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Кто из известных актеров имел реальные проблемы с законом

Жизнь - непредсказуемая штука, поэтому даже самые уважаемые отечественные артисты порой становились преступниками, и отнюдь не по воле сценария.

Кто из известных актеров имел реальные проблемы с законом
Савелий Крамаров в фильме «Джентльмены удачи»

Владимир Долинский

Владимир Долинский. Фото: соцсети

Будущий заслуженный артист России в 1973 году был арестован по обвинению в валютных махинациях (статья 88, часть 2, УК РСФСР), что в эпоху СССР считалось серьезным преступлением. На тот момент 29-летний выпускник Щукинского театрального училища уже пробовал себя в кино. Год артист провел в изоляторе «Лефортово», а затем получил пять лет лишения свободы.

По ходатайству многих известных актеров Долинскому уменьшили срок до четырех лет, которые он честно отбыл в Кирово-Чепецке, в зоне усиленного режима. В 1977 году Владимир Долинский был освобожден и с новыми силами принялся за работу, сыграв в «Том самом Мюнхгаузене», «Обыкновенном чуде» и в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».

Георгий Юматов

Георгий Юматов. Фото: соцсети

Звезда фильма «Офицеры» в 1994-м застрелил дворника, который помогал ему похоронить собаку. Как такое могло произойти?!

— Жора очень любил свою собаку, — вспоминал драматург и друг Юматова Виктор Мережко. — Похоронив ее, Жора пригласил за стол дворника-азербайджанца, который ему помогал с похоронами. Он хотел помянуть пса, а дворник ляпнул: «Чего ты плачешь? Собаке собачья смерть». Стали спорить, кто лучше, собака или человек. Жора сказал, что он фронтовик, а дворник ответил: «Ну и чего ты добился, фронтовик? Сидишь нищий, голый, никому не нужный» (Юматов в те годы действительно бедствовал, отказываясь сниматься в «новом русском кино». — Ред.). Началась ссора, дворник вынул нож. Жора схватился за ружье, случайно выстрелил — и убил…

Народному артисту РСФСР грозило от 3 до 10 лет тюрьмы, но адвокат доказал, что это было не умышленное убийство, а превышение необходимой обороны. Юматова выпустили через два месяца под подписку о невыезде, а затем он попал под амнистию к 50-летию Победы как фронтовик.

Савелий Крамаров

Савелий Крамаров. Фото: соцсети

Один из самых колоритных советских комедиантов увлекался иконами. Не будучи глубоко верующим, он покупал различные произведения иконописи, путешествуя по русским деревенькам. Кончилось это тем, что в 1970-е он вместе с товарищем стал фигурантом уголовного дела — их подозревали в контрабанде икон.

Мол, зачем скупать столько антиквариата? Несколько дней популярный артист провел в КПЗ, но его удалось оттуда вызволить. Дело замяли, последствий это не имело. Вывозить из СССР культурные ценности было нельзя, поэтому, готовясь к эмиграции в США, Крамаров продал все антикварные вещи и вложил деньги в коллекцию ценных марок. Их он провез через таможню в 1981 году, спрятав в альбоме с семейными фотографиями.

Игорь Петренко

Игорь Петренко. Фото: соцсети

Популярнейший актер, часто играющий военных и стражей порядка, мог быть осужден за убийство. Хотя ничто не предвещало такой серьезной статьи. В детстве Игорь, как и многие из нас, был дворовым хулиганом и однажды зашел слишком далеко.

В 1992 году один из его приятелей задолжал крупную сумму и решил расправиться с «кредитором», позвав на помощь друзей. В результате разборки кредитор был застрелен, в его квартире сымитировали ограбление. 15-летнего Петренко обвинили в соучастии: он провел год в «Матросской Тишине» и еще почти год в психиатрической лечебнице.

В 1997 году суд приговорил его к 8 годам условно с испытательным сроком три года. На приговор повлияли возраст обвиняемого, положительные отзывы о нем из Щепкинского театрального училища, а также то, что молодой артист непосредственно в преступлении участия не принимал. Уже через год после суда Петренко дебютировал в театре.

Андрей Божанов

Андрей Божанов. Фото: соцсети

Этот актер не очень известен, однако фанаты сериалов «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Тень архитектора» наверняка его помнят. В конце февраля, отчаявшись из-за отсутствия ролей, 41-летний петербуржец пришел в банк, получил талончик, прошел в кассу, достал травматический пистолет и потребовал наличные.

Судя по видеоролику, опубликованному полицией Петербурга, ему просто отказали, после чего Божанов спокойно удалился. Вечером актера арестовали. «У подозреваемого изъят травматический пистолет и просроченное на него разрешение», — сказано в сообщении силового ведомства.

Теперь Андрею грозит до восьми лет за разбой — и это с учетом того, что горе-разбойник не взял ни копейки.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: соцсети

58-летний Ефремов попал в исправительную колонию общего режима № 4 Белгородской области после смертельного ДТП, произошедшего летом 2020 года. По вине Ефремова, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

Машина актера выехала на встречную полосу на Смоленской площади в столице и протаранила авто Захарова. Заслуженный артист РФ получил восемь лет колонии, впоследствии сокращенные до семи с половиной.

Сейчас над делом Ефремова работает целая команда правозащитников, которые добиваются возможности условно-досрочного освобождения звезды по истечении определенной части срока.

В колонии Михаил Олегович сильно похудел, жаловался на проблемы со здоровьем, но от работы не отказался — он прямо в тюрьме снял картину «Евангелие от Федора» по мотивам произведений Достоевского, в котором сыграли арестанты, а еще дочь артиста Вера, сыгравшая Соню Мармеладову (она записала свою роль на видео и прислала по почте). Картина победила на Всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных.

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