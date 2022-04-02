Как санкции и рост цен отразились на российских звездах

Шоу-бизнес не стал исключением. Эстрадных звезд чаще других обвиняют в больших и легких заработках. Станут ли теперь они меньше зарабатывать? «Телепрограмма» с помощью экспертов узнала, как санкции и рост цен отразились на нашем шоу-бизнесе.

Гастроли возвращаются

Периодически в соцсетях и СМИ поднимают тему отмены концертов артистов. На самом деле массовых отмен нет. В последние два года из-за коронавируса каждый артист что-то куда-то двигал в рабочем графике.

Правда, этой весной для переносов иные причины. Некоторые большие российские артисты перенесли на осень изначально запланированные на весну концерты в Москве и подмосковном «Крокус Сити Холле». На этот раз из-за… отмены ковидных ограничений. Дело в том, что теперь можно продавать все места в залах. А, например, Стас Пьеха поздно объявил о концерте и никак не успевал продать на 31 марта все билеты с учетом снятых ограничений. Вот и пришлось шоу переносить.

К тому же в первые две недели марта люди тратили деньги на продукты и товары, опасаясь роста цен, и про билеты на концерты думали в последнюю очередь. Директора артистов жаловались, что продажи билетов упали в этот период в два раза. Кстати, цены на билеты на выступления звезд пока не изменились и продажи уже восстанавливаются.

А вот у Сергея Лазарева билеты разлетелись отлично, но он все равно перенес апрельскую премьеру концертного шоу «Я не боюсь». Планы артиста поменялись из-за сложностей авиасообщения с заграницей. «Над шоу работает международная команда, декорации у нас изготавливаются в другой стране», — объяснил Лазарев «Телепрограмме». Работали над программой полгода, а в начале марта все должны были встретиться в Минске на финальных репетициях. Но теперь собрать команду и решить вопрос с декорациями почти невозможно.

Кирилл Туриченко из «Иванушек» и оперный певец Юсиф Эйвазов, создавшие было дуэт, перенесли свое шоу с марта на сентябрь, так как Юсиф сейчас работает за границей. Меньше половины зала продано на весенние концерты Ирины Понаровской и Кристины Орбакайте (18 и 25 мая соответственно), а ведь они и так переносились с доковидных времен — впрочем, у поклонников этих певиц есть еще полтора-два месяца на покупку билетов.

Есть артисты, которые всегда собирают залы. Леонид Агутин в конце марта собрал два подряд «Крокуса». Бойко продаются билеты в столице и на других топовых звезд: у Полины Гагариной — три выступления в апреле; у Филиппа Киркорова — четыре шоу в Кремлевском дворе; у Сергея Трофимова — три аншлаговых концерта подряд. Поют весной без переносов Лолита, Михаил Турецкий, Валерия, Татьяна Буланова и многие другие артисты.

Всех обычно интересуют продажи билетов на Ольгу Бузову. Так вот, 18 июня у нее в «Крокус Сити Холле» новое концертное шоу «Вот она я!». Билеты продаются активно, после снятия ограничений по наполняемости залов появились места на танцполе.

В турах по российским городам сейчас находятся Любовь Успенская, Григорий Лепс, Баста, Олег Газманов, Стас Пьеха, Елена Ваенга, Владимир Кузьмин, Ярослав Сумишевский и многие другие. В регионах постепенно тоже снимают ковидные ограничения — гастроли идут по графику.

Что касается выступлений на коммерческих частных концертах, то и в ковидные годы они шли, но втихую, чтобы не раздражать публику. Спрос звезд на рынке заказников за два года снизился почти на 40%. На весенние и летние свадьбы, дни рождения и прочие частные праздники звезд забронировали еще полгода назад — предоплата внесена, и петь все будут по расписанию.

Часть артистов вдруг устроили себе продолжительные каникулы в ОАЭ — Егор Крид, Моргенштерн, Джиган, Нюша с семьями. Эта страна осталась курортом с прямым авиасообщением для обеспеченных русских. Для них периодически и поют в Дубае наши звездные «отпускники». Такой курортный доход для них — отличный заработок.

Уже на майские праздники в турецких отелях споют Баста, Дима Билан, Клава Кока, Тимати, «Руки Вверх!», Сергей Лазарев и многие другие. Летом артисты поедут в традиционный чес по российским курортам, а осенью концертные шоу в столице и городах страны ожидаются практически ежедневно.

Комментарий экспертов:

Основатели агентства All Star Media Виктор Устенко и Дмитрий Павлов:

— Весной ожидается восстановление концертной деятельности артистов. Конечно, индустрия не сможет сразу вернуться к доковидному объему концертов. Однако ближе к лету с появлением фестивалей open air (на открытом воздухе. — Авт.), оживлением мероприятий и корпоративов все максимально приблизится к привычному количеству концертов. Прогнозируем, что уже к осени все вернется к допандемийному уровню».

Легкие бабки закончились

Часть поющих звезд получали приличный доход благодаря коммерческим публикациям в Инстаграме (экстремистская организация, запрещена в РФ). После блокировки этой соцсети блогеры потеряли легкие деньги. За одну рекламную публикацию звезды получали от 100 до 500 тыс. руб. А иногда и по миллиону! Из звезд в топовые блогеры на этой площадке выбились Ольга Бузова, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Ксения Бородина, Полина Гагарина, Егор Крид, Регина Тодоренко, Ида Галич. Они зарабатывали за год только на этой площадке примерно $0,9 — 1 млн. Как говорится, весомая прибавка к семейному бюджету.

Часть аудитории продолжает заходить на их страницы, обходя блокировку, но охваты упали значительно, и рекламы больше нет. Потребуется не менее четырех месяцев, чтобы адаптироваться в других соцсетях. Аудиторию там набрать сложно. За звездами ВКонтакте и Телеграм перешли лишь от 1 до 10% подписчиков. Единицы артистов имели мощные группы поддержки в российских соцсетях: так, у Егора Крида ВКонтакте больше 1 млн подписчиков. Ольга Бузова всегда гордилась, что у нее 23 млн подписчиков — больше, чем у кого бы то ни было в нашей стране. Но в Телеграм перешла пока только 801 тыс. человек. Куда делись с таким трудом нажитые миллионы поклонников, непонятно.

Впереди у звездных блогеров рабочая весна и лето — будут наращивать аудиторию на новых площадках. В ход идут призы и конкурсы, откровения и другие уловки. Площадки тоже стараются. ВКонтакте запустят обновления, сделают свои продукты более привычными для аудитории из других соцсетей. Уже работает монетизация видео в сообществах — авторы могут зарабатывать, разработчики стараются предугадать запросы аудитории. Руководство соцсети говорит о трехкратном росте во всех сегментах и о наличии возможностей для продвижения компаний и блогеров — просто звезды и пользователи к ним не привыкли.

Этой весной звезды компенсируют отсутствие коммерческих предложений в сети работой на ТВ. Многие из поющих звезд снимаются в телешоу в качестве ведущих и членов жюри: Сергей Лазарев, Николай Басков, Полина Гагарина, Баста, Ольга Бузова, Клава Кока.

Комментарий экспертов

Виктор Устенко и Дмитрий Павлов:

— Все, кто вел блоги в запрещенной социальной сети, будут постепенно перебираться на альтернативные площадки. Мы также прогнозируем появление новых, еще более технологичных площадок. В ближайшие 2 — 3 месяца будет спад рекламного трафика. Стоимость публикации у звезды-блогера снизится, а вот насколько — будем судить, когда они наберут аудиторию на новых площадках. Ориентировочно спад цен составит от 20 до 50%. Все компенсируется через 3 — 4 месяца после появления новых соцсетей и развития аккаунтов. Отечественных социальных сетей вполне достаточно, чтобы закрыть все потребности целевой аудитории.

Заработки в Сети

Эти артисты чаще поют в клубах и не соберут большие залы и стадионы в туре, но их песни регулярно попадают в чарты стриминговых музыкальных сервисов. Это Моргенштерн, Slava Marlow, Егор Крид, Miyagi, Люся Чеботина, Zivert, Мари Краймбрери. Так они получают 40% своих доходов. Залетают периодически в этот топ и наши гастролирующие артисты — Баста и Дима Билан.

Западные музыкальные сервисы Apple Music и Spotify не прекратили работу в России, поэтому пока они доступны и музыканты продолжают там зарабатывать. Хотя санкции действуют: новые треки теперь не рекламируют, артисты теряют прослушивания, от количества которых зависят заработки в цифровом музыкальном магазине. Часть денег с прослушиваний забирает сам магазин, часть — агрегатор, через которого был выгружен трек, еще одну часть — лейбл. Средний заработок артиста из середины топов всех цифровых площадок за квартал может составить 7 — 10 млн руб. Чтобы держаться в самом низу рейтинга Apple Music, достаточно 20 — 30 тыс. прослушиваний в сутки. А вот чтобы попасть в топ в ВКонтакте, необходимо 150 — 200 тыс. прослушиваний в сутки.

Но самые популярные российские исполнители не пострадают. По результатам опроса ВЦИОМа, самый популярный певец 2021 года — Олег Газманов, а среди женщин лидируют Полина Гагарина и Пелагея. Этих звезд чаще слушают на российских стриминговых площадках (Яндекс.Музыка, Одноклассники, ВКонтакте). У них с аудиторией не будет проблем. Отток слушателей будет у молодых и модных звезд, чья музыка имела большую популярность исключительно в Apple Music и Spotify.

Комментарий экспертов:

Виктор Устенко и Дмитрий Павлов:

— Стриминг зарубежных площадок уменьшится. У многих слушателей слетят подписки, должно пройти время, чтобы аудитория перешла из одной привычной площадки на другую. В ближайшие три месяца рынок будет перестраиваться, цифры станут на порядок меньше. Но в перспективе российский рынок будет в выигрыше. По нашим наблюдениям, уже сейчас количество регистраций, посещений и прослушивания музыки ВКонтакте выросло в несколько раз.

По нашим прогнозам, в этом году российский рынок будет поделен между пятью платформами. Лидирующую позицию займет ВКонтакте — 40%. На второе место встанет Яндекс.Музыка — 22%, далее идут проекты МТС Медиа — 16%, Сберзвук — 14% и Одноклассники — 8%. Не исключаем появления новых, еще более технологичных платформ.

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