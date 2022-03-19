Знаменитые сестры, которые построили успешную карьеру в кино

Какое счастье — видеть своего ребенка на экране, в лучах славы, в красивом и умном кино. Особенно если это еще и людям нравится. Некоторым мамам и папам повезло взрастить целые актерские ветки. Причем не всегда речь идет об артистической династии. Зачастую дети берут пример друг с друга, когда собираются поступать в театральный институт. В обзоре «Телепрограммы» — знаменитые сестры, прославившиеся в кино и сериалах.

Надежда и Анна Михалковы

Тот случай, когда особого выбора у маленьких Ани и Нади не было. Папа и дядя — известнейшие советские режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Друзья семьи — сплошь актеры и композиторы. Однако путь к успеху оказался не таким уж и простым. Мало того что регулярно приходилось испытывать давление, так еще и доказывать, что природа не всегда отдыхает на отпрысках талантливых людей. Уже в восемь лет младшая Надя снялась с папой в драме «Утомленные солнцем», и картина выиграла «Оскар»!

А вот дальше дело застопорилось: после ряда не очень удачных комедий и ромкомов Надежда делала карьерные паузы в несколько лет и, кажется, только в последнее время расправила плечи. Сыграла главную роль в комедии «Батя» и в сериале про мир российского кино «Номинация», который сама же и сняла.

В «Номинации», кстати, сыграла и старшая сестра Аня. У многих братьев и сестер отношения неровные, а вот Михалковы бесконечно любят друг друга — это заметно по теплым снимкам в соцсетях. Анна Никитична начала сниматься чуть позже сестры: в 13 лет в папином фильме «Очи черные». И тоже прорубала себе дорогу в жизнь. Несмотря на очевидно успешные работы («Свои», «Связь», «Кококо»), магистральных и бронебойных проектов у актрисы не случалось до 2018 года, пока не вышел сериал «Обычная женщина», где Анна виртуозно солировала.

Теперь у артистки по 5 — 6 проектов в год — она расцвела, сильно похудела и всячески радуется жизни. Анна помогает Наде нянчиться с дочкой Ниной и сыном Иваном (от режиссера Резо Гигинеишвили), а еще воспитывает троих собственных взрослых детей от бизнесмена Альберта Бакова: Андрея, Сергея и Лидию.

Татьяна и Ольга Арнтгольц

В семье калининградских актеров Татьяна родилась на 20 минут раньше, чем Ольга, — может быть, поэтому и в профессиональном плане она всегда на шаг впереди сестры: больше снимается в кино, появляется в телевизионных проектах. Многие до сих пор путают их (на фото Ольга справа, но это не точно). Старшая Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, родила дочь Машу. После развода начала встречаться со звездой «Кухни» Марком Богатыревым — в 2020 году они поженились, а в прошлом году у пары родился сын Данила.

У Ольги в семейной жизни тоже все складывалось непросто. В 2009 году она вышла замуж за актера Вахтанга Беридзе, родила дочь Анну, но через шесть лет брак распался. Тогда знаки внимания актрисе начал оказывать режиссер Дмитрий Петрунь, с которым Ольга познакомилась на съемках саги «Офицерские жены». В декабре 2016 года у пары родился сын Аким, а в 2021 году еще один мальчик — Лев.

Татьяна все чаще играет главные роли в российских проектах («Двойная жизнь», «Новый человек», «Смерть на языке цветов»), тогда как Ольга — в украинских («Опекун», «Родственные связи», «Первый раз прощается», «Три дороги»).

Кристина и Анжелика Каширины

Несмотря на то, что Анжелика старше Кристины на восемь лет, они невероятно похожи — как близняшки! Старшая, окончив ГИТИС, громко заявила о себе, снявшись в гламурном сериале «Барвиха» и скетчкоме «Даешь молодежь!».

Потом были и главные роли («Анжелика», «Мамочки»), и роли в больших проектах («Гранд»), но ту самую звездную работу, от которой все зрители выпадут в осадок, артистка все еще ждет. Кристина тоже не торопится: окончила Щепку и, как и сестра, пошла по дорожке сериалов СТС — «Отель «Элеон», «Ивановы-Ивановы», «Гранд». Обе девушки пока не замужем и детей не имеют.

Илария Лопатина и Глафира Тарханова

Чернобровые и харизматичные единоутробные сестры (у них разные отцы) с именами и фамилиями графинь тоже посвятили себя кино. Хотя старшая Глафира окончила психфак МГУ, карьеру решила строить по профессии, которой выучилась в Школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина. Блеснула в сериалах «Громовы», «Гибель империи», фильмах «Любовники» и «Путь к себе», после чего стало понятно, что в театре играть попросту некогда.

Кроме того что Глафира выпускает каждый год по несколько проектов, она еще и четверых детей успевает воспитывать. У каждого из них такие же посконные имена, как и у мамы: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

Илария младше на 14 лет. Выросла красавицей — работает в модельном бизнесе (Глафира называет ее итальянкой), окончила ГИТИС и только начинает путь в кино. Не замужем.

Анна и Екатерина Ковальчук

Анна и Екатерина Ковальчук — единокровные сестры (то есть по отцу), но долго не были знакомы.

— Я узнала о том, что Анна моя сестра, только в 16 лет, — вспоминала Катя. — Помню, мы ужинали, смотрели сериал «Тайны следствия», и мама мне сказала, что Анна моя сестра. Естественно, я не поверила сначала. Спросила: «Что?!» Тогда мама мне рассказала всю историю, оказалось, что у нас общий отец. Я была в полнейшем шоке, конечно.

В итоге на связь первой вышла Анна — уже в статусе звезды сериалов «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита» и театра «Ленком» пришла поддержать сестру на ее дипломный спектакль в театре «Остров»: Екатерина играла 65-летнюю наркоманку, больную раком. Так и познакомились. С тех пор общаются. Анна воспитывает двоих детей — Злату и Добрыню, а вот Катя пока прославилась тем, что закрутила роман с Гариком Харламовым после его развода с Кристиной Асмус.

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