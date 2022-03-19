Какие дома и квартиры наши знаменитости покупают в России и за рубежом

За границей

От 7 млн руб.: квартира площадью 250 кв. м в Турции.

Актриса Анастасия Макеева с мужем в Турцию летает, как на дачу. Звезда купила три квартиры в новеньком ЖК в 800 м от моря. В одной семья будет жить, другие сдавать. Для жилья выбрали двухуровневую квартиру площадью 250 кв. м. В апартаментах две террасы, гостиная, рабочий кабинет, комната для занятий музыки, спальня Анастасии и ее мужа Романа, детская, два санузла. С балкона разные виды — на море, на горы и банановые плантации. «Я живу в районе Махмутлар. Набережная просто фантастическая, как будто вы в Майами. Все вокруг говорят по-русски», — хвастается актриса.

От 9 млн руб.: апартаменты площадью 150 кв. м в комплексе «Эмеральд» в Болгарии.

В курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» в 15 км от аэропорта города Бургас роскоши нет, но инфраструктура приличная. Есть бассейны, теннисные корты, кафе, рядом пляж. Здесь квартиры у Ларисы Удовиченко, Ларисы Гузеевой, Надежды Бабкиной, Леры Кудрявцевой и других звезд. В других туристических местах Болгарии есть жилье у Лолиты, Евгения Миронова, Сергея Селина.

От 45 млн руб.: дом площадью 260 кв. м на Кипре.

Актер Александр Домогаров февраль и начало марта провел на Кипре, где лично контролирует строительство дома. Рэпер Элджей обосновался на небольшой вилле и строит свою музыкальную студию. Вариантов покупки недвижимости масса: от аккуратных домов с бассейнами за 45 — 50 млн руб. до шикарных вилл за 200 млн руб. По слухам, у семьи Максима Галкина здесь тоже есть апартаменты, однако артист этот факт опровергал.

От 70 млн руб.: трехэтажный дом в пригороде Парижа.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, телеведущий Алексей Ягудин и его жена, известная фигуристка Татьяна Тотьмянина, — хозяева дома в пригороде Парижа Пьерфоне. Трехэтажный дом 1882 года постройки напоминает маленький замок площадью около 1000 кв. м. Купил замок Ягудин несколько лет назад за €600 тысяч: «Я помню, тогда быстро все произошло: продал хорошую квартиру в Москве на Мосфильмовской, и этих денег хватило на дом во Франции и дом в Подмосковье». Сейчас рыночная цена дома выросла и никак не меньше €1 млн.

От 158 млн руб. за квартиру в США в комплексе Trump Towers площадью 196 кв. м.

В США есть шикарные дома у Валерия Леонтьева, Игоря Крутого. Просторные квартиры на берегу океана приобрели много лет назад Кристина Орбакайте, мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай купила сразу парочку. Королева не скрывает: «Мама в свое время подсуетилась, купив в Майами несколько квартир, которые сейчас сдает. Когда мы приезжаем в Майами, она одну из квартир отдает нам». Сама Наташа не стала инвестировать в заграничную недвижимость, из-за того что «коммуналка» выше, чем в Москве: «В Майами очень дорогое обслуживание: ежегодный налог, ежемесячная квартплата, счета за свет, воду».

У Анжелики Варум и Леонида Агутина апартаменты в элитном жилом комплексе Trump Towers. Здесь все есть для требовательных знаменитостей: бассейн, выход на пляж, террасы с видом на океан, охрана, спа.

В Подмосковье

От 100 до 120 млн руб.

Большинство артистов стремятся приобретать недвижимость в элитных подмосковных поселках вдоль крупных трасс. Их манят охраняемая благоустроенная территория, лес в двух шагах от дома, развитая инфраструктура — школы, детсады, салоны красоты, рестораны; и все это недалеко от столицы. Кто-то купил громадные домища площадью от 1 тыс. кв. м, у других особнячки «попроще».

После развода с Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус осталась жить с дочерью в доме площадью 410 кв. м. В поселке типовые дома, стилизованные под замки, ремонт у артистки без особого шика, но добротный.

Телеведущая Юлия Барановская купила дом в начале первой волны пандемии. Главным критерием при выборе недвижимости стала близость к Москве — деревня Раздоры расположена в 5 км от МКАД. Дом взяла «под ключ», с готовым ремонтом. В двухэтажном коттедже площадью 500 кв. м огромные окна в пол, комнаты для каждого члена семьи, для няни и гостей.

В 24 км от МКАД обосновались артисты Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Алексей Чумаков, Михаил Трухин, Игорь Ливанов. Дома здесь возведены по типовым проектам, а внутри обустроены по вкусу хозяев. Средняя площадь — от 190 до 300 кв. м.

Дом телеведущей Ксении Бородиной расположен в 14 км от МКАД на Новой Риге. Ремонт Бородина контролировала сама, в отделке использованы дорогие импортные материалы. В особнячке на 216 кв. м места хватает всем: Ксюше, двум ее дочкам, маме — главной помощнице и прислуге.

От 200 млн руб.

Свой громадный дом в 850 кв. м Анастасия Волочкова покупала за $2 млн. Сама балерина называет обстановку в поместье роскошной, хотя мебель, по звездным меркам, весьма среднего уровня.

У Полины Гагариной и Любови Успенской дома под 1000 кв. м. В ремонт вложены огромные деньги — отделка, мебель, люстры здесь по высшему разряду. А у телеведущего Дмитрия Диброва особняк с бассейном площадью 1100 кв. м.

Вдова Александра Градского после смерти музыканта живет с двумя сыновьями и мамой в доме такой же площади. По оценкам риелторов, цена на похожую недвижимость стартует от 200 млн руб. Деревянный дом аналогичного размера достраивает Ксения Собчак, а пока живет в таунхаусе на 335 кв. м.

У Стаса Михайлова дом площадью 580 кв. м. Участок земли — 43 сотки. В отделке только натуральные материалы и камни — светлый мрамор, лепнина, золото. Мебель обтянута кожей, обита бархатом и шелком. Похожая недвижимость с большим участком земли оценивается в 500 млн руб.

У Григория Лепса на огромном участке стоят два дома: жилой на 1550 кв. м и продюсерский центр площадью 2400 кв. м. Каждый стоит не меньше 300 млн руб. В доме живет семья артиста, а в свой продюсерский центр после развода переехал он сам. Помимо просторных комнат и библиотек, там есть бассейн, кинотеатр, спа-центр.

В замке Максима Галкина площадью 2300 кв. м на участке в 1 га есть даже лифт. Здесь 20 комнат, оранжерея, каминный зал и множество произведений искусства. Деньги в обустройство были вложены громадные, поэтому, по оценкам экспертов, замок тянет на 700 млн руб.

У Филиппа Киркорова только дом для прислуги размером с огромную по меркам обычного человека квартиру — 170 кв. м. На 1 га владений поп-короля построены часовня, теннисный корт, фонтан, устроены прудик, пляж, есть гаражи для авто и яхты. Дом певца площадью более 1000 кв. м находится на Мякининском полуострове в живописной бухте Москвы-реки. Оцениваются владения в бешеные деньги — 800 млн руб. Киркоров — рекордсмен среди звезд в жилищном вопросе: еще у него есть две квартиры в центре столицы — одна площадью 537 кв. м с эксклюзивным ремонтом за 1 млрд рублей, вторая площадью 260 кв. м — за 200 млн руб. А еще дом в США и вилла на Крите — по 500 млн руб. за каждый объект.

В Москве

У всех звезд, помимо загородных домов, есть квартиры в Москве. Рассказываем о главных местах резервации знаменитостей в столице.

От 400 млн руб.: квартира площадью 272 кв. м в Клубном доме на Смоленском бульваре.

В элитном комплексе всего 28 квартир. Здесь есть жилье у Ивана Урганта, Ксении Собчак, Никиты Михалкова. У Собчак только гардеробная занимает около 50 кв. м. Прямо в доме есть фитнес-клуб, бассейн, игровая комната для детей.

От 140 млн руб.: квартира площадью 130 кв. м в высотке на Котельнической набережной.

В известной 176-метровой высотке квартиры у Дмитрия Нагиева, Ефима Шифрина, Александра Ширвиндта и других артистов.

От 130 млн руб.: квартира площадью 222 кв. м в ЖК «Триумф-Палас».

В 57-этажном ЖК у метро «Сокол» апартаменты у певицы МакSим, Алсу, Марины Зудиной, Максима Фадеева, Ильи Авербуха, Димы Билана. Как и во всех элитных ЖК, здесь охраняемая территория, в подъездах мрамор и гранит, в квартирах современные системы очистки воды, во дворе спортплощадки и другие атрибуты красивой жизни.

От 65 млн руб.: квартира площадью 180 кв. м в ЖК «Золотые ключи».

«Золотые ключи» и «Золотые ключи-2» расположены в пойме реки Раменки, на территории природоохранной зоны Сетуньско-Раменского заповедника. Ближайшая станция метро — «Университет». Здесь квартиры у Гарика Мартиросяна, Владимира Преснякова, Елены Воробей, Тимати.

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