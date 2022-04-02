Почему Борис Моисеев дарит квартиры друзьям, а не родным братьям

В марте Борис Моисеев отметил 68-й день рождения. Пышных гулянок после инсульта артист не устраивает, но все равно празднует в узком дружеском кругу. В этот день всегда Моисееву звонят его близкие друзья Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.

А накрыть стол помогает бессменный директор Сергей Горох. Вот как раз Орбакайте и директор звезды унаследуют его самую дорогую недвижимость. Рассказываем, почему эти люди стали для Бориса Моисеева ближе родни.

Алла Борисовна жарит ему котлеты

Десять лет назад Борис Моисеев вернулся домой с репетиции и неожиданно почувствовал себя плохо, но традиционно списал это на нагрузки и усталость. Повезло, что в этот момент ему позвонил концертный директор Сергей Горох и заметил, что Борис говорит чуть медленнее, чем обычно. Тут же забил тревогу — вызвал скорую помощь и сам помчался к Моисееву. А Борис стал отказываться от госпитализации. «Начнут пичкать лекарствами, еще выступать запретят, а у меня через два дня концерт.

Алла Борисовна и Филипп Киркоров с Колей Басковым придут! Выступление нельзя отменять! — цитирует сам себя артист. — Вот так я рассуждал. Тогда Сережа применил тяжелую артиллерию — позвонил моему близкому другу Иосифу Кобзону, чтобы тот уговорил вернуть врачей. После слов Иосифа: «Боряш, мы с тобой уже давно не мальчики. Это может плохо кончиться…» — пришлось сдаться. Доктора госпитализировали меня и диагностировали ишемический инсульт».

Пока Борис лежал в больнице, Алла Пугачева по два раза на дню звонила его директору — интересовалась самочувствием. Примадонна ежедневно лично готовила и передавала в НИИ неврологии домашнюю еду для близкого друга — были там непременно и его любимые жареные котлеты. После инсульта Моисеев прекратил концертную деятельность, Пугачева продолжает ему помогать — теперь уже не только котлетами, но и материально. Хотя Борис от денег пытался отказываться: мол, пенсии хватает — с учетом надбавки за звание заслуженного артиста он получает чуть больше 50 тысяч рублей в месяц.

Но шесть лет назад у Бориса случился еще и микроинсульт — перенес его на ногах. После двух инсультов у Моисеева частично парализовало руку и остались проблемы с речью — он все понимает, участвует в разговоре, но говорит медленно и мало. Ходит сам, но в люди выбирается только в сопровождении директора — так ему спокойнее. Моисеев долго занимался с логопедом и массажистом, но бросил, так как не увидел заметных результатов.

Пугачева и сейчас звонит Моисееву еженедельно. В этом марте Алла Борисовна отдыхает с семьей в Израиле, поэтому поздравила товарища по телефону. Звонила и Кристина Орбакайте. Кстати, Борис был в прошлом году у нее на праздновании юбилея. Моисеев часто говорил: своих детей нет, а Кристину люблю как дочку. В молодости Борис с маленькой Кристиной ездил в отпуск — показывал мир, Алла Борисовна ему доверяла. Поэтому и Пугачева, и Орбакайте для Моисеева — близкие люди.

Все богатства звезды

Борис Моисеев живет в своей московской квартире площадью 115 кв. м на Садовом кольце. Когда артист вел активную гастрольную деятельность, он купил квартиры в курортных городах Латвии и Болгарии. Квартиру в Юрмале Моисеев отписал еще пару лет назад Кристине Орбакайте. Сам Борис продолжал там отдыхать, однако последний раз был на море еще до пандемии. После такого щедрого подарка возникли вопросы: а что же артист завещает своей родне?

Кровных родных у Бориса Моисеева два человека — старшие братья Леонид и Маркс. С Леонидом ни Борис, ни Маркс не общаются с молодости — давние семейные ссоры. Маркс Толкач с женой Людмилой живет в Канаде. Людмила когда-то танцевала в коллективе Бориса — в первом составе балета «Экспрессия».

Последний раз Борис с братом виделись четыре года назад: Маркс прилетал в Москву ради участия вместе со звездным родственником в телешоу — за это ему и дорогу оплатили, и гонорар начислили. Этот опыт канадскому пенсионеру понравился, и в дальнейшем он уже раздавал комментарии телевизионщикам по видеосвязи — тоже за вознаграждение. При этом последнее время с братом связи не поддерживал.

И вдруг в марте Маркс Толкач дал сенсационное видеоинтервью: мол, узнал, что антиквариат из столичного жилья Бориса распродают, квартиру Моисеев подарил своему директору, а апартаменты в Юрмале — Орбакайте.

Что же произошло на самом деле? У Бориса Моисеева надежный тыл — Алла Пугачева, Неля Кобзон и другие друзья всегда на связи и в обиду не дадут. Директор и многолетний друг артиста Сергей Горох разъяснил ситуацию: «Борис Михайлович жил, живет и всегда будет жить в своей любимой московской квартире. Он не оформлял дарственную, не переписывал на меня свою недвижимость. Однако в 2020 году, насмотревшись в пандемию «ужастиков» про дележку наследства, принял решение и предложил заключить со мной договор пожизненной ренты».

Горох — надежный и давний друг Моисеева, в последние десять лет он ежедневно приезжает к нему, привозит продукты, возит по врачам, организует досуг, контролирует домработницу, «коммуналку» и решение всех бытовых вопросов. Моисеев такой опекой доволен, ему даже пришлось уговаривать Гороха на пожизненную ренту. Но если Борис что-то решил, то его не переубедить. Теперь директор артиста выполняет еще и прописанные в договоре обязательства — оплачивает его коммунальные платежи и другие необходимые расходы, покупает лекарства. Договор ренты предполагает, что после ухода человека из жизни тот, кто за ним ухаживал, сможет переоформить квартиру на себя.

Маркс Толкач уже извинился за слухи о распродаже антиквариата брата — все на месте. Теперь мужчина сожалеет о своем скандальном интервью. Удивительно, что Маркс не поговорил ни с братом, ни с его друзьями, а сразу записался на ТВ. Возможно, Борис простит скандалиста и отпишет ему жилье в Болгарии?

У Бориса Моисеева никогда не было жены, нет детей, поэтому его семьей стали друзья. Благодаря их стараниям Моисеев чувствует себя хорошо (насколько это возможно после перенесенной болезни), значительных ухудшений нет.

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