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Серб и молод: как Милош Бикович стал знаменит, получил российское гражданство, покорил сердца красоток, но ни разу не женился

Популярный сербский красавец-актер сегодня один из востребованных в российском кинематографе.

Серб и молод: как Милош Бикович стал знаменит, получил российское гражданство, покорил сердца красоток, но ни разу не женился
Милош Бикович. Фото: Global Look Press

Звезда Милоша Биковича, сербского актера и российской знаменитости, сегодня горит очень ярко. Не менее жаркие страсти кипят и в личной жизни красавца. Как уроженец Белграда смог покорить публику двух стран, откуда знает русский язык, с кем крутил романы – в нашем материале.

Милош Бикович, детство, национальность, гражданство

Милош Бикович 13 января 1988 года в столице Югославии (сейчас Сербия) Белграде в сербской семье. Родители мальчика никак не были связаны с творчеством, но будущий актер тянулся к литературе и искусству сызмальства.

Бикович – гражданин Сербии. Но в 2021 году указом президента России актер получил российское гражданство. «Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!», — гордо написал актер у себя в микроблоге, когда похвастался паспортом.

Маленький Милош Бикович с мамой. Фото: соцсети

У Милоша есть старший брат Михайло, который во многом заменил ему отца – родители развелись, когда будущей звезде не было и годика от роду. Разница в возрасте между братьями – 16 лет. Михайло Бикович стал монахом и именно он направил младшего брата изучать русский язык – Милошу было 7 лет, когда он сделал такой выбор.

«Тогда брат мне еще сказал, что Россия воскреснет, ему это сказал его духовный отец. Что-то в этом есть», — сказал актер в одном из интервью сайту Teleprogramma.pro.

Милош Бикович в молодости. Фото: соцсети

На телевидение Милош попал в 13 лет – стал ведущим детской передачи. И уже тогда определился с будущей профессией. Окончив школу, он поступил в Белградский университет искусств на факультет драматического искусства, стал актером и пополнил труппу Белградского драматического театра.

Милош Бикович: начало карьеры

Бикович начал сниматься в кино еще будучи студентом. На кастингах, которые молодой человек посещал с друзьями, он не раз получал предложения о съемках в сериалах. В 2004 и 2005 годах он снялся в сиквеле «Доллары идут», с 2006 по 2011 годы задействован в многосерийной ленте «Белая ладья», параллельно снялся в сериале «Аисты идут».

Милош Бикович в фильме «Монтевидео: Божественное видение». Кадр из фильма

Слава настигла Биковича после выхода на экраны мелодрамы «Монтевидео: Божественное видение». Он сыграл главного героя — футболиста, осуществившего мечту и ставшего чемпионом мира. Фильм стал лучшей сербской картиной 2010 года, номинировался на «Оскар» как лучшая лента на иностранном языке, а на Московском международном кинофестивале получил приз зрительских симпатий.

После этого актером заинтересовались многие режиссеры – посыпались разные предложения. И ставший на Родине звездой первой величины, Милош Бикович решил покорить любимую Россию.

Милош Бикович: карьера в России

В российский кинематограф он попал благодаря режиссеру Никите Михалкову. Милош так вспоминает знакомство с Никитой Сергеевичем, который стал его крестным отцом в российском кинематографе: «Я снялся в сербском фильме о футболе «Монтевидео», который вошел в программу Московского международного кинофестиваля. На фестивале мы познакомились с Михалковым, но это знакомство было на уровне «здравствуйте — до свидания».

Милош Бикович с Никитой Михалковым. Фото: соцсети

Но мудрый старший брат посоветовал Милошу написать письмо «великому Михалкову». Бикович-младший эту идею не поддержал. Мол, в России много таких актеров, как он, и даже лучше. И если будет суждено, Михалков сам позовет.

Так оно и случилось: через некоторое время ассистенты Михалкова позвонили Биковичу с предложением. Милош решил, что это розыгрыш, согласился и забыл. А когда на почту ему пришел сценарий фильма «Солнечный удар» (2014), понял, что все по-настоящему.

Милош Бикович в фильме «Солнечный удар». Кадр из фильма

В «Солнечном ударе» Бикович сыграл барона Николая Гульбе-Левицкого, ему было сложно изъясняться на русском, хоть он его и учил, — проблемы с произношением и постановкой ударений мешали. Несколько месяцев он занимался с преподавателем, погрузился в русскую культуру, чтобы глубже понять ее.

После съемок у Михалкова молодому сербу открылись двери в российское кино. Проекты один за другим делали из иностранного актера узнаваемого и любимого многими россиянами исполнителя.

В следующем году Бикович появился на экранах в картине «Духless 2», составив пару Даниле Козловскому. Затем были успешные проекты «Без границ», «Отель «Элеон», «Гранд», «Крылья империи», «Мифы», «Лед», «Отель Белград», «За гранью реальности».

Милош Бикович в сериале «Гранд». Кадр из сериала

Про сербскую киноиндустрию Бикович не забывал. На родине в 2018 году он снялся в криминальном триллере «Южный ветер», участвовал в многосерийном проекте «Тени над Балканами».

Милош Бикович в сериале «Южный ветер». Кадр из фильма

А через год на российские экраны вышла комедия «Холоп», превознесшая Милоша Биковича на Олимп. Она стала самой кассовой в истории отечественного кинематографа, собрав в прокате более двух с половиной миллиардов рублей.

Милош Бикович в комедии «Холоп». Кадр из фильма

В 2020 году Бикович снялся в сериалах «Кома», «Магомаев». Весной 2022 года на больших экранах состоялся показ комедии «Хочу замуж», где сербский актер снялся с Кристиной Асмус в главных ролях.

Милош Бикович: личная жизнь

Личная жизнь красавца-серба полна знаменитых имен ярких красавиц кино и моделинга. Причем, ни один из многочисленных романов ловеласа ростом 188 см и весом 80 кг не закончился ЗАГСом.

Первые отношения Биковича, ставшие публичными, были с моделью Сашей Лусс. Топ-модель и муза Карла Лагерфельда покорила любвеобильного серба в 2015 году. Они познакомились на совместной фотосессии, и отношения быстро перешли рамки служебных. Они вместе летали в отпуск, появлялись на публике, но в 2016 году расстались.

Милош Бикович и Саша Лусс. Фото: Global Look Press

Следующей, у кого Бикович украл сердечко, стала актриса Аглая Тарасова. Их роман завязался на съемках фильма «Лед», после чего они стали жить вместе, выходили в свет, давали совместные интервью, и поклонники были уверены – дело идет к свадьбе. Но весной 2018 года пара распалась.

Милош Бикович и Аглая Тарасова. Фото: Global Look Press

Когда снимался фильм «Холоп», Бикович и главная героиня картины Саша Бортич все чаще стали проводить время за пределами съемочной площадки. Публика шепталась об их романе – уж очень тесны их объятия и счастливы взаимные улыбки. Но комедия ушла в прокат, а вместе с ней и отношения пары. Так что был ли между ними роман, остается гадать.

Милош Бикович и Саша Бортич. Фото: соцсети

В том же году Бикович покорил сербскую модель Барбару Таталович. Яркая брюнетка заняла место в сердце красавца всего на год – потом их общение сошло на нет.

Милош Бикович и Барбара Таталович. Фото: соцсети

Следующей избранницей актера стала чемпионка по бальным танцам Арина Волошина. Они с актером познакомились в 2021 году в социальной сети. Причем, там и расстались спустя год, и довольно громко. Волошина комментировала отношения к ловеласом:

«Человек повел себя очень грубо. Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей».

Милош Бикович и Арина Волошина. Фото: соцсети

В настоящее время актер свободен и открыт к новым отношениям. А также уверяет, что готов к детям.

Милош Бикович сегодня

В настоящее время Милош Бикович – завидный холостяк, популярный и востребованный актер как в Сербии, так и в России. Одна из последних картин, увидевших свет весной 2022 года – комедия «Хочу замуж». В ней он снялся с актрисой Кристиной Асмус, и поклонники уже подозревают у них роман.

Милош Бикович и Кристина Асмус. Фото: соцсети

Также совсем скоро на экраны выйдет драма «The Телки», экранизация триллера Сергея Минаева про гламурного подонка. Бикович сыграл в картине главную роль, а пару ему составила Оксана Акиньшина.

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