«Нас хотят выставить дармоедами»: скандал в театре Ермоловой вспыхнул снова

10 марта суд восстановил на работе с компенсацией вынужденного прогула и морального вреда (20 тыс. руб) еще четверых актеров Московского драматического театра им. Ермоловой, которых несколько месяцев назад уволила администрация коллектива.

В частности, речь идет о Марии Бортник, Людмиле Шмелевой, Павле Галиче (внука поэта и драматурга Александра Галича) и Александра Ковалеве. 20 января в театр вернулась актриса Елена Папанова.

Суд по защите прав еще пятерых артистов, уволенных из театра под руководством худрука Олега Меньшикова, пройдет 17 марта, других троих – 6 апреля. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Кроме того, по словам представителя профкома театра, актрисы Елены Бурхановой-Калининой, артисты, недовольные политикой руководства, направили письмо в Следственный комитет. В нем они рассказали о проблеме увольнений, снижении актерских категорий, затронули репертуарный вопрос. Как уверяет Елена Бурханова-Калинина, их приняли хорошо и вселили надежду на скорое разрешение этого вопроса. По всем изложенным фактам проходят проверки.

Но в каких условиях работают опальные актеры на самом деле? Предположим, что артиста восстановили на прежнем месте работы. Значит ли это, что он будет активно занят в репертуаре? Или же ему создадут такие условия, при которых лучшим выходом станет покинуть коллектив?

На эту тему мы поговорили с актрисой театра им. Ермоловой Василисой Пьявко. Она не раз поднимала вопрос увольнения артистов театра, о чем ранее уже писала Teleprogramma.pro

-Василиса, ранее вы выступали против политики руководства театра Ермоловой, участвовали в пресс-конференциях, где рассказывали о положении актеров, которых хотят уволить. Какое к вам сегодня отношение?

— Мне пытаются приписать несуществующие прогулы, хотя у меня нет ни спектаклей, ни репетиций. Но я написала дирекции, что прошу предоставить мне работу.

В трудовом договоре есть строчка, что артисты должны соблюдать правила распорядка, но на момент подписания договора эти правила уже не действовали. И поэтому руководство театра, не желая занимать меня в спектаклях, ведет себя весьма некорректно.

Поскольку я инвалид, мне положены дополнительные дни отдыха. А недавно меня вызвали в театр, чтобы я пришла и подписала дополнительное соглашение. Я прихожу туда днем. А по правилам, если человек не занят в спектакле, то он и не появляется. По крайней мере, в нашем театре никогда такого не было.

В общем, я прихожу подписать это соглашение, а меня спрашивают: «А почему вас не было на работе с одиннадцати часов утра?» Я спрашиваю: «А в чем дело? Разве у меня была репетиция?» «Нет, но вы обязаны находиться на рабочем месте с 11. 00 до 18. 30», — отвечают мне. Мол, такие пункты есть в правилах внутреннего распорядка.

— Сейчас, наверное, редко где встретишь такие строгие распорядки…

— Но когда их устанавливали, то имелось в виду, что это то самое «окно», когда могут назначаться репетиции в театре, если человек не занят в спектакле вечером. Я и говорю: «Эти правила перестали действовать, когда у нас кончился коллективный трудовой договор», а дальше Олег Меньшиков не стал его продлевать.

В общем, речь идет о несуществующих прогулах. И представители руководства театра придумывают какие-то хитрости с дополнительными соглашениями, чтобы мы подписывали разные документы. В общем, всего и не расскажешь. Но такую вещь проделывают не со всеми, что, во-первых, является нарушением ст. 2 Трудового кодекса, где речь идет о том, что все работники равны перед законом. А если речь идет о правилах, то должны вызывать всех работников.

А у нас же много людей, не занятых в спектаклях, но почему-то никто из них никуда не вызывается. Меня и саму раньше никуда не вызывали. Возможно, это все началось, когда я написала по поводу категорий в Следственный комитет. И возможно, прокомментировала что-то лишнее по поводу скандала с Олегом Долиным. И это началось прямо в тот же день.

— То есть, такие строгие правила применяются практически ко всем опальным актерам и ранее восстановленным в том числе?

— Да. Например, Елене Анатольевне Папановой поставили в обязанность просто находиться в театре с 11. 00 до 18. 30. Она спрашивает: «Почему так?», на что ей отвечают: «А к вам особое отношение».

А когда Елена Папанова письменно обратилась к директору с вопросом: «А что мне делать в эти часы?», то он ответил ей: «Заниматься саморазвитием». А еще она спросила, почему у нее индивидуальный график, и ей ответили, что такого графика нет, что все равны. Хотя устно Елене Анатольевне говорили про особое отношение. Кстати, Елена Папанова хотела поприсутствовать на чужой, посторонней репетиции, но и здесь ей сказали: «Нельзя». Вот такая вот история.

Я уже написала жалобу в трудовую инспекцию за то, что мне влепили один выговор за псевдопрогул. Сейчас получила кучу таких же уведомлений и пишу ответы. В общем, буду бороться с ними по мере сил. Это ведь натуральный произвол.

Но даже тем людям, кто был восстановлен, предлагается разный режим существования. Одним, причем ведущим артистам высших категорий, говорят: «Сейчас мы вас активно задействуем в массовке», а другим: «Можете не приходить. И я не уверена в том, что если они не будут приходить, то их также не станут увольнять за прогулы.

Или, например, Павлу Галичу обещали полную занятость во втором составе массовке. А это прекрасный молодой артист высшей категории, играл в куче сериалов. Бортник тоже предложили подобное.

Сама я 25 лет работаю в театре и у меня не было ни одного взыскания по работе. Я играла и при большой температуре, и при семейных катаклизмах. И мне обидно, что нас словно хотят выставить дармоедами, которые получают зарплату и не хотят работать.

Teleprogramma.pro позвонила Елене Папановой с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но она отказалась это делать. Также Елена Анатольевна подчеркнула, что не подписывала коллективное письмо, направленное в Следственный комитет.

На вопрос, а будете ли вы в дальнейшем задействованы в репертуаре театра, Елена Папанова ответила: «Наверное, нет».

— А вас такой результат устраивает?

— Да нет, конечно, не устраивает…

— То есть, все-таки хочется работать?

— Конечно. Да…

Напомним, о массовом увольнении актеров театра им. Ермоловой стало известно в конце июля благодаря Телеграм-каналу «Закулиска». Артисты рассказали журналистам разных изданий, что под удар в основном попали актеры гвардии бывшего худрука театра Владимира Андреева и актрисы старше 40 лет. В списке кандидатов на увольнение оказалась даже известная актриса, дочь Анатолия Папанова Елена.

Чуть позже Василиса Пьявко разместила у себя в Фейсбуке открытое письмо Олегу Меньшикову, где разместила суть всех претензий к нему. Но тогда оно осталось без официального ответа.

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