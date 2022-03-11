«Востребованность определяет не талант, а подписчики»: Хюлья Авшар «уколола» Ханде Эрчел с публикой в 27 миллионов

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» считает, что популярность в соцсетях не должна влиять на востребованность в кино.

Одна из самых востребованных турецкий актрис Ханде Эрчел всего за пару лет сумела обзавестись целой армией верных почитателей. Только на ее страничку в Instagram подписаны около 27 миллионов пользователей. За это российские поклонники прозвали Ханде «турецкой Ольгой Бузовой». Эта актриса пользуется у себя на родине такой же популярностью, как у нас экс-ведущая «Дом-2». Разумеется, Эрчел получает огромную финансовую выгоду благодаря своей востребованности в соцсети, к примеру, с ней сотрудничают куда брендов, и она постоянно получает новые предложения о съемках.

Однако не все согласны с тем, что популярность в соцсетях должна быть тесно связана с востребованностью в кино. Так, звезда турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Хюлья Авшар уверенна, что ее звездную коллегу явно переоценили как актрису. Вот что она говорит по этому поводу.

«К сожалению, сейчас все изменилось. Востребованность многих актрис определяет не талант, а количество подписчиков в социальных сетях. Бесспорно, социальные сети привнесли много хорошего в нашу жизнь, но со стороны продюсеров ориентироваться только на них — очень ошибочно. Не советую актерам так уж гордиться числом своих подписчиков: это кратковременный успех, от которого в дальнейшем будет мало толку. Бить себя в грудь со словами что у вас 20 миллионов подписчиков — не лучший вариант. Сейчас в проекты зовут не из-за таланта, а смотрят на количество подписчиков. Но эта тенденция скоро закончится, и все встанет на свои места», — уточнила Хюлья Авшар.

Однако хейтеры посчитали, что 58-летняя Хюлья Авшар поделилась своими мыслями на фоне элементарной зависти. Ведь в последнее время в карьере самой актрисы прослеживается кризис. После съемок в сериале «Империя Кесем» красавица-турчанка, сыгравшая Софие султан, едва ли может похвастаться множеством ролей. Она сыграла лишь в двух проектах.

По материалам: Aksam, «СтарХит».

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