«Фастфуд и Coca-Cola»: звезды признались, каких продуктов им будет не хватать из-за санкций

Кто только за последние дни не заявил о приостановке работы в России: Zara и ИКЕА, Prada и BMW, Unilever и даже «Макдоналдс».

Teleprogramma.pro узнала у Розы Сябитовой, Никаса Сафронова и Станислава Садальского, насколько критичны для них cанкции, и столкнулись ли они с какими-то неудобствами.

Роза Сябитова, телеведущая

Роза Сябитова давно просчитала все возможные варианты событий и успела дать дельные советы своим близким. В итоге к кризисному времени семья телеведущей подошла подготовленной.

Что касается «Макдоналдса», то фастфуд — ее больная мозоль.

«В «Макдоналдс» я давно не хожу, но перед детьми до сих пор каюсь, что в 90-е кормила их фастфудом. Тогда считалось, что это круто. Они сейчас смеются, успокаивают меня, что больше такую еду не пробуют. Про остальное я давно знала. В силу своих аналитических способностей, прочитала подорожание. Дочка с мужем успели купить машину, я стройматериалы и много чего другого. Так что ко всему подготовились. Я давно живу и хочу сказать следующее: не было бы счастья, да несчастье помогло. В России это работает. Встал вопрос импортозамещения, мы и сельское хозяйство подняли и сыр стали делать, нашли рецепты. И здесь тоже справимся. Мы уникальная нация, так что советую сильно не переживать. Есть в нас что-то детское, мы со времен Петра I смотрим на Запад. Увидели – загорелись, нам тоже надо! Если понравилось, то мы можем свою изюминку добавить и все становится национальным. А нет – оно само не приживется и развалится», — заключила Роза Сябитова.

Никас Сафронов, художник

Никас Сафронов жалеет не об импортных продуктах и ресторанах, а о разорванных связях с иностранными друзьями.

«Не хватать будет друзей, которые должны были прилететь на день рождения. Я рассчитывал увидеть Орнеллу Мути, Николаса Кейджа, но нет. Сейчас очень сложно куда-то добираться из-за нарушенного авиасообщения. А ведь сейчас как никогда важно нашим согражданам видеть и знать, что нас любят и уважают люди, которые известны во всем мире. Вопрос с перелетами стоит очень остро, становится почти невозможно проводить выставки. Хотя в тяжелые моменты искусство – это то, что дает человеку возможность почерпнуть силы, взглянуть на сложные жизненные обстоятельства через иную призму», – заключил художник.

Станислав Садальский, актер

Актер философски относится ко всему происходящему. Он сделал небольшие запасы продуктов, которые скорее всего, скоро исчезнут из магазинов. Теперь осталось решить вопрос со сбережениями.

«Наверное о тех, кто ушел с нашего рынка, я страдать не буду. В «Макдоналдс» я не ходил. Машина мне не нужна, я предпочитаю пользоваться такси. Coca-Cola. Наверное, ее будет не хватать. Но я сделал небольшой запас, закупил десять бутылок. Что касается одежды, то я и до этого ее в России найти не мог, ездил в Германию. Так что осталось решить вопрос с накоплениями, пока не могу их снять. В 90-х у меня было на счету 100 тысяч долларов. Тогда думал, что буду сыто жить до старости. Теперь опять такая же штука произошла с валютой. Ну это лишний повод не расслабляться, а больше работать», — заключил актер.

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