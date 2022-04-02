Где и когда можно вживую увидеть лучших фигуристов страны

Сборная России по фигурному катанию отстранена от всех официальных международных соревнований, но для зрителей это вовсе не повод унывать.

Ведь любимых спортсменов можно наблюдать по ТВ на Кубке Первого канала (он прошел с 25 по 27 марта), а еще в мощных ледовых шоу, которые стартуют в апреле и прокатятся по городам России.

В обзоре «Телепрограммы» проекты, где выступят лучшие действующие фигуристы страны — и легенды тоже. Ищите билеты в интернете и кассах указанных арен.

«Влюбленные в фигурное катание»

Шоу, организованное Москомспортом, будет включать «Открытые соревнования среди любителей», в которых примут участие спортсмены-любители разных возрастов. Но самое главное — в нем будут кататься настоящие кумиры фанатов фигурного катания. Как молодые, так и взрослые: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Иван Букин и Александра Степанова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски.

— Новая концепция гала-представления, а также эмоции, передаваемые фигуристами в своих номерах, будут сопровождаться ярким световым шоу, стильной графикой и уникальной интерактивной программой, — объясняет идею проекта Департамент спорта города Москвы. — Кроме того, украшением вечера станут выступления артистов различных жанров: акробатического, танцевального и вокального.

Где смотреть: Москва, ДС «Мегаспорт», с 1 апреля.

Гала-шоу «Ледникового периода»

Это проект продюсера и хореографа шоу «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Приурочен проект к юбилею выдающегося тренера по фигурному катанию и председателя судейского корпуса шоу «Ледниковый период» Татьяны Анатольевны Тарасовой. Ей в феврале исполнилось 75 лет, ледовые концерты в честь этого события должны были пройти в марте, но были перенесены на апрель. Окончательный состав участников пока не разглашается, но определенно точно хедлайнером проекта станет Евгения Медведева.

Кроме того, известно, что в Санкт-Петербурге откатают программы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А в Воронеже — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Иван Колесников, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Кирилл Зайцев, Наталья Забияко и Александр Энберт, Дмитрий Алиев.

Где смотреть: Санкт-Петербург (3 апреля, «Юбилейный»), Москва (15 — 16 апреля, «Лужники»), Воронеж (29 апреля, «Юбилейный»).

«Чемпионы на льду»

Название шоу говорит за себя. И не обманывает. В проекте, организованном заслуженным тренером страны Этери Тутберидзе, на лед выйдут лучшие из лучших фигуристы олимпийской сборной России. В том числе и те, кого воспитала сама Тутберидзе: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова вместе с Владимиром Морозовым, а также Диана Дэвис (дочь Тутберидзе) и Глеб Смолкин (сын Бориса Смолкина, исполнителя роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня»).

«Очевидно, это лучшая на сегодняшний день тренерская команда в составе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, воспитавшая целую плеяду победителей. Только раз в год, по завершении соревновательного сезона, она представляет исключительное зрелище», — указано в описании проекта.

Где смотреть: Минск (9 апреля, «Минск Арена»), Москва (13 апреля, «Мегаспорт»), Красноярск (20 апреля, «Платинум Арена»), Самара (24 апреля, СКК «Дворец Спорта»), Нижний Новгород (26 апреля, КРК «Нагорный») и Ташкент (29 апреля, «Хумо Арена»).

«Союз чемпионов»

Не обойдется и без шоу Евгения Плющенко. «Союз чемпионов» — проект, который проведет Яна Рудковская, супруга фигуриста. Изначально в шоу должен был выступить испанский фигурист Хавьер Фернандес, но сейчас, пожалуй, это трудноосуществимо, хотя из афиши его пока не убирали. Но главная интрига — участие серебряной медалистки скандальной Олимпиады-2022 Александры Трусовой, ушедшей сначала из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а затем вернувшейся обратно к звездной наставнице. По контракту фигуристка должна отработать еще одно шоу у Евгения.

Основной состав участников такой: Аделина Сотникова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Евгений Семененко.

Где смотреть: Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 16 апреля.

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