же день мы выступали во дворце «Юбилейный», — отметил Иосиф Пригожин. — Мы надеемся, что примерно к ноябрю ситуация уляжется. Вопрос же заключается только в том, что происходящее сейчас, кроме как безумием, назвать невозможно. Русских артистов девальвируют и дискредитируют. Понятно, что все боятся что-то комментировать, но факт остается фактом. Многие артисты стали заложниками существующей политической борьбы во всеоружии. Меж тем эта ситуация назрела не сегодня. Еще в 2014 году, в Великобритании, перед зданием Royal Albert Hall, прошли пикеты против России. Тогда Валерии запретили выступать в Юрмале, закрыли въезд в Латвию. Это были первые сигналы. И за прошедшие восемь лет можно было уже сделать выводы, но, к сожалению, этого никто не делает. Конечно, все происходящее носит неприятный характер. И, безусловно, нам грустно от этого. Пресловутая демократия и все основы законного права частной собственности любого гражданина сегодня просто уничтожены. И, по сути, наши артисты лишены профессии».

— Музыканты Дрезденского оркестра сами приняли такое решение или же на них оказали давление?

— Мы не знаем всех подробностей. Сначала мы увидели интервью Ханса-Йоахима Фрая (Инициатор проведения Дрезденского оперного бала – прим. ред.), где он рассказывал об оказанном на него давлении. Ему как гражданину Германии порекомендовали отказаться от сотрудничества с русскими артистами.

Но я считаю, что сейчас мы должны не молчать, а давать людям возможность самим сделать выводы, но не навязывать свою точку зрения, а предложить проанализировать все происходящее.

— А о чем бы вы хотели сказать?

— Лично я хочу сказать, что ни я, Иосиф Пригожин, ни многие другие артисты никогда не выступали с украинофобскими заявлениями, мы не позволяли себе переходить на личности. Вот сейчас говорят о том, что россияне зомбированы. Но как можно быть зомбированными при наличии огромного количества источников информации?

Стоит еще в заключении сказать, что это же не мы запретили украинских артистов. Это же не мы запретили паралимпийцам выступать в Китае. Но мы видим, как относятся к российским артистам…

А где же гуманизм? Зачем вы подменяете понятия? Почему мы должны говорить на белое, что это красное, а на красное – синее. Нам просто не оставляют выбора, а мне такой ультиматум не подходит.

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