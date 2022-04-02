Знаменитые внуки, которые хоть и остались без родителей, но росли в любви и ласке

Блинчики каждый день, восьмиразовое питание, шапка даже самой теплой весной и сказка на ночь - все это бабушкино воспитание. Нежное, трепетное и гиперответственное.

Иногда в жизни случается так, что домик в деревне у бабули — это не только летние каникулы, но и все детство целиком. В обзоре «Телепрограммы» — знаменитости, которых вырастили бабушки.

Шура

Детство новосибирского мальчика Саши Медведева было печальным. Мама родила его в 17 лет, развелась, отец ушел навсегда и никак не принимал участия в воспитании парня. А после и родная мать охладела к ребенку. В 9 лет мальчика отдали было в детский дом. Но потом воспитание взяла на себя бабушка Вера Михайловна — повар в ресторане «Русь», где с 13 лет и начал петь Саша.

Если бы бабуля не забрала мальчика из детдома, никакого Шуру на эстраде мы бы не увидели. В 2004 году Веры Михайловны не стало. Певец всегда с теплом вспоминает о ней и говорит, что темперамент и тяга к музыке достались ему от бабушки, у которой были цыганские корни (и якобы даже дар ясновидения).

Джек Николсон

Мама будущего актера Джун родила мальчика в 16 лет. И, поскольку не имела никакого опыта воспитания ребенка, а еще боялась быть опозоренной сверстниками, поручила растить парня родителям. До 37 лет актер прожил в полной уверенности, что Джун — его старшая сестра. А потом узнал правду. Об этом ему рассказал журналист Time.

На тот момент уже п пулярный артист не поверил в эту чушь, начал уточнять у близких и узнал, что корреспондент не обманул его. Другая сестра (настоящая), Лоррейн, подтвердила Джеку шокирующую информацию. В тот момент и бабушки с дедом, и мамы уже не было в живых, что сильно ударило по психике актера. Кто его родной отец, он не знает до сих пор.

Пирс Броснан

Будущий Джеймс Бонд родился в Ирландии в семье Томаса Броснана и Мэй Броснан. Парню еще и года не исполнилось, а папаша уже бросил семью. Мать была вынуждена пропадать на работе, чтобы прокормить сына, а потом и вовсе уехала покорять Англию, поэтому попечение над ребенком взяла бабушка Пирса. Он жил с ней и дедом в маленьком шахтерском городе Наван, который до сих пор считает родным.

Но после того, как дедушка с бабушкой умерли, Броснан переехал в семью дяди и тети, которые отдали мальчика в школу Братьев Христа. Именно поэтому религия в жизни актера до сих пор имеет особое значение. Когда мальчик подрос, устроившаяся работать медсестрой в Лондоне мать забрала его к себе.

Аль Пачино

Италоамериканцы Роза и Сальваторе Пачино разошлись, когда их сыну исполнилось два года. Тогда его мама увезла маленького Альфредо к бабушке — сицилийке Кейт Джерарди, жившей в опасном районе Нью-Йорка — Южном Бронксе. Она, по сути, и стала настоящей матерью для будущей звезды Голливуда, ведь родная мама толком им не занималась, а отец и вовсе уехал в Калифорнию. Бабушка отвела артистичного парня в школу исполнительских искусств в Нью-Йорке, именно перед ней Альфредо и сыграл первые свои роли, в лицах пересказывая содержание картин, просмотренных в кинотеатре.

Эрик Клэптон

Несмотря на то, что Эрик Клэптон моложе Джека Николсона на восемь лет, он в точности повторил его детскую биографию. Видимо, тяжелый 1945 год сказался на отношении родителей Эрика к нему — они прикинулись его братом и сестрой. Маме Патрисии было 16, папе Эдварду — 24, он был солдатом из Канады и отправился на войну еще до того, как мальчик родился. Поэтому воспитывала Эрика бабушка Роза.

Он рос, будучи уверенным, что родная мать — именно она, а не «сестра» Патрисия. Раскрывать обман реальная мама не стала: нашла себе другого военного и улетела с ним в Германию, оставив ребенка. Что, видимо, к лучшему — ведь именно бабушка и дед подарили Клэптону на 13-летие акустическую гитару. Так он начал долгий путь к мировой славе по невероятно красивой блюзовой дорожке.

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