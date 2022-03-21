Есть свои причины! Почему Галкин увез Аллу с двойняшками именно в Израиль

Об этом в беседе с Teleprogramma.pro говорил и музыкальный критик Сергей Соседов.

Алла Пугачева после слухов о своей тайной эмиграции вышла на связь с поклонниками, чтобы успокоить переполошившуюся публику. Примадонна подтвердила, что действительно находится за границей, однако бросать свой замок в подмосковной деревне Грязь она не собирается. Артистка уточнила, что обязательно вернется обратно на родину.

К тому же певица рассказала, почему она покинула страну. Как выяснилось, за границу Алла Борисовна поехала в отпуск с восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой, а вовсе не в эмиграцию. Также артистка подметила, что решила совместить приятное с полезным: отдохнуть с детьми и подлечиться.

Пообщаться лично с именитой четой, а в частности с шоуменом Максимом Галкиным, удалось разве что Андрею Данилко. Он подметил, что телеведущий увез Аллу с детьми в Израиль. Украинский певец также уточнил, что пока Максим сидит без рекламных контрактов, особой работы у него нет. Ну чем не причина для отпуска. С сайтом Teleprogramma.pro говорил и Сергей Соседов. Музыкальный критик заверил, что раньше Примадонна часто ездила в Израиль. Возможно поэтому Максим Галкин увез семью именно в эту страну. У Аллы Борисовны в Израиле много друзей. Чужой себя там она явно не чувствует.

«Пугачева часто ездила в Израиль. Раньше, во всяком случае. У нее там много друзей. А может она вообще сейчас поехала на лечение туда. Израиль — маленькая страна. Пугачева периодически куда-то уезжает. То в Швейцарию, то в Израиль. Кто-то муссирует специально слухи о ней. Мало ли кто куда уезжает. Пугачева уехала, а потом, возможно, приехала», — уточнил Сергей Соседов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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