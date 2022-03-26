Кто в Париж, кто в Эмираты: где сейчас отдыхают звезды

Первый месяц весны часть звезд встретила на каникулах в теплых странах. Одни уже успели вернуться, другие, несмотря ни на что, продолжают отдыхать. Авиационное сообщение со многими странами сейчас по понятным причинам закрыто, но есть курорты, на которые еще можно добраться, — туда-то и едут знаменитости.

ОАЭ

Ольга Бузова (фото слева) улетела отдохнуть на недельку в Объединенные Арабские Эмираты. Отдых оплачен по бартеру — за рекламу в ее социальных сетях. Бузова наслаждается красивой жизнью в эмирате Рас-эль-Хайма, меняя дорогие отели как перчатки. Ольга рассказывает: «Я только что прокатилась на самом длинном зиплайне (экстремальный спуск по стальному канату. — Ред.) в мире, длина которого составляет 2,6 км, и он внесен в Книгу рекордов Гиннесса! Я сделала это в первый и последний раз в жизни — страшненько, когда ты летишь головой вниз на скорости 120 км в час».

Вот уже две недели в ОАЭ отдыхает рэпер Джиган с детьми и женой Оксаной Самойловой (фото внизу). Семья сняла виллу с бассейном, пляж совсем рядом. Целыми днями члены семьи загорают, купаются, старшие дети при этом еще и дистанционно учатся — в частных школах предусмотрены онлайн-уроки, как раз для тех ситуаций, когда состоятельные ученики находятся на отдыхе.

В Дубае уже третий месяц загорают Егор Крид, Моргенштерн и другие рэперы. Моргенштерн с женой живет в ОАЭ на широкую ногу: тратит заработанные на родине миллионы и возвращаться в ближайшее время не планирует. Купил машину, даже слетал на частном самолете на Кипр навестить друга и коллегу Элджея.

Погода в ОАЭ: температура воздуха — +32, воды — +25.

Мальдивы

Семья телеведущего Дмитрия Диброва отдохнула на Мальдивах. Тур был забронирован в прошлом году, и Дибровы с тремя детьми провели каникулы у океана. Жена телезвезды рекламировала в соцсетях место отдыха, из чего можно сделать вывод о том, что семья получила от отеля хорошую скидку. Неслучайно Дибровы сняли сразу две стоящие рядом виллы — для себя и для детей.

Телеведущая Эвелина Бледанс летала на райские острова с сыном в рамках фитнес-тура. И тоже по бартеру. Часть дня Эвелина с инструктором и другими участницами тура занималась спортом, а потом купалась и загорала.

Погода на Мальдивах: температура воды и воздуха — +29.

Индонезия

Певица и автор песен Рита Дакота часто отдыхает на Бали. Рита улетела сюда на зимовку еще в новогодние каникулы — так здесь и осталась. Дакота называет Бали «вторым домом»: зарабатывает она в России продажей песен и концертной деятельностью, а релаксирует на индонезийском курорте. Артистка снимает виллу, где проживает с дочкой и любимым мужчиной. На днях Дакота с бойфрендом объявили, что запускают платный онлайн-марафон по медитации: видимо, решили подзаработать, чтобы продлить проживание на курорте.

Погода на Бали: температура воздуха — +29, воды — +32.

США

Валерий Леонтьев улетел в США в конце февраля. В Майами у ветерана поп-сцены роскошный особняк стоимостью $3 миллиона, полный антиквариата и дорогих вещей. Здесь живет жена Леонтьева, которую он обычно навещает, когда в России перерыв в работе.

Анна Седокова последние годы тоже живет между Москвой и Майами. И в США певица вместе с 4-летним сыном Гектором улетела тогда же, когда и Леонтьев, предварительно отыграв концерты в столице. В одном из американских клубов выступает ее муж, баскетболист Янис Тимма. Пара снимает в Майами виллу. Кстати, в Штатах у звезды не только супруг: здесь постоянно находятся две ее дочери — 17-летняя Алина оканчивает школу, а 10-летняя Моника живет с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, по решению суда.

Погода в Майами: температура воздуха — +28, воды — +22.

Франция

Актриса Рената Литвинова улетела в Париж, где проводит много времени с дочерью Ульяной. У Литвиновой в Париже давно уже есть свое жилье — квартира площадью 100 квадратов, с балкона которой открывается вид на Эйфелеву башню.

Есть жилье в Париже и у ведущего «Модного приговора» Александра Васильева — в городе любви у него трешка, счета в банках. И все же недавно Васильев вернулся в Россию: здесь он зарабатывает на свою красивую французскую жизнь — проводит мастер-классы, читает лекции, снимается на ТВ.

Погода в Париже: температура воздуха — +17.

Израиль

Певица Жасмин рассказывает: «Мы уехали в Израиль, как и было запланировано, еще в начале года, и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой земле,я просто помолюсь за всех нас. Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России…

Я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать. Здесь у меня горячо любимая бабушка, тети, двоюродные братья и сестры, племянники, друзья. Ни для кого не секрет, что мы с детьми очень любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время школьных каникул».

В Израиле продолжают отдыхать и Максим Галкин с Аллой Пугачевой и младшими детьми — звезды снимают дом в Кейсарии (здесь семейство арендует жилье уже несколько лет). Также в Израиле отдыхает с конца февраля Ксения Собчак с сыном Платоном.

Погода в Израиле: температура воздуха — +16, воды — +15.Фото: соцсети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!