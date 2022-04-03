Каких девушек признавали самыми красивыми в мире за последние два десятка лет

В середине марта в Пуэрто-Рико в городе Сан-Хуан наконец-то выбрали «Мисс мира-2021». Конкурс начался еще в декабре, да грянула волна ковида, заболели сразу 23 девушки… Но вот вирус отступил, и корона досталась 22-летней Каролине Белявской из Польши.

«Я так удивилась, даже не ожидала, это большая честь для меня!» — выпалила стандартный набор фраз белокурая красотка. Хотя вообще-то Каролина опровергает стереотипный набор о блондинках. Девушка учится в университете на менеджера, собирается в аспирантуру. А фотосессии, подиумы и моделинг — так, хобби с 14 лет.

Еще она очень спортивная: плавает, не боится нырять с аквалангом, играет в теннис и бадминтон. И не славы ради, а всерьез занимается благотворительностью — у нее даже свой проект есть, «Суп на Петрине» называется. Каждое воскресенье Каролина и ее друзья кормят горячим супом бездомных и оказывают им юридическую и медицинскую помощь.

Конечно, девушка знает, что очень красива, но отдает себе отчет, что все это временно. Настоящая красота — она внутри нас, справедливо полагает Белявска. Эх, парня бы тебе еще хорошего да деток побольше, Каролинушка!

Восхищаясь польской красавицей, «Телепрограмма» вспоминает победительниц «Мисс мира» за последнюю пару десятков лет. В какой-то степени это помогает понять, как в мире понимали женскую красоту в разное время.

Как выступила в этот раз участница от России?

В конкурсе «Мисс мира-2021» Россия не участвовала, поскольку из-за пандемии «Мисс Россия» не выбирали и в 2021-м, и в 2020-м. А «Мисс Россия-2019» на общемировое состязание уже ездила.

Тони-Энн Сингх, Ямайка, 2019

Ванесса Понсе, Мексика, 2018

Мануши Чхиллар, Индия, 2017

Стефани Дел Валье, Пуэрто-Рико, 2016

Александрия Миллс, США, 2010

Ксения Сухинова, Россия, 2008

Азра Акын, Турция, 2002

Приянка Чопра, Индия, 2000

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