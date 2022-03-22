Режиссер спектакля «Сирано де Бержерак» о Паулине Андреевой: «При ее появлении сразу понятно, почему все влюбляются»

Как выглядит Паулина Андреева после родов, и что Юрий Чурсин думает о своей необычной внешности.

В МХТ им. Чехова прошла премьера спектакля «Сирано де Бержерак». Главные роли в нем сыграли Юрий Чурсин и Паулина Андреева. Несмотря на то, что пьеса была написана в конце XIX века, в постановке Егора Перегудова она обрела новые смыслы.

О чем спектакль «Сирано де Бержерак»

«Сирано де Бержерак» — одна из самых репертуарных пьес Эдмона Ростана. Она неоднократно ставилась в театрах и получала экранное воплощение в кинематографе. Но одна из главных задач искусства – это эзоповым языком говорить о современной повестке дня, что и делает Егор Перегудов.

Главный герой пьесы – ироничный поэт и дуэлянт Сирано де Бержерак, который за словом в карман не лезет. Кажется, что у него есть все слагающие успеха, кроме красивой внешности. Герой стесняется своего большого носа, но словно восполняет все свои недостатки поэтическим талантом, который помогает ему говорить о своей безответной любви к любимой женщине – кузине Роксане. Правда, через посредников…

Роксана влюблена в лихого и красивого офицера по имени Кристиан, который, как думает девушка, пишет ей ироничные, но одновременно трогательные письма, наполненные нежностью. Хотя на самом деле автор этих посланий – безответно любящий Бержерак.

Даже в сложной ситуации он продолжает думать о том, чтобы любимая женщина находила в письмах источник радости и силы.

Егор Перегудов: «Паулина – это, конечно, Роксана»

Кажется, что других исполнителей главных ролей даже трудно себе представить…

«Юрий – замечательный глубокий артист, который сочетает в себе разные актерские школы. А Паулина – это Роксана. И когда она выходит, никаких вопросов, почему в нее все влюбляются, не возникает, — отметил Егор Перегудов. В спектакле происходит некая эволюция ее персонажа. Судьба обходится с Роксаной очень жестко. Мне кажется, что это важная актерская задача, которую Паулина блестяще решает».

Кстати, зрители наслаждаются не только актерской игрой Паулины Андреевой, но и ее потрясающей формой. За два действия постановки актриса успевает сменить несколько нарядов, в которых демонстрирует свою точеную фигуру.

В первом акте – это длинное черное платье с разрезом, затем костюм для фехтования, маленькое черное платье, во-втором – воздушное летнее белое платье с крупным цветочным принтом, потом – глухое черное платье, в котором по сюжету спектакля мы видим Роксану на 15 лет старше. Как говорится: «Во всех ты, душенька, нарядах хороша».

Юрий Чурсин: «Я не реагирую на свою внешность»

Харизматичный Юрий Чурсин же смотрится очень органично в роли своего персонажа. Кстати, журналисты поинтересовались, приходилось ли ему сталкиваться с колкостями из-за своей внешности, намекая на его профиль.

«Вам нравится мой нос? Я на самом деле не реагирую на свою внешность. И обращаюсь с ней как с инструментом, который могу изменить в любой момент, как только этого захочу», — подчеркнул актер.

Спектакль условно можно разделить на две части: война и мир. Во втором действии сцена оформлена в военной стилистике, раздаются выстрелы, что погружает зрителей в соответствующую атмосферу. А рефреном звучат стихи Евгения Евтушенко: «Мне снится старый друг, который стал врагом, но снится не врагом, а тем же самым другом. Со мною нет его, но он теперь кругом. И голова идет от сновидений кругом».

По словам Егора Перегудова, он хотел поговорить со зрителем о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем циничном мире. Неслучайно многие события, показанные в спектакле, резонируют с сегодняшним днем.

«Мы репетировали эту пьесу давно. Мне кажется, что ее величие состоит в том, что в ней задаются вопросы, на которые каждая эпоха может найти ответы. Это отношения художника с властью, любовь, дружба, предательство, смерть. Каждая эпоха расставляет свои акценты», — поясняет Егор Перегудов.

Как говорит режиссер, репетируя спектакль, он руководствовался словами эпитафии, которые сочинил для себя сам Сирано де Бержерак: «Жить, как поэт». Кстати, в этом образе можно увидеть отсылку к судьбам репрессированных мастеров слова: Мандельштама, Пастернака, Даниила Хармса и других…

Герой Юрия Чурсина живет, как поэт на фоне смерти, безнадежности, понимая, что только любовь может дать ему силы выжить в таких условиях. И не важно, что это чувство безответное, оно наполняет его жизнь смыслом и светом. А вместе с ним это понимает и зритель…

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