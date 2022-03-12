От слесаря до лидера группы «Любэ»: как детская мечта Николая Расторгуева стала реальностью

В этом году Николай Расторгуев отметил свой юбилей - 65 лет.

В школьные годы Николай Расторгуев плохо учился и мечтал о карьере музыканта. Потом он прогуливал занятия в институте и устроился работать слесарем. Все поменялось в один момент.

А когда будущая звезда встретил Игоря Матвиенко, то поверил в свои силы и создал собственный коллектив. Такой, о котором давно мечтал. История жизни Николая Расторгуева — в материале Teleprogramma.pro.

Николай Расторгуев: детство и начало карьеры

Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково, под Москвой. Отец Вячеслав Расторгуев – водитель, мама Мария Калмыкова – швея. У артиста есть младшая сестра Лариса. После ее рождения мама начала работать на дому, чтобы больше времени проводить с детьми.

В школе Николай учился плохо, потому что на уроках ему было скучно. При этом будущий артист хорошо рисовал, много читал и увлекался музыкой, мечтая стать артистом. Идея появилась тогда, когда Расторгуев увидел фильм «Вечер трудного дня», где отметилась группа «Битлз».

Репертуар британского коллектива настолько запал в душу Николаю и его друзьям, что они начали подражать знаменитой группе – пытались играть на гитаре и сочинять песни.

При этом музыкального образования у артиста нет. Он никогда не ходил в музыкальную школу, не изучал игру на инструментах. После окончания средней школы, Расторгуев стал студентом Московского технологического института легкой промышленности. Но и тут желания к учебе не появилось.

Николай прогуливал занятия, развлекался с друзьями. Неудивительно, что при таком подходе, вскоре ему указали на дверь, вручив приказ об отчислении.

Тогда Расторгуев решил, что пойдет в армию. Но на медосмотре у будущей звезды выявили противопоказания к воинской службе.

После этого Николай Расторгуев пошел работать слесарем в институт авиации, но мечты о карьере музыканта не оставлял.

В 1978-м Николай вошел в состав группы «Шестеро молодых», которая часто выступала в концертной программе Владимира Высоцкого. А спустя два года в коллектив пришел тогда еще никому неизвестный Валерий Кипелов.

Именно в 1980-м руководитель коллектива «Лейся, песня» Виталий Кретов пригласил молодых и талантливых музыкантов к себе в группу. Их песня «Обручальное кольцо» довольно долго звучала из радиоприемников, но в 1985-м коллектив распался.

Тогда Расторгуев остался один. Он не знал, что делать, но мечтал о собственной группе. Хотя и понимал, что идти на такой ответственный шаг пока рано. А чтобы хоть как-то обеспечивать себя и семью, стал бас-гитаристом в группе «Рондо» и вокалистом в ансамбле «Здравствуй, песня!».

Так прошло четыре года, пока однажды Николай не встретился с Игорем Матвиенко, который поддержал его идею о создании собственного коллектива.

Николай Расторгуев: «Любэ» и популярные песни

С названием группы вопросов не возникало. Еще в детстве Расторгуев много раз слышал слово «любэ», что на жаргоне означает «разный». А так как у коллектива не было какого-либо одного стиля в репертуаре, то название как нельзя лучше подходило.

Слава пришла практически моментально. После того, как коллектив исполнил на ТВ композицию «Батька Махно», а это случилось 14 апреля 1990 года, музыканты сразу проснулись знаменитыми.

Примечательно, что к работе над сценическим образом группы приложила руку Алла Пугачева. Именно она посоветовала коренастому Расторгуеву (рост музыканта 174 см, а вес 80 кг) примерить гимнастерку и галифе. В таком образе «Любэ» стали выходить на сцену, о чем ни раз не пожалели.

В первый альбом вошли песни, которые пела вся страна, – «Не валяй дурака, Америка!», «Атас», «Младшая сестренка», «Там за туманами», «Конь», «Станция «Таганская».

Популярность группы росла, музыканты в свою очередь старались как можно чаще радовать фанатов новыми альбомами. Так, вскоре после первого, поклонники «Любэ» раскупили новые пластинки «Комбат» и «Зона Любэ». В 2000-х вышли диски «Давай за…», «Полустаночки», «Ребята нашего полка».

В 1998-м Николай Расторгуев вместе с Софией Ротару спел песню «Засентябрило», а после появился полюбившийся миллионам дуэт с Сергеем Безруковым — «Березы».

Примечательно, что годом ранее, в 1997 году Николай Расторгуев стал Заслуженным артистом РФ. А спустя шесть лет, в 2003 году, — Народным.

Николай Расторгуев: кино, ТВ, доход

Проявил себя Николай Расторгуев и в кинематографе. Впервые он появился на экранах в 1985-м, когда в составе группы «Рондо» участвовал в записи концерта Вознесенского. После он сыграл камео в картине «Зона Любэ», режиссировал которую Дмитрий Золотухин.

Отметился артист и в фильмах криминального жанра. Так, в картине «Чек» он сыграл оперуполномоченного Геннадия Расторгуева.

В 2005 году Расторгуев пробовал себя в роли телеведущего и снялся в цикле телевизионных документальных программ «Вещи войны». Также в 2015 году он как продюсер снял полнометражную картину «72 часа», рассказывающую о молодежных монополиях во времена Великой Отечественной войны.

В 2015-м на экраны вышла картины «Людмила Гурченко», где Расторгуев сыграл Марка Бернеса.

В 2010 году Николай Расторгуев стал депутатом Государственной Думы пятого созыва от Ставропольского края.

В том же году Газета.Ru сообщала о том, что годовой доход Николая Расторгуева составляет более 8 млн рублей. В собственности у артиста были дом, гараж, квартира, внедорожники и мотоциклы.

Николай Расторгуев: личная жизнь

В первый брак Николай Расторгуев вступил, когда ему было 19 лет. Его избранницей стала соседка по двору Валентина Титова, которая была на год моложе. Сначала молодая семья жила у родителей невесты, а затем в коммуналке. Позже у них родился сын Павел.

Первый брак Расторгуева продлился 15 лет, а потом артист встретил Наталью. Она была костюмером коллектива «Зодчие», который выступал на «разогреве» «Любэ».

В 1990 году Расторгуев расписался с Натальей, а в 1994 году стал отцом во второй раз. Сына назвали Николай.

Также Николай Расторгуев успел примерить на себя роль дедушки. У старшего сына Павла подрастает дочь София.

Николай Расторгуев: последние новости

В этом году Николай Расторгуев отметил свой юбилей. 21 февраля ему исполнилось 65 лет. Он признался, что скором времени выпустит сборник песен «Любэ», которые ему очень нравятся. При этом там не будет самых популярных хитов группы.

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