Герой недели: как бесплодная женщина после спасения щенка родила ребенка и открыла приют для животных

Наталья Миндрина из Волгограда уверена, что все добро, которое мы сеем в мире, возвращается. Этот закон она проверила на себе.

Каждый день ее ждут четыре сотни голодных ртов. Каждый день ей нужно найти деньги на 300 литров каши и 100 килограммов сухого корма. Каждый день ее «Лисена» принимает новых «клиентов» с перебитыми лапами, порезанными мордочками и искалеченными судьбами. Каждый день она со своей командой дарит им кров, пищу и любовь.

Она – Наталья Миндрина, директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лисена». «Герой недели» по версии сайта Teleprogramma.pro из города-героя Волгограда.

Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом

Что вы представляете, когда слышите словосочетание «собачий приют»? Ну, как правило, картинка у всех одна и та же: исхудавшие животные с жалобными глазами, грязные клетки, мутная вода в мисках. Одним словом, концлагерь для собак.

Так вот «Лисена» разрушает стереотипы. Нет, это не рай для бездомных животных. Это место, которое для одних брошенок становится лазаретом, для других – гостиницей, а для третьих – домом, где о них заботятся всю жизнь. И эта забота не ограничивается только кормежкой и короткими прогулками. Собаки получают необходимую ветеринарную помощь от обработок от паразитов и вакцинации до сложных хирургических операций. А еще здесь работают не только над физическим здоровьем, но и над ментальным.

— Животных нужно пристраивать в семьи, а как они адаптируются к человеку, если не выходят из клеток? Появилась идея привлечь кинологов, чтобы собаки не боялись людей и учились послушанию, — рассказала Наталья Миндрина сайту Teleprogramma.pro.

Я написала программу «Не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаке должен быть дом». И мы выиграли президентский грант, который нам помог привлечь кинологов. Стояла задача за год по этой программе пристроить 100 собак. Мы пристроили 150.

Когда грант закончился, я решила продолжить платить кинологам, так как увидела, что сами животные получают невероятное удовольствие от занятий! Они выходят из вольеров, с ними занимаются. Для собак этот контакт, как игра.

Два ветеринарных врача в штате – это тоже необходимость. Счета за лечение в клиниках были просто космическими. Плюс нужно было оплачивать содержание тяжелых животных в стационаре, платить за передержки для собак с серьезными травмами или заболеваниями, которые требуют особого ухода. Специально для таких лохматых пациентов у нас появился ветеринарный кабинет с врачами и стационаром.

Все животные, которые поступают в приют, проходят 10-дневный карантин по бешенству. Исключения составляют только собаки с серьезными травмами: кровотечения, переломы, пулевые ранения. В таких случаях, мы не можем ждать 10 дней, потому что они просто не выживут. Наши ветеринары сразу делают рентген, берут анализы и приступают к лечению.

Таким образом, сейчас у нас работает 12 штатных сотрудников. Они лечат, тренируют и кормят животных. На территории приюта работают две полевые кухни, чтобы собаки получали свежую и теплую пищу даже в лютые морозы.

Также Наталья привлекает сторонних специалистов. Раз в неделю в приют приезжает внештатный ветеринарный врач, а в случае острой необходимости мы можем по договоренности обратиться за помощью в одну из крупных клиник Волгограда. Транспортные услуги по необходимости приюту также оказывает организация на стороне. Ну и, конечно, нельзя забывать про волонтеров.

Мы не реагируем на сообщения из серии: «Ехал, увидел, что лежит собака. Не знаю, что с ней, не знаю, где она, но лежит». Во время подобных обращений, я прошу людей проявить гражданскую сознательность и посвятить час своей жизни волонтерству: отвезти собаку в клинику, сделать рентген и сообщить мне. Если после этого человек говорит, что сделал все, что мог. Лечить нет денег, содержать животное негде, то тут мы идем на помощь.

У нас много животных-инвалидов с переломом позвоночника. Как правило, это последствия автомобильных аварий. После таких травм собаки никогда не встанут и единственное, что мы можем сделать – это организовать для них качественный уход. Нужно обрабатывать раны, следить, чтобы не появлялись пролежни. Это надо делать ежедневно.

К сожалению, помочь всем животным Волгограда и Волгоградской области у нас нет возможности. Как бы этого не хотели, — признается директор благотворительного фонда.

Стерилизовать, нельзя плодить

Одно из важных направлений работы приюта – стерилизаций бездомных животных. В год «Лисена» стерилизует порядка двух тысяч собак. Частично программу финансирует фонд президентских грантов (3 млн. рублей), частично – сам приют (1,5 млн) рублей.

— Некоторые волонтеры пользуются нашей программой. Привозят бездомных собак, которых мы бесплатно стерилизуем и вакцинируем, маркируем и отдаем волонтерам.

Бездомных собак мы отлавливаем и проделывает аналогичную манипуляцию. В год через программу проходят 2 тысячи собак. Около сотни обретают дом, примерно столько же остаются в приюте, остальные возвращаются на улицу. Это собаки, которые здоровы, не нуждаются в человеке, даже бояться его. Их я с легким сердце отпускаю. Есть те, которые ластятся, крутятся рядом, любят человека. Таким мы ищем дом, — говорит собеседница.

По словам Натальи, для того чтобы бездомных собак стало меньше, нужно 7-8 лет. Животные просто будут уходить в иной мир, не оставляя потомства, но свою лепту нужно внести и владельцам домашних питомцев. Собаки не берутся на улице из неоткуда, их теряют, бросают, забывают, они сбегают. Не кастрированные кабели и не стерилизованные суки устраивают «свадьбы», которые могут кончится не только приплодом.

«Дочь – это чудо, которое появилось благодаря собакам»

— Вам часто пишут, что «Лисене» хочется помогать не потому, что у вас все плохо, а потому что хорошо: добротные вольеры, чистое сено, сытые собаки. Как вы это делаете?

— Каждый человек должен любить свою работу. У меня это душевный порыв, я не буду спать, я буду плохо себя чувствовать, если что-то не так. А когда я делаю все на отлично, у меня ощущение, что я все могу, потому что я на своем месте.

На самом деле, в приюте много горя. У нас постоянно кто-то умирает. Я не выкладываю посты из серии: «Беги по радуге, дружок», но видеть это очень тяжело. Собаки бывают с такими ранами, которые не совместимы с жизнью. Или я прихожу и вижу коробку, в ней 21 щенок. Выживут не все. Мы же не боги.

В такие моменты я думаю о тех, кого мы спасли. Например, Кареглазка, которая осталась без задних лап. Что мы только с ней не пережили! Но она выжила, радуется горячей каше и чувствует себя полноценной. Ради этого стоит идти дальше, развивать приют, делать его еще более комфортным.

— Вы все время и силы отдаете приюту. Как реагирует ваша семья?

— У меня нет мужа, меня не ограничивает никто. Может, поэтому я его и не завожу. А дочь появилась на свет благодаря спасенному щенку. По крайней мере, я в это верю. Дочь — это чудо, которое появилось благодаря собакам. Я в это верю.

— Расскажите эту историю.

— Я не была волонтером, я работала в крупном автомобильном холдинге, продавала автомобили. Вот представьте: мне 36 лет, я мечтаю о ребенке, но мне ставят бесплодие.

В тот день я проходила мимо мусорки и услышала скулеж. Сердце оборвалось! Схватила щенка, принесла домой, искупала, обработала. Стала обзванивать знакомых, но собака была никому не нужна. Но я же упорная! Так просто не сдаюсь. Побежала на стоянку рядом с домом, заплатила охранникам 500 рублей, чтобы они присмотрели за щенком и пошла на работу. А все думаю, что делать?

Вечером я вернулась за щенком и узнала, что его забрал директор стоянки, у которого недавно умер пес. В этот вечер, я почувствовала что-то не то, купила тест и узнала, что у меня будет ребенок.

Таких случаев очень много! Однажды одна пара попросила меня пристроить пса, которого они подобрали с улицы и вылечили. А потом звонят и говорят: «Наташа, у нас будет ребенок. Собаку оставляем». Я думаю, что так откликаются добрые дела.

— Так, вы спасли щенка, а до приюта как дело дошло?

— Потихоньку (смеется). Если честно, семь лет назад я просто не замечала бездомных животных, а потом в один момент все перевернулось. Не могу пройти мимо существа, которому требуется помощь и все тут. Как-то на работу ко мне пришел батюшка покупать автомобиль. Я ему рассказала, что со мной что-то не то, а он сказал: «Все с тобой то. Ты 10% отдаешь, а возвращается к тебе 90». Я ему опять: «Ну что-то миллионов и золотых слитков я не замечаю», а он говорит: «Не деньгами нудно мерить. Что-то с тобой могло случиться, а обошло стороной». Я эти слова так запомнила и верю, что доброе дело всегда возвращается, даже если ты об этом не знаешь.

— Вы в положении, ждете дочь и в это время начинаете строить приют?

— Почти. Я в положении, жду дочь и в это время во двор нашей пятиэтажки забредает беременная собака. Она родила быстрее меня. Я ее кормила, стерелизировала сначала маму, потом щенков. И все было нормально пока не пришла весна.

С приходом тепла бабушки стали открывать окна, пьяные мужики собирались на лавочках по ночам, щенки лаяли и нарушали покой двора. Бабушки стали звонить в отлов.

Раньше отлов работал не как сейчас – вакцинировали, маркировали и выпустили. Раньше ловили на поражение. Понимая, что собакам грозит реальная опасность, я попросила у одного приюта разрешение построить у них вольер для собачьей семьи. Мы договорились, что я буду оплачивать их содержание. Бабушек я предупредила, что скоро собак заберу, потерпите всего то пару дней, пока вольер строится.

Один из щенков был точь-в-точь колли. Такая добрая девчонка. Самая ласковая. Я назвала ее Лисена. В день, когда нужно было перевозить рыжиков, она пропала. Я пошла ее искать и увидела за гаражом с пеной у рта. Ее отравили. Лисена не дождалась.

Теперь приют назван в ее честь, а вся семья рыжиков уже семь лет живет в отдельном вольере и являются талисманом приюта. Я думаю, что Лисена все видит. Она мне помогает.

Дочка моя, Саша, с самого рождения ездила со мной проведывать рыжиков. Когда появился приют «Лисена», она стала все свободное время проводить здесь, со мной. Приходит в приют и каждый день решает, кого мы заберем домой. Конечно, мы никого не забираем, потому что у нас уже есть две собаки: первая появилась до волонтерства, а вторая из приюта.

— Семье рыжиков вы ищите хозяев?

— Уже нет. Однажды была попытка пристроить Лизу, маму собачьей семьи, но ее вернули. Собаку брали охранять, но со своей задачей она не справилась, боялась. Потом моя подруга нумеролог высчитала, что мой цвет оранжевый. И что у меня есть оранжевый талисман. Я решила, что речь про рыжиков, поэтому пусть живут в приюте.

— Сейчас мы живем в сложное время. Как вам удается справляться, не опускать руки и просто делать свою работу?

— Не буду скрывать, что нам всегда тяжело. В месяц приюту требуется около 1,5 миллионов рублей. Это очень большие средства. На плаву нам помогают держаться гранты, контракты на стерилизацию животных из отделенных районов Волгоградской области и поддержка неравнодушных людей.

Время тяжелое. Но душа российская, она отличается от другой души. Люди видят нашу работу и помогают, какое бы тяжелое время не было. И благодаря им мы всегда вывозим то, что берем на себя.

— У вас есть глобальная цель?

— Да. Я хочу, чтобы бездомных животных на улице не было. Я существую не для того, чтобы поставить собаку на пьедестал и молиться на нее. Я как и многие боюсь этих стай, свадеб и огромных собак. Я, как и все, боюсь за своего ребенка, поэтому моя цель, чтобы бездомных не было. Чтобы не было голодных, сбитых, избитых, раненых. Не было щенят, которые умирают безымянными, а мы не замечаем. У каждой собаки должен быть хозяин.

Если рядом с вами, а может вы сами тот самый герой, который несмотря на сложности, трудности и препятствия, которые подкидывает судьба и мировая политика, остаетесь верны себе и своей стране. Если вы в это непростое время просто делаете свою очень важную работу, напишите нам (e-mail: tele@kp.ru или WhatsAp 8-961-080-47-99)! И, возможно, в следующий раз «Героем недели» станете именно вы.

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