Кто из известных актеров имел реальные проблемы с законом

Жизнь - непредсказуемая штука, поэтому даже самые уважаемые отечественные артисты порой становились преступниками, и отнюдь не по воле сценария.

Владимир Долинский

Будущий заслуженный артист России в 1973 году был арестован по обвинению в валютных махинациях (статья 88, часть 2, УК РСФСР), что в эпоху СССР считалось серьезным преступлением. На тот момент 29-летний выпускник Щукинского театрального училища уже пробовал себя в кино. Год артист провел в изоляторе «Лефортово», а затем получил пять лет лишения свободы.

По ходатайству многих известных актеров Долинскому уменьшили срок до четырех лет, которые он честно отбыл в Кирово-Чепецке, в зоне усиленного режима. В 1977 году Владимир Долинский был освобожден и с новыми силами принялся за работу, сыграв в «Том самом Мюнхгаузене», «Обыкновенном чуде» и в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах».

Георгий Юматов

Звезда фильма «Офицеры» в 1994-м застрелил дворника, который помогал ему похоронить собаку. Как такое могло произойти?!

— Жора очень любил свою собаку, — вспоминал драматург и друг Юматова Виктор Мережко. — Похоронив ее, Жора пригласил за стол дворника-азербайджанца, который ему помогал с похоронами. Он хотел помянуть пса, а дворник ляпнул: «Чего ты плачешь? Собаке собачья смерть». Стали спорить, кто лучше, собака или человек. Жора сказал, что он фронтовик, а дворник ответил: «Ну и чего ты добился, фронтовик? Сидишь нищий, голый, никому не нужный» (Юматов в те годы действительно бедствовал, отказываясь сниматься в «новом русском кино». — Ред.). Началась ссора, дворник вынул нож. Жора схватился за ружье, случайно выстрелил — и убил…

Народному артисту РСФСР грозило от 3 до 10 лет тюрьмы, но адвокат доказал, что это было не умышленное убийство, а превышение необходимой обороны. Юматова выпустили через два месяца под подписку о невыезде, а затем он попал под амнистию к 50-летию Победы как фронтовик.

Савелий Крамаров

Один из самых колоритных советских комедиантов увлекался иконами. Не будучи глубоко верующим, он покупал различные произведения иконописи, путешествуя по русским деревенькам. Кончилось это тем, что в 1970-е он вместе с товарищем стал фигурантом уголовного дела — их подозревали в контрабанде икон.

Мол, зачем скупать столько антиквариата? Несколько дней популярный артист провел в КПЗ, но его удалось оттуда вызволить. Дело замяли, последствий это не имело. Вывозить из СССР культурные ценности было нельзя, поэтому, готовясь к эмиграции в США, Крамаров продал все антикварные вещи и вложил деньги в коллекцию ценных марок. Их он провез через таможню в 1981 году, спрятав в альбоме с семейными фотографиями.

Игорь Петренко

Популярнейший актер, часто играющий военных и стражей порядка, мог быть осужден за убийство. Хотя ничто не предвещало такой серьезной статьи. В детстве Игорь, как и многие из нас, был дворовым хулиганом и однажды зашел слишком далеко.

В 1992 году один из его приятелей задолжал крупную сумму и решил расправиться с «кредитором», позвав на помощь друзей. В результате разборки кредитор был застрелен, в его квартире сымитировали ограбление. 15-летнего Петренко обвинили в соучастии: он провел год в «Матросской Тишине» и еще почти год в психиатрической лечебнице.

В 1997 году суд приговорил его к 8 годам условно с испытательным сроком три года. На приговор повлияли возраст обвиняемого, положительные отзывы о нем из Щепкинского театрального училища, а также то, что молодой артист непосредственно в преступлении участия не принимал. Уже через год после суда Петренко дебютировал в театре.

Андрей Божанов

Этот актер не очень известен, однако фанаты сериалов «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Невский. Тень архитектора» наверняка его помнят. В конце февраля, отчаявшись из-за отсутствия ролей, 41-летний петербуржец пришел в банк, получил талончик, прошел в кассу, достал травматический пистолет и потребовал наличные.

Судя по видеоролику, опубликованному полицией Петербурга, ему просто отказали, после чего Божанов спокойно удалился. Вечером актера арестовали. «У подозреваемого изъят травматический пистолет и просроченное на него разрешение», — сказано в сообщении силового ведомства.

Теперь Андрею грозит до восьми лет за разбой — и это с учетом того, что горе-разбойник не взял ни копейки.

Михаил Ефремов

58-летний Ефремов попал в исправительную колонию общего режима № 4 Белгородской области после смертельного ДТП, произошедшего летом 2020 года. По вине Ефремова, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

Машина актера выехала на встречную полосу на Смоленской площади в столице и протаранила авто Захарова. Заслуженный артист РФ получил восемь лет колонии, впоследствии сокращенные до семи с половиной.

Сейчас над делом Ефремова работает целая команда правозащитников, которые добиваются возможности условно-досрочного освобождения звезды по истечении определенной части срока.

В колонии Михаил Олегович сильно похудел, жаловался на проблемы со здоровьем, но от работы не отказался — он прямо в тюрьме снял картину «Евангелие от Федора» по мотивам произведений Достоевского, в котором сыграли арестанты, а еще дочь артиста Вера, сыгравшая Соню Мармеладову (она записала свою роль на видео и прислала по почте). Картина победила на Всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных.

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