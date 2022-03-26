Как сейчас живет семья Евгении Брик, скоропостижно скончавшейся в начале февраля

Евгения умерла 40 дней назад: звезда «Стиляг» и «Оттепели» тщательно скрывала ото всех тот факт, что врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание - об этом знали только родные актрисы.

Неудивительно, что уход молодой (ей было всего 40), красивой и талантливой актрисы стал настоящим шоком.

Идиллия на берегу океана

Так вышло, что коварная болезнь практически не изменила внешность Евгении. Женя за последний год похудела, сделала очень короткую стрижку, но никто вокруг не заподозрил беды, короткие волосы списали на смену имиджа, к тому же в молодости она стриглась именно так.

Брик прекрасно выглядела, искренне и широко улыбалась, правда, в соцсетях свежими снимками поклонников не баловала, чаще выставляя архивные фото, впрочем, так делают многие артисты.

О своей болезни она узнала около двух лет назад и с тех пор в России не появлялась. Скончалась артистка в Лос-Анджелесе, где ее кремировали. Похоронят Евгению на родине, в Москве, но случится это спустя какое-то время — когда ее семья найдет в себе силы приехать из США в Россию.

Семья — это муж, 59-летний режиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский, и 12-летняя дочь Зоя. Большую часть года Евгения и Валерий проводили в Лос-Анджелесе, где родилась Зоя. «Зимовали» в США, а в теплое время года приезжали снимать и сниматься в Россию — Тодоровский часто давал роли жене.

Почти во всех своих проектах, как режиссерских, так и продюсерских, Валерий находил партию для супруги. Она, надо признать, играла так, что ни у кого не возникало желания порассуждать о том, что Женя попала в фильм по блату.

В одном из своих интервью «Телепрограмме» Брик рассказывала нам о жизни в Америке: «Мужу вдали от бешеного московского ритма комфортно писать сценарии. В Лос-Анджелесе нам в удовольствие гулять, всей семьей сидеть вечером у океана, путешествовать: мы много мест еще не видели в Америке. Я все время провожу с Зоей, у нас появилось новое увлечение — не покупаем, а печем сами полезные сладости…»

Брик все свое время посвящала дочери, старалась успеть наговориться, наобниматься… Рядом все это время был и Валерий, который сейчас очень тяжело переживает смерть жены. Разницы в возрасте между Валерием и Евгенией никто не замечал, хотя почти 20 лет — это немало.

Они были невероятно близки: когда работали в разных городах, созванивались по несколько раз в день. Дома тоже все делали вместе: смотрели кино, разговаривали часами, гуляли, мечтали о втором ребенке, хотели мальчика, даже придумали для него имя. Увы, этой мечте так и не суждено было сбыться.

Дочь — с папой и бабушкой

Друзья и коллеги до сих пор не могут принять смерть Жени, ведь, как казалось со стороны, у нее все сложилось наилучшим образом — счастливая семья, востребованность в профессии, достаток.

Актриса Мария Миронова скорбит: «Удивительная душа. Такая хрупкая, такая мужественная и смелая! Огромный пример всем, болеющим, страждущим, тем, кто пока не знает, но столкнется в какой-то момент жизни с испытаниями…»

Разумеется, многих волнует судьба Зои — как девочка сможет перенести уход мамы? Зоя живет с папой и бабушкой, матерью Евгении Галиной Хиривской. Когда юная Зоя, став артисткой, отправилась сниматься в сериале «ОА» для канала Netflix, то на съемочной площадке в Нью-Йорке с ней была именно бабушка — родители в это время работали в Москве. В итоге Галина осталась с дочкой и зятем в их доме в Лос-Анджелесе.

Последние четыре года жили все вместе и очень дружно. Сейчас Галине 61 год — она большой друг для Зои и до последнего оставалась помощницей и подругой для дочери. Теперь они остались втроем — Галина, Валерий и Зоя — в большом доме на берегу океана, где все обустроено руками их заботливой Женечки (та старалась не пользоваться услугами помощниц, сама готовила, убиралась).

В одном из последних интервью нашему журналу Евгения, отвечая на вопрос «Какой вы видите себя в 2028 году?», сказала: «В 2028-м Зое будет 19 лет. О боже! Я надеюсь, что она так же будет со мной делиться всем, что происходит в ее жизни. И мы будем лучшими подругами. Я вижу себя и Валеру в прекрасной форме — мы работаем, воспитываем младшую сестру или братика Зои. И у моей сестры Леры уже будут детки, мои племянники.

Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом — мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге…»

Евгения верила в себя, в своих близких, в свой шанс победить недуг. К сожалению, болезнь оказалась сильнее, но пусть эта замечательная актриса и ушла от нас слишком рано, помнить ее зрители будут долго.

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