Было — стало! Как 50-летняя Кудрявцева из Усть-Каменогорска выглядела в юности и какой стала годы спустя

За время работы на отечественном ТВ Лера придала своему облику лоска и шарма.

На личной страничке микроблога Лера Кудрявцева поделилась архивными кадрами из личного альбома, показав себя в юном подростковом возрасте. В детстве у будущей звезды ТВ и волосы были темнее, и щечки пухлее. За время работы на отечественном телевидении светская львица придала своему облику лоска и шарма. Теперь она яркая блондинка, которая умеет показать себя в лучшем ракурсе перед камерой.

Вот Лера на памятном фото с темными волосами и без макияжа с милой родинкой под губой. Из ярких аксессуаров — шляпка. Сама Кудрявцева родом из Усть-Каменогорска.

Кудрявцева по-прежнему хороша собой. В свои 50 лет она может дать фору даже более юным звездочкам отечественного ТВ. Яркая фишка телеведущей — пепельный блонд, яркий макияж с акцентом на глаза с длинными накладными ресницами и ровная матовая кожа без мимических морщинок.

Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Маша. В одном из интервью телеведущая призналась, что будущий муж мечтал именно о дочери, хотя обычно мужчины хотят растить сыновей-наследников. И Лере удалось исполнить желание любимого.

Она подарила ему принцессу-дочку. Говоря о том, как они «уживаются» с молодым мужем — Игорю всего 34 года — телеведущая заверила, что у нее есть свое пространство. Никаких ссор или сцен ревности они друг другу не закатывают. Даже наоборот, Лера считает себя более молодой и подвижной по сравнению с мужем, который не любит тусоваться, а скорее проведет уикенд дома в тишине и покое.

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