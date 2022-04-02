Где и когда можно вживую увидеть лучших фигуристов страны

Ведь любимых спортсменов можно наблюдать по ТВ на Кубке Первого канала (он прошел с 25 по 27 марта), а еще в мощных ледовых шоу, которые стартуют в апреле и прокатятся по городам России.
В обзоре «Телепрограммы» проекты, где выступят лучшие действующие фигуристы страны — и легенды тоже. Ищите билеты в интернете и кассах указанных арен.
«Влюбленные в фигурное катание»
Шоу, организованное Москомспортом, будет включать «Открытые соревнования среди любителей», в которых примут участие спортсмены-любители разных возрастов. Но самое главное — в нем будут кататься настоящие кумиры фанатов фигурного катания. Как молодые, так и взрослые: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Иван Букин и Александра Степанова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски.
— Новая концепция гала-представления, а также эмоции, передаваемые фигуристами в своих номерах, будут сопровождаться ярким световым шоу, стильной графикой и уникальной интерактивной программой, — объясняет идею проекта Департамент спорта города Москвы. — Кроме того, украшением вечера станут выступления артистов различных жанров: акробатического, танцевального и вокального.
Где смотреть: Москва, ДС «Мегаспорт», с 1 апреля.
Гала-шоу «Ледникового периода»
Это проект продюсера и хореографа шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Приурочен проект к юбилею выдающегося тренера по фигурному катанию и председателя судейского корпуса шоу «Ледниковый период» Татьяны Анатольевны Тарасовой. Ей в феврале исполнилось 75 лет, ледовые концерты в честь этого события должны были пройти в марте, но были перенесены на апрель. Окончательный состав участников пока не разглашается, но определенно точно хедлайнером проекта станет Евгения Медведева.
Кроме того, известно, что в Санкт-Петербурге откатают программы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А в Воронеже — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Иван Колесников, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Кирилл Зайцев, Наталья Забияко и Александр Энберт, Дмитрий Алиев.
Где смотреть: Санкт-Петербург (3 апреля, «Юбилейный»), Москва (15 — 16 апреля, «Лужники»), Воронеж (29 апреля, «Юбилейный»).
«Чемпионы на льду»
Название шоу говорит за себя. И не обманывает. В проекте, организованном заслуженным тренером страны Этери Тутберидзе, на лед выйдут лучшие из лучших фигуристы олимпийской сборной России. В том числе и те, кого воспитала сама Тутберидзе: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова вместе с Владимиром Морозовым, а также Диана Дэвис (дочь Тутберидзе) и Глеб Смолкин (сын Бориса Смолкина, исполнителя роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня»).
«Очевидно, это лучшая на сегодняшний день тренерская команда в составе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, воспитавшая целую плеяду победителей. Только раз в год, по завершении соревновательного сезона, она представляет исключительное зрелище», — указано в описании проекта.
Где смотреть: Минск (9 апреля, «Минск Арена»), Москва (13 апреля, «Мегаспорт»), Красноярск (20 апреля, «Платинум Арена»), Самара (24 апреля, СКК «Дворец Спорта»), Нижний Новгород (26 апреля, КРК «Нагорный») и Ташкент (29 апреля, «Хумо Арена»).
«Союз чемпионов»
Не обойдется и без шоу Евгения Плющенко. «Союз чемпионов» — проект, который проведет Яна Рудковская, супруга фигуриста. Изначально в шоу должен был выступить испанский фигурист Хавьер Фернандес, но сейчас, пожалуй, это трудноосуществимо, хотя из афиши его пока не убирали. Но главная интрига — участие серебряной медалистки скандальной Олимпиады-2022 Александры Трусовой, ушедшей сначала из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а затем вернувшейся обратно к звездной наставнице. По контракту фигуристка должна отработать еще одно шоу у Евгения.
Основной состав участников такой: Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко.
Где смотреть: Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 16 апреля.
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