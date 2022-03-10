Экранизация «откровенной дешевки»: как создавали фильм «Крестный отец»

Экранизация «откровенной дешевки»

Бытует мнение, что до «Крестного отца» никто в Америке вообще не рассказывал на экране о мире организованной преступности. Это, разумеется, не так: в Голливуде даже существовал термин mafia movie (то есть «фильм о мафии»), и ленты подобного характера пользовались определенным успехом.

Правда, приступая к работе над «Крестным отцом», об успехе боссы студии «Парамаунт» говорили с осторожностью — дело в том, что предыдущий «мафия-фильм», выпущенный «Парамаунтом», провалился (ленту «Братство» не спасло даже участие Кирка Дугласа).

Продюсеры посчитали, что главным недостатком «Братства», повествующего о буднях сицилийских мафиози, является отсутствие у его создателей итальянских корней, поэтому режиссером «Крестного отца» решили сделать итальянца, дабы фильм не превратился в очередную клюкву.

Выбор пал на Серджио Леоне, но тот предложение отклонил, решив сосредоточиться на подготовке к съемкам своего главного и, по иронии судьбы, очень близкого по духу фильма — «Однажды в Америке» (кстати, снимать его Леоне начал лишь в 1982-м).

Пришлось идти на поклон к другому этническому итальянцу: Фрэнсис Форд Коппола поначалу тоже отказался, потому что роман Марио Пьюзо, легший в основу сценария, ему не понравился (Коппола назвал его «откровенной дешевкой»), но позже все же согласился снимать.

За свою работу он получил $125 тысяч плюс шесть процентов от будущих сборов — никто в тот момент и представить не мог, что картина только в Америке по итогам первого проката заработает $81,5 миллиона (общие сборы с учетом многочисленных перевыпусков и продаж кассет и дисков приближаются к трем сотням миллионов).

Сценарий за долги

Любой киношник скажет вам: какими бы крутыми ни были бы режиссер и актеры, без хорошего сценария нормальный фильм сделать не удастся. Именно поэтому из слагаемых успеха «Крестного отца» нельзя убирать роман Пьюзо — тот самый, названный режиссером дешевкой.

Надо сказать, что Коппола, даже согласившись снимать, своего мнения не изменил и порубил книгу в капусту, выкинув при работе над сценарием множество сюжетных линий — так, например, из фильма исчез Нино Валенти, довольно заметный герой (он, напомним, дружил с крестным сыном Вито Корлеоне Джонни Фонтейном и о его приключениях в Голливуде Пьюзо писал весьма подробно).

Подружка дочери Вито Корлеоне Люси Манчини в фильме хоть и появлялась, но эпизодически, в то время как в романе эта девушка, с которой крутил любовь старший сын дона Корлеоне, была полноценной героиней второго плана.

Пьюзо, впрочем, пострадал не только в творческом плане — дело в том, что права на экранизацию он продал за смешные деньги. Еще до того, как «Крестный отец» стал бестселлером, на него вышли представители «Парамаунт» с предложением уступить права за $80 тысяч. И Пьюзо, которого со всех сторон атаковали кредиторы, согласился. Потери, впрочем, писателю отчасти компенсировали, заплатив ему $100 тысяч за участие в работе над сценарием фильма.

Пачино против Редфорда

«Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться…»; «Ты просишь об услуге, но делаешь это без уважения». Сложно представить, что эти слова может произносить кто-то, кроме Марлона Брандо, изумительно сыгравшего дона Вито Корлеоне. Однако актеру, чьи предки не имели никакого отношения к Италии, пришлось выдержать жесточайшую конкуренцию с другими претендентами, среди которых, например, был популярный в те годы Эрнест Борнине, чьи родители родились на Апеннинах.

Засунув за щеки ватные шарики, намазав волосы бриолином и начистив до блеска черные ботинки, Брандо превратился в эффектного мафиози с очень специфической дикцией — созданный образ помог актеру обойти на пробах всех конкурентов.

Не менее сложно шел к своей роли и Аль Пачино. У актера не было проблем с итальянскими корнями, но не все было в порядке с ростом (Пачино, мягко говоря, не слишком высок) и узнаваемостью. Продюсеры хотели пригласить звезду — Райана О’Нила, Роберта Редфорда, Уоренна Битти, а вот Коппола стремился снять в роли Майкла Корлеоне малоизвестного артиста.

В итоге вроде бы сошлись на кандидатуре Берта Рейнольдса, но тут взбунтовался Брандо, заявив, что работать с Бертом не будет. Сроки поджимали, надо было что-то решать: после того как от роли отказался и Джек Николсон, заявивший, что сыграть Майкла все-таки должен актер итальянского происхождения, пришлось согласиться с кандидатурой Аль Пачино.

Что было дальше, все знают — «Крестный отец» стал мегахитом, взял три «Оскара», получил культовый статус и породил два сиквела, первый из которых по праву считается лучшим кинопродолжением в истории.

С тех пор в мире было снято немало достойных «мафия-фильмов» и сериалов (уже упомянутый «Однажды в Америке», «Клан Сопрано», «Славные парни»), но переплюнуть творение Копполы никому не удалось. И если кого-то из нас попросят признать «Крестного отца» лучшим гангстерским фильмом всех времен, мы наверняка с удовольствием согласимся — потому что это предложение, от которого невозможно отказаться.

Авторитетный юбилей

На 45-й оскаровской церемонии «Крестный отец» получил 11 номинаций, но в итоге их осталось 10 — киноакадемики выяснили, что музыкальные темы из фильма композитор Нино Рота уже использовал в 1958-м в комедии «Фортунелла», и лишили маэстро шанса выиграть статуэтку.

Музыкальный ринг



Роберт Де Ниро, блестяще сыгравший молодого Вито Корлеоне во втором «Крестном отце», вполне мог оказаться и в первом — актер получил партию Поли Гатто, одного из бойцов семьи Корлеоне, но предпочел сыграть более крупную роль в комедии «Банда, не умевшая стрелять». Также на роль Поли Гатто, которого в итоге сыграл Джонни Мартино, претендовал никому не известный в те годы Сильвестр Сталлоне.

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