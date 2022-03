Актриса, певица, продюсер: как Селена Гомес смогла построить головокружительную карьеру к 30 годам

Актриса, певица, продюсер – это все о Селене Гомес. Еще в шесть лет она решила, что станет актрисой, как мама. С возврастом от задуманной идеи не отказалась. К своим 30 поп-звезда добилась головокружительных высот, но еще не устроила личную жизнь. Как складывалась жизнь Селены Гомес – в материале Teleprogramma.pro.

Селена Гомес: детство и начало карьеры

Селена Мари Гомес родилась 22 июля 1992 года в Техасе. Ее назвали в честь популярной американской певицы Селены. Ее отец Рикардо Гомес – латиноамериканец, а мама Мэнди Корнетт – англо-итальянка. Такая смесь кровей дала Селене необычную внешность.

В возрасте пяти лет, после развода родителей, будущая звезда вместе с мамой переехала в Лос-Анджелес. Мэнди была актрисой, поэтому с юных лет Селена довольно часто бывала на съемочной площадке, а уже в шесть решила, что тоже будет сниматься в кино.

В 2006-м мама артистки вышла замуж во второй раз, а в 2013-м у певицы родилась сестра Грейси. С отчимом Брайаном Тифи у Селены сложились прекрасные отношения.

Селена училась на дому и в 2010-м получила аттестат о среднем образовании. За два года до этого Гомес начала строить карьеру певицы. В 2008-м она подписала контракт с Hollywood Records. Через год состоялась презентация дебютной пластинки Kiss&Tell.

В 2010-м вышел второй альбом Селены Гомес – A Year Without Rain, а в 2011-м певица — третий диск.

Селена Гомес: ТВ и музыка

В третьей пластинке Селены особое место занял сингл Love You Like a Love Song. Он четыре раза становился платиновым. В апреле 2013-го Гомес представила композицию Come&Get It, которая также стала очень популярной, дважды став платиновой.

В 2015 году Селена Гомес подписала контракт с Interscope Records. В феврале того же года она презентовала композицию I Want You To Know в дуэте с Зеддом.

Осенью 2015 года Селена озвучила анонсировала мировой гастрольный тур в поддержку нового альбома Revival. А в январе 2016 года Селена презентовала сингл We Don’t Talk Anymore, записанный в дуэте с Чарли Путом. В августе 2016 года артистка сделала перерыв в работе, который был связан с усилившимися симптомами волчанки.

Уже в ноябре Селене вручили музыкальную премию American Music Awards в номинации «Лучшая поп/рок исполнительница». А спустя полгода, в феврале 2017-го, артистка вернулась к музыкальной карьере и презентовала сингл It Ain’t Me, который записала в дуэте с DJ Kygo.

Позже Селена Гомес исполнила вокальную партию в композиции рэп-певицы Cardi B под названием Taki taki rumba. Этот ролик в течение полугода набрал свыше 1,1 млрд просмотров на YouТube.

Селена Гомес: кино и другие проекты

В 2008 году Селена Гомес сыграла главную роль в картине «Еще одна история о Золушке». Благодаря этому она стала ведущей актрисой Disney. В день премьеры фильм посмотрели более 5 млн человек. В 2009-м Гомес получила премию «Эмми» за фильм «Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино».

В 2012-м артистка озвучила мультфильм «Монстры на каникулах» и снялась в проекте «Отвязные каникулы». Спустя год Гомес получила антипремию «Золотая малина» за роль в фильме «Погнали!».

В фильме «Игра на понижение», который получил «Оскар» и премию BAFTA, Селена сыграла камео. В 2015 и 2016-м годах Селена Гомес появилась на экранах в картине «Соседи-2. На тропе войны» и сериале «Основные принципы добра».

Также в 2016 году Селена Гомес сыграла главную роль в драматическом фильме «И проиграли бой» режиссера Джеймса Франко.

В целом в фильмографии Селены более 35 работ. Кроме того, голосом Селены Гомес говорит Мэвис из мультфильма «Монстры на каникулах». В этом году выйдет четвертая часть фильма.

Селена Гомес: доход

Согласно данным в открытых источниках, ежемесячный доход составляет больше 50 миллионов долларов.

Селена Гомес: личная жизнь

В возрасте 12 лет Селена Гомес дала слово хранить невинность до свадьбы. Но уже спустя четыре года артистку начали замечать в компании актера Ника Джонаса. Их роман продлился около года.

Следующим бойфрендом звезды стал актер Тэйлор Лотнер, а в начале 2011-го папарацци запечатлели Селену с Джастином Бибером. Вместе с тем в прессе стали появляться новости о том, что Селена ждет ребенка от Бибера. После двух лет отношений, в январе 2013-го, пара рассталась.

После этого у Гомес была мимолетная связь с ди-джеем Антоном Заславским (Zedd), результатом которой стала совместная композиция I Want You To Know.

В январе 2017 года Селена Гомес закрутила роман с канадским певцом Эйбелем Тесфайе, который известен под псевдонимом The Weeknd. Ради нее музыкант бросил модель Беллу Хадид. Но и этот роман не продлился больше года.

Буквально на днях поп-звезду заметили среди гостей концерта Дуа Липы в нью-йоркском «Мэдисон-Сквер-Гардене», и она была не одна, а в компании приятного молодого предпринимателя Зена Матоши.

Селена Гомес: горячие фото и болезнь

Селена Гомес – обладательница роскошной внешности и фигуры. при росте 165 см ее вес – 58 кг. Артистка не прочь показать свои формы на откровенных снимках. Фото в купальниках и нижнем белье — не редкость в ее соцсетях.

Яркую жизнь артистки омрачает болезнь. У Селены – волчанка. Она прошла несколько курсов химиотерапии. По ее словам, лечение довело ее до предынсультного состояния.

Селена Гомес: последние новости

На днях стало известно, что Селена Гомес работает над созданием нового сериала, который станет переосмыслением культовой подростковой комедии «Шестнадцать свечей» 1984 года. Проект получит название «пятнадцать свечей».

