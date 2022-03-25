Хаматова уехала надолго, а Орбакайте — нет: как московские театры справляются с эмиграцией артистов

Вместо постановки с Ренатой Литвиновой дают спектакль с Константином Хабенским, зато «Двое на качелях» с Кристиной Орбакайте переносить не пришлось.

С февраля Россию накрыла настоящая волна отъездов. Страну покинули Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Иван Ургант, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. В итоге театрам пришлось искать замены, а телеканалам перекраивать сетки вещания.

Например, уехавшая жить в Латвию актриса Чулпан Хаматова была занята в нескольких постановках Театра Наций. Ближайшая из них — 24 марта. Должны были давать спектакль «Горбачев», но его отменили.

В премьерной постановке «Мастер и Маргарита» теперь вместо Чулпан выходит Наталья Ноздрина. Скорее всего, она так и останется на ведущей позиции в спектакле.

В «Рассказах Шукшина» за свою роль актриса получила премию «Хрустальная Турандот», теперь, скорее всего, за нее будет играть Юлия Пересильд. Ближайший показ «Рассказов Шукшина» в Театре Наций запланирован на 11 апреля 2022 года.

В «Иванове» теперь задействована Елена Морозова.

Спектакль с Ренатой Литвиновой тоже пришлось перекраивать. Но в МХАТ им. Чехова предпочли не менять состав, а передвинуть постановки. Вместо заявленных спектаклей «Звезда вашего периода» и «Свидетель обвинения» давали «Контрабас» с Константином Хабенским.

«22 марта была замена спектаклей, но это не постоянное решение, а разовое. Исключительно на указанную дату. Пока понимания по дальнейшим заменам или репертуарным изменениям нет и сориентировать не можем. Все будет появляться у нас на сайте», — сказали Teleprogramma.pro в пресс-службе МХАТ им. Чехова.

А вот театру «Современник» не пришлось придумывать хитрые варианты, хотя у них в постановке «Двое на качелях» занята Кристина Орбакайте. Она живет в Америке и добираться до России ей сегодня крайне проблематично. Но дочь Примадонны готова на эти жертвы ради постановки, в которой участвует уже несколько лет.

«Кристина Орбакайте прилетела на свой спектакль, все состоялось. Никаких отмен и переносов не было», — сказала Екатерина Абрамова, PR-директор московского театра «Современник».

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