Любовь и песни: как Валерий Меладзе стал большим артистом, богатым музыкантом и многодетным отцом

В этом году певцу исполнится 57 лет.

Валерий Меладзе родился в Грузии, учился на Украине, а карьеру строил в России. Его звезда зажглась в 1993-м, а двумя годами позже музыкант представил фанатам свой первый сольный альбом. Как складывалась жизнь Валерия Меладзе — в материале Teleprogramma.pro.

Валерий Меладзе: детство и начало карьеры

Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года недалеко от Батуми, в грузинской семье. Настоящее имя артиста — Валериан. Он имеет российско-грузинское гражданство. Второе получил в 2018-м году.

Его семья не имела никакого отношения к творчеству. Папа Шота Меладзе и мама Нелли Меладзе были инженерами. С технической специальностью когда-то связали свою жизнь бабушки и дедушки артиста. Двумя годами ранее в семье Шоты и Нелли Меладзе появился сын Константин, который в будущем станет композитором и продюсером. Также у Валерия и Константина есть младшая сестра Лиана, которая является продюсером лейбла Velvet Music.

В детстве Валерий Меладзе был непослушным ребенком. Плохо учился в школе, его всегда тянуло туда, куда детям ходить запрещали — стройки, суда, баржи. Однажды, когда любознательный Валериан пробрался на территорию Батумского нефтеперерабатывающего завода, где с пустующего трактора хотел снять пару деталей, его остановили сотрудники милиции, а позже поставили на учет в органы.

Чтобы хоть чем-то увлечь сыновей, родители Меладзе отдали их в музыкальную школу. Валериан занимался по классу фортепиано, а Константин — еще и по классу скрипки.

После окончания средней школы Валериан не смог поступить в высшее учебное заведение на родине и уехал на Украину. Там, в Николаевском кораблестроительном институте уже учился его старший брат Костя.

Именно во время учебы в институте братья Меладзе начали всерьез заниматься музыкой. Они стали участниками музыкального коллектива «Апрель», о котором позже узнали не только в стенах ВУЗа, но и за пределами города Николаева. Тогда Валерий был солистом, а Константин играл на клавишных.

Валерий Меладзе: музыка

В 1989-м лидер группы «Диалог» Ким Брейтбург, услышав как поет Валериан, решил пригласить его в коллектив. Так, братья Меладзе стали частью «Диалога», в составе которого выпустили две пластинки — «Посредине неба» (1991 год) и «Последний крик ястреба» (1993 год).

Сольная карьера Валерия Меладзе началась в 1993 году на киевском фестивале «Роксолана». Именно тогда артист представил широкой публике песню «Не тревожь мне душу, скрипка». Через некоторое время после этого композиция прозвучала в программе «Утренняя почта». Тогда имя Валерия Меладзе стало известно всей стране.

Первый дебютный альбом «Сэра» Валерий Меладзе представил в 1995-м. Он разошелся довольно большим тиражом, причем в кратчайшие сроки.

Годом позже фанатам была представлена пластинка «Последний романтик», а в 1998-м — «Самба белого мотылька».

В целом, в дискографии Валерия Меладзе — девять пластинок, последняя из которых под названием «Белые птицы» была выпущена в 2015 году. В копилке наград Валерия Меладзе — несколько десятков статуэток золотого граммофона, премии «Муз-ТВ», «Песни года» и «Овации».

В 2003-м Меладзе начал новую главу в своей музыкальной карьере, представив публике несколько композиций вместе с группой «Виа ГРА», которая в те годы гремела на все страны СНГ. Сначала это была песня «Океан и три реки», вмиг ставшая хитом. В 2004-м они представили еще один трек «Притяженья больше нет». Работать в дуэте Валерию Меладзе настолько понравилось, что группой «Виа ГРА» все не завершилось.

В 2010-м Меладзе спел вместе с Григорием Лепсом песню «Обернись», а в 2013-м — с Вахтангом «Свет уходящего солнца». Годом позже Валерий вместе с Валерией записал песню «Не теряй меня», а в 2015-м вышел на сцену с родным братом Константином. Они исполнили композицию «Мой брат». Примечательно, что за все дуэты Валерий Меладзе получал статуэтку и диплом «Песни года».

В 2006-м Валерий Меладзе стал Заслуженным артистом Российской Федерации, а в 2008-м получил почетное звание Народного артиста Чеченской республики.

Валерий Меладзе: ТВ, проекты, доход

С 2005 года Валерий Меладзе занимает одно из кресел жюри музыкального конкурса «Новая волна».

В 2007-м вместе с Константином Меладзе стал музыкальным продюсером проекта «Фабрика звезд».

С 2012-го был ведущим шоу «Битва хоров», с 2017-го в течение двух сезонов занимал кресло наставника в проекте «Голос. Дети».

В 2018-м оценивал таланты в шоу «Голос 60+», а в 2019-м снова появился в детском «Голосе». Сотрудничество с программой продолжилось и в 2020 году.

Валерий Меладзе входит в десятку самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады. В 2018-м его годовой доход составлял 6 млн долларов. А в 2019-м, по данным Forbes, — 3,2 млн долларов.

Валерий Меладзе: личная жизнь

С первой женой Ириной Малухиной Валерий познакомился еще на 3-м курсе института. Свадьбу сыграли в марте 1989-го в Грузии. Вскоре после этого в семье родился первенец, но прожил он всего 10 дней из-за проблем со здоровьем.

В 1991-м у Ирины и Валерия родилась дочь Инга, а позже еще две наследницы. В 1999-м на свет появилась Софья, а в 2002-м — Арина. Примечательно, что ради получения московской прописки пара развелась, в 1998-м вновь оформила свои отношения.

В 2014-м Валерий Меладзе развелся с первой женой и практически сразу женился на экс-солистке группы «Виа ГРА» Альбине Джанабаевой. К тому моменту певица уже воспитывала сына Константина, которого родила в 2004-м. В 2014-м Джанабаева подарила Валерию сына Луку, а в 2021-м — дочь Агату.

Валерий Меладзе: последние новости

В ноябре 2021 года Валерий Меладзе представил новую песню «Полюбил», а в канун 8 Марта стало известно, что он не примет участие в праздничном концерте в Барвихе. После этого появилась информация о том, что сольные концерты в Санкт-Петербурге, которые были запланированы на 25 и 26 марта, артист тоже отменил.

В этом году Меладзе отметит свой 57-й день рождения. Он по-прежнему в прекрасной форме — при росте 183 см, вес артиста сохраняется в пределах 90 кг.

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