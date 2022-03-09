Чистый Голливуд: как в свои 59 лет выглядит ухоженная мама Глюк’oZы

А ведь двадцать лет назад Татьяна Ионова была простым продавцом-кассиром.

В свои 59 лет мама певицы Глюк’oZы выглядит просто великолепно. Сложно поверить, что эта ухоженная, стильная и сияющая женщина успела стать бабушкой. Наталья Чистякова-Ионова подарила своей маме двух внучек — Лиду и Веру. На личной страничке в Instagram поп-дива поделилась снимком с бабушкой своих дочек, буквально обескуражив многих поклонников и звезд.

Мама Глюк’oZы — это чистый Голливуд. Эффектная и статная блондинка могла бы дать фору и артистам первой величины. А ведь когда-то еще двадцать лет назад Татьяна Ионова была простым продавцом-кассиром.

Глюк’oZa росла в простой семье: голодные 90-е, поездки за джинсами на Черкизовский рынок. Будучи подростком, Наташа стала сниматься в «Ералаше», а потом и в кино. Будущая звезда познакомилась с Максом Фадеевым. Став певицей, она проложила себе тернистую дорогу к славе.

«С днем рождения, мама! Сегодня особенный день, родилась ты! Взрослея и имея своих детей, ты намного лучше понимаешь, что мамой быть непросто… Очень важно оставаться другом и всегда быть готовой понять и поддержать», — буквально пару месяцев назад писала Глюк’oZa, поделившись снимком с именинницей мамой. «Это мама?!» — восхитилась Юлия Снигирь. «Какие вы обе красивые!» — отметила Марина Юдашкина. «Мама красотка», — вторит жене именитого кутюрье близкая подруга Аллы Пугачевой Ида Достман. «Мама — огонь!» — добавила Нателла Крапивина.

Кстати, семейному счастью певицы с бизнесменом Александром Чистяковым поспособствовала мама Глюк’oZы. Оказалось, что у нее и будущего зятя день рождения в один день: 25 января — вот только Чистяков на десять лет моложе. Для знаменитой дочки это был самый верный знак: она счастлива с мужем уже шестнадцать лет. У пары подрастают две прекрасные дочки. Старшая Вера уже поет на сцене как и ее мама, пишет «Комсомольская правда».

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