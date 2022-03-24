«Пробовал заказать чудо-средство, а мне говорят – 20 тысяч!»: Иван Краско чуть не стал жертвой мошенников

Актер очень плохо видит и поверил рекламе, что сомнительное лекарство поможет вернуть ясность взгляда.

91-летний Иван Краско вернулся на сцену. Зимой актер сильно болел, сказывается возраст, к тому же здоровье подкосил коронавирус. Но теперь хочется верить, что все проблемы позади и зритель может наслаждаться игрой любимого артиста.

Для Ивана Ивановича это очень важно, как говорит он сам, «вернулся к жизни».

«Чувствую себя прекрасно, нормально все. Был в госпитале ветеранов войны 21 день и очень благодарен всем. Нужно благодарность объявить сотрудникам! Они меня на ноги поставили, превратили пациента в действующего артиста. У меня уже идут спектакли. Очень рад, что появились силы вернуться на сцену», — благодарит врачей актер.

Перед госпиталем он допускал, что больше не выйдет на сцену, но, к счастью, здоровье позволило. Пока подводит только зрение, глаза видят неважно.

Иван Иванович даже пробовал звонить по рекламным объявлениям на короткий номер телефона, где обещают чудо-средство для возвращения зрения.

«Мне там женский приятный голос объясняет, что если закажу на год средство, то будет столько-то стоить и плюс доставка. Я говорю: «Может, уже хватит позориться? Ну что вы обманываете? Никто ничего бесплатно не предоставит, не привезет». А они мне потом насчитали 20 тысяч рублей. Нет, ребята! Не надо мне такого. Дурят нас, а люди верят», — рассказывает Teleprogramma.pro Николай Краско.

На сцене он все видит в тумане: и декорации, и партнеров, и зрительный зал — но не отчаивается. Делает ставку не на чудо-средство, а на силу природы и спокойную атмосферу.

«Скоро поеду жить на дачу, как потеплее будет. Там, на свежем воздухе, надеюсь, будет получше, может, и зрение вернется», — признался актер.

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