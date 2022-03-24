«70% рекламодателей отвалились»: как кризис ударил по доходам блогерам

Артисты активно пытаются привлекать рекламодателей, а чтобы те не сомневались, предлагают публиковать рекламу в разных соцсетях.

События последних дней круто перевернули нашу жизнь. Еще недавно артисты зарабатывали миллионы в соцсетях, продавая рекламу, то теперь дела стали хуже.

После того, как американские соцсети были признаны экстремистскими в России и доступ к ним ограничили, артисты стали развивать свои страницы «ВКонтакте», «Одноклассниках», пытаться вести Telegram-каналы.

Пока рекламодатель идет на новые площадки с опаской. Это можно в целом сказать про рекламный рынок.

«Ситуация сейчас такова, что народ притих и старается лишний раз не напоминать о себе. Никому не хочется привлекать к себе лишнее внимание, а вдруг случится какой-то скандал со звездой, у которой вы размещались? Тогда на репутации будет пятно. Поэтому если реклама и осталась, то очень выверенная. Просчитывается все, много внимания уделяется цветовым решениям», — сказал Teleprogramma.pro Николай Ностра, руководитель агентства NOSTRA BLOGERS & MUSIC.

Раньше, по его словам, в агентство поступало в месяц примерно 30 заявок на размещение рекламы у модных блогеров, теперь гораздо меньше.

«Примерно 70% рекламодателей поставили все на паузу. Но это вовсе не повлекло снижение цен на рекламу. Скорее, наоборот, как ни странно. Те, кто несмотря ни на что, остаются в Сети и ведут страницы, просят прежние гонорары. Например, у Дани Милохина пост, как и раньше стоит один миллион рублей. У блогера средней руки – от 100 до 300 тысяч рублей. В цене многое зависит от контента страницы: если страница-миллионник с развлекательным контентом, то пост может продаваться за 100 тысяч рублей, а если с бизнес – то цены стартуют от миллиона за пост», — отметил Николай Ностра.

Недавно Анастасия Волочкова призналась, что у нее появились первые рекламодатели в Telegram. Она оставила остальные площадки, где имела миллионную армию подписчиков.

А вот Ксения Бородина не сдается. Она заверяет поклонников, что заказывать у нее рекламу не только можно но и нужно, ведь претензии у Генпрокуратуры были вовсе не к ней, а к соцсети. На этот счет юристы советуют быть осторожнее и несколько раз оценить целесообразность, чтобы не попасться на финансировании экстремисткой организации.

«Блогеры, которые продают рекламу, идут на хитрость. Они берут все тот же миллион за пост, но не обещают клиенту охватов с этой площадки. Если не собирает одна соцсеть, они публикуют на своей странице в другой сети и, таким образом, отрабатывают гонорар, выполняя все договоренности», — заключил Николай.

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