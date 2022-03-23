Морщинки почти не коснулись лица! Как бы выглядела Сельма Эргеч в образе постаревшей Хатидже султан

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» снималась в проекте только в роли молодой султанши.

Сельма Эргеч получила одну из основных второстепенных ролей в турецком сериале «Великолепный век». Одна сыграла сестру султана Сулеймана — Хатидже султан. По сюжету, ее мужем становится Ибрагим паша, самый верный слуга падишаха, его спутник и доверенное лицо. Однако многие историки спорят между собой, действительно ли Хатидже султан была замужем за пашой и были ли у них дети. В сериале Хатидже подарила Ибрагиму двойняшек — сына Османа и дочку Хуриджихан.

Однако учесть этого персонажа была незавидной. После казни паши Хатидже султан становится затворницей, единственное, что ее интересовало — так это «свержение» Хюррем султан, любимой фаворитки султана Сулеймана. Ведь именно эта славянская наложница стала управлять гаремом, не допуская в покои повелителя других фавориток. Стоит отметить, что продюсеры вывели персонаж Сельмы Эргеч из сериала еще до того, как все герои проекта «состарились».

Поэтому зритель видел Хатидже султан только молодой, во цвете лет. В то время как другие актеры «Великолепного века» в четвертом сезоне предстали уже «глубокими стариками». Так, Пелин Карахан, Нур Феттахоглу, Селен Озтюрк, Селиму Байрактару и другим приходилось часами просиживать в кресле гримера, чтобы на съемочной площадке они выглядели постаревшими.

Сайт Teleprogramma.pro узнал, как бы выглядела Сельма Эргеч в образе «возрастной» Хатидже султан, если бы ее персонаж остался в сериале.

На первом фото Сельма запечатлена в своем возрасте, сейчас актрисе 43 года, а на втором — после ретуши. Надо отметить, что в образе постаревшей Хатидже султан у актрисы был бы мизер морщин на лице. Она довольно привлекательна и миловидна: героиня с такой внешностью вне возраста. Сельма все также хороша собой, элегантна и свежа. А мимические морщинки только придают ей шарма.

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