Как обустраивают свои жилища неженатые звезды отечественного шоу-бизнеса

Сытые нулевые, в которые сформировались характеры целого поколения современных представителей шоу-бизнеса, приучили к люксу и лоску.

Одежда должна быть брендовой и броской, машина — крутой и навороченной, цепи и часы — потолще и подороже. Ну а жилище должно говорить о хозяине все. А еще лучше — кричать!

И если семейных артистов часто сдерживают их мудрые супруги, то холостые знаменитости, обставляя дома и квартиры, творят на полную катушку и порой выходят за рамки хорошего вкуса.

Дима Билан у красной черты

Победитель «Евровидения», казалось, обрел покой и тишину в новомосковском поселке Рассказовка, где выстроил стильный двухэтажный дом в азиатском стиле на улице с волшебным именем Сказочная. Только вот любители легкой наживы думали иначе. В 2015 году жилище Димы обнесли — выкрали девять миллионов рублей, драгоценности и жесткие диски с компьютеров. Артист расстроился и съехал из невезучего дома.

И нашел новый. В нем он принял Ксению Собчак для видеоинтервью — так все увидели, где теперь живет артист. Что тут сказать? Поначалу создается ощущение, будто Дима просто сгрузил в гостиной все, что было в предыдущем доме.

Или не успел разобрать, или в спешке расставил по свободным местам. Но потом становится ясно — нет, он просто так видит свой новый дом. И ценит все, что там есть.

Словно на чердаке, по помещению расставлены: ростовые плакаты, афиши, статуэтки всех цветов и мастей, награды, шкатулки, золотистые ангелочки, торшеры, металлические тарелки, обрубки дерева на подставке, аккордеон, подсвечники, вазы, картины. Мещанский рай. И полный хаос. Видимо, как и на душе артиста.

А еще Дима признался, что после ограбления очень внимательно относится к энергетике домашнего очага и… чертит красную линию перед приходом опасного гостя. И действительно, на пороге при входе Билан проводит красную линию. От сглаза и порчи. И зеленую — «чтобы добро не выходило из дома».

Влад Лисовец в компании растений

Нельзя сказать, что стилист Лисовец — одинокий отец двоих детей — славится слишком эксцентричными творческими решениями, но дом Влад обустроил довольно китчево. Вазы для гвоздик в виде вареных сосисок-осьминожек из Музея современного искусства Стамбула, нерабочий мопед 1960 года из Лондона, перила с желтой подсветкой, много растительности (от кактуса до пальм), абстрактные картины собственного производства, искусственный камин, фигурки бегемотов, граффити на двери…

Кухня расположена по центру гостиной, как будто это китайская закусочная, а не жилье специалиста по тонкому стилю. Белому разноглазому коту Бандиту, которого Лисовец подобрал на помойке и выходил, наверняка просторно и удобно жить в таком жилище. Но смотрится все это довольно холодно и разрозненно, особенно вкупе с бетонными стенами.

Александр Петров в холодной пустоте

Самый популярный российский актер, видимо, мечтает об «Оскаре», поэтому и жилище обустраивал по образу и подобию увиденного в голливудском кино.

— Я всегда мечтал, чтобы у меня была очень открытая квартира, — объяснял актер. — Потому что когда смотришь американское и европейское кино, понимаешь, что у них жилье сильно отличается.

Получилось довольно минималистично, в стиле сканди, но при этом не без тени нарциссизма — изображения с собой любимым, афиша собственного режиссерского дебюта «Ангел».

Книг, несмотря на то что актер пишет стихи и увлекается поэзией, почти нет: одинокая автобиография легендарного английского тренера Алекса Фергюсона и фолиант про московский футбольный «Спартак», за который болеет Саша, сиротливо лежат на столике. На полках для книг — два «Золотых орла».

Поскольку Петров в восторге не только от себя, но еще и от бани, одну из комнат он переоборудовал в настоящую финскую сауну. В целом все оформлено довольно стильно, но слишком отрешенно и обезличенно, поэтому больше напоминает номер дорогого отеля.

Злые подписчики вынесли суровый вердикт: «Как будто в квартире никто не живет: ни чайника, ни полотенца. Напомнило российское кино — пустое, холодное и лживое».

Дава в крокодиловой коже

Бывший жених Ольги Бузовой, участник «Танцев со звездами» и «Ледникового периода» Давид Манукян поначалу долгое время снимал жилье. Но, как только обзавелся почти 14 миллионами подписчиков, смог купить собственное. И по просьбам этих же самых подписчиков однажды показал, как там внутри все обставлено. Дизайн дома можно обозначить формулировкой «сочинский шик».

Куча зеркал (в том числе с рамками из крокодиловой кожи!), сверкающих, хрустальных, серебряных и золотистых элементов, статуэток, вензелей, витражей, бабочек, картины на полу и на стенах, узорные занавески и обои, металлический бульдог, велюровый диван, как в чайхане, и так далее. Подписчики не были в восторге от увиденной цыганщины и порекомендовали Даве срочно найти дизайнера. Или девушку, которая навела бы в доме порядок.

Тимати под натиском современного искусства

Долгое время Тимати жил с Анастасией Решетовой, родившей ему сына Ратмира. Но в 2020 году пара разошлась, и новоиспеченный холостяк начал подыскивать себе новое жилье. И обрел его.

Двухэтажное гнездышко площадью 650 квадратных метров оформляли дизайнеры Артур Шарф и Артем Зверев. Интерьеры получились в песочно-серых тонах, но больше поражает «начинка». Видимо, по желанию хозяина оформители нашпиговали квартиру китчевыми экспонатами современного искусства.

Чего тут только нет! Огромное изображение американского рэпера Канье Уэста в образе святого, фигурки медведей Bearbrick, каждая из которых стоит больше миллиона рублей, диван из вельветовых пузырей, серебристая лавка, мотоцикл…

Эксперты считают, что подобное великолепие может стоить более 200 миллионов рублей. А вот ахнувшие от шика зрители сравнили помещение с музеем, жить в котором очень непросто. Но Тимати нравится: «Дом — словно розетка, которая тебя заряжает, а весь арт — это энергетические точки, ведь художники вкладывают свое видение и талант, чтобы дарить настроение».

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