Серб и молод: как Милош Бикович стал знаменит, получил российское гражданство, покорил сердца красоток, но ни разу не женился

Популярный сербский красавец-актер сегодня один из востребованных в российском кинематографе.

Звезда Милоша Биковича, сербского актера и российской знаменитости, сегодня горит очень ярко. Не менее жаркие страсти кипят и в личной жизни красавца. Как уроженец Белграда смог покорить публику двух стран, откуда знает русский язык, с кем крутил романы – в нашем материале.

Милош Бикович, детство, национальность, гражданство

Милош Бикович 13 января 1988 года в столице Югославии (сейчас Сербия) Белграде в сербской семье. Родители мальчика никак не были связаны с творчеством, но будущий актер тянулся к литературе и искусству сызмальства.

Бикович – гражданин Сербии. Но в 2021 году указом президента России актер получил российское гражданство. «Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!», — гордо написал актер у себя в микроблоге, когда похвастался паспортом.

У Милоша есть старший брат Михайло, который во многом заменил ему отца – родители развелись, когда будущей звезде не было и годика от роду. Разница в возрасте между братьями – 16 лет. Михайло Бикович стал монахом и именно он направил младшего брата изучать русский язык – Милошу было 7 лет, когда он сделал такой выбор.

«Тогда брат мне еще сказал, что Россия воскреснет, ему это сказал его духовный отец. Что-то в этом есть», — сказал актер в одном из интервью сайту Teleprogramma.pro.

На телевидение Милош попал в 13 лет – стал ведущим детской передачи. И уже тогда определился с будущей профессией. Окончив школу, он поступил в Белградский университет искусств на факультет драматического искусства, стал актером и пополнил труппу Белградского драматического театра.

Милош Бикович: начало карьеры

Бикович начал сниматься в кино еще будучи студентом. На кастингах, которые молодой человек посещал с друзьями, он не раз получал предложения о съемках в сериалах. В 2004 и 2005 годах он снялся в сиквеле «Доллары идут», с 2006 по 2011 годы задействован в многосерийной ленте «Белая ладья», параллельно снялся в сериале «Аисты идут».

Слава настигла Биковича после выхода на экраны мелодрамы «Монтевидео: Божественное видение». Он сыграл главного героя — футболиста, осуществившего мечту и ставшего чемпионом мира. Фильм стал лучшей сербской картиной 2010 года, номинировался на «Оскар» как лучшая лента на иностранном языке, а на Московском международном кинофестивале получил приз зрительских симпатий.

После этого актером заинтересовались многие режиссеры – посыпались разные предложения. И ставший на Родине звездой первой величины, Милош Бикович решил покорить любимую Россию.

Милош Бикович: карьера в России

В российский кинематограф он попал благодаря режиссеру Никите Михалкову. Милош так вспоминает знакомство с Никитой Сергеевичем, который стал его крестным отцом в российском кинематографе: «Я снялся в сербском фильме о футболе «Монтевидео», который вошел в программу Московского международного кинофестиваля. На фестивале мы познакомились с Михалковым, но это знакомство было на уровне «здравствуйте — до свидания».

Но мудрый старший брат посоветовал Милошу написать письмо «великому Михалкову». Бикович-младший эту идею не поддержал. Мол, в России много таких актеров, как он, и даже лучше. И если будет суждено, Михалков сам позовет.

Так оно и случилось: через некоторое время ассистенты Михалкова позвонили Биковичу с предложением. Милош решил, что это розыгрыш, согласился и забыл. А когда на почту ему пришел сценарий фильма «Солнечный удар» (2014), понял, что все по-настоящему.

В «Солнечном ударе» Бикович сыграл барона Николая Гульбе-Левицкого, ему было сложно изъясняться на русском, хоть он его и учил, — проблемы с произношением и постановкой ударений мешали. Несколько месяцев он занимался с преподавателем, погрузился в русскую культуру, чтобы глубже понять ее.

После съемок у Михалкова молодому сербу открылись двери в российское кино. Проекты один за другим делали из иностранного актера узнаваемого и любимого многими россиянами исполнителя.

В следующем году Бикович появился на экранах в картине «Духless 2», составив пару Даниле Козловскому. Затем были успешные проекты «Без границ», «Отель «Элеон», «Гранд», «Крылья империи», «Мифы», «Лед», «Отель Белград», «За гранью реальности».

Про сербскую киноиндустрию Бикович не забывал. На родине в 2018 году он снялся в криминальном триллере «Южный ветер», участвовал в многосерийном проекте «Тени над Балканами».

А через год на российские экраны вышла комедия «Холоп», превознесшая Милоша Биковича на Олимп. Она стала самой кассовой в истории отечественного кинематографа, собрав в прокате более двух с половиной миллиардов рублей.

В 2020 году Бикович снялся в сериалах «Кома», «Магомаев». Весной 2022 года на больших экранах состоялся показ комедии «Хочу замуж», где сербский актер снялся с Кристиной Асмус в главных ролях.

Милош Бикович: личная жизнь

Личная жизнь красавца-серба полна знаменитых имен ярких красавиц кино и моделинга. Причем, ни один из многочисленных романов ловеласа ростом 188 см и весом 80 кг не закончился ЗАГСом.

Первые отношения Биковича, ставшие публичными, были с моделью Сашей Лусс. Топ-модель и муза Карла Лагерфельда покорила любвеобильного серба в 2015 году. Они познакомились на совместной фотосессии, и отношения быстро перешли рамки служебных. Они вместе летали в отпуск, появлялись на публике, но в 2016 году расстались.

Следующей, у кого Бикович украл сердечко, стала актриса Аглая Тарасова. Их роман завязался на съемках фильма «Лед», после чего они стали жить вместе, выходили в свет, давали совместные интервью, и поклонники были уверены – дело идет к свадьбе. Но весной 2018 года пара распалась.

Когда снимался фильм «Холоп», Бикович и главная героиня картины Саша Бортич все чаще стали проводить время за пределами съемочной площадки. Публика шепталась об их романе – уж очень тесны их объятия и счастливы взаимные улыбки. Но комедия ушла в прокат, а вместе с ней и отношения пары. Так что был ли между ними роман, остается гадать.

В том же году Бикович покорил сербскую модель Барбару Таталович. Яркая брюнетка заняла место в сердце красавца всего на год – потом их общение сошло на нет.

Следующей избранницей актера стала чемпионка по бальным танцам Арина Волошина. Они с актером познакомились в 2021 году в социальной сети. Причем, там и расстались спустя год, и довольно громко. Волошина комментировала отношения к ловеласом:

«Человек повел себя очень грубо. Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей».

В настоящее время актер свободен и открыт к новым отношениям. А также уверяет, что готов к детям.

Милош Бикович сегодня

В настоящее время Милош Бикович – завидный холостяк, популярный и востребованный актер как в Сербии, так и в России. Одна из последних картин, увидевших свет весной 2022 года – комедия «Хочу замуж». В ней он снялся с актрисой Кристиной Асмус, и поклонники уже подозревают у них роман.

Также совсем скоро на экраны выйдет драма «The Телки», экранизация триллера Сергея Минаева про гламурного подонка. Бикович сыграл в картине главную роль, а пару ему составила Оксана Акиньшина.

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