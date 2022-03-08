Известные тиктокеры высказались о временной блокировке соцсети в России

Блогеры-миллионники пока не видят ничего страшного в происходящем и не собираются отправляться на заводы и фабрики.

Китайская соцсеть TikTok временно будет недоступна россиянам. Такое решение руководители проекта озвучили после принятия поправок в российское законодательство, которые предусматривают наказание за дискредитацию и фейки. Сроки по этим статям доходят до 15 лет лишения свободы. А значит, продолжение работы в России опасно.

«Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута», — говорится в заявлении пресс-службы соцсети.

Teleprogramma.pro узнала у популярных тиктокеров, как они будут жить в суровых реалиях и готовы ли осваивать новые профессии? В Сети гуляют десятки мемов по поводу того, что совсем скоро им придется отправляться на заводы и фабрики.

Вероника Золотова, 20 миллионов подписчиков в TikTok

Веронику предстоящий запрет не пугает, так как она родом из Белоруссии и продолжает пользоваться сим-картой, купленной в Минске. Так что она каких-либо ограничений пока не заметила вовсе.

«TikTok не уходил. Он лишь приостановил публикацию контента из России. Но, если честно, у меня всегда стояла симка из другой страны, так как я из Минска. Поэтому, когда у моих коллег все перестало публиковаться, я этого даже не заметила. Думаю, что соцсеть просто сделала паузу, чтобы все обдумать. Сейчас на платформе стало очень много политики, даже я это замечаю, хотя никогда не увлекалась подобным. Мне кажется, что появится несколько дополнительных функций и систем фильтрации, после чего постинг из России будет опять доступен. Я продолжаю снимать контент и это совершенно никак на мне не отразилось. Но надо понимать, что любой блогер не может быть только в пределах одной площадки. Сейчас у меня есть ТikTok, Instagram более чем с двумя миллионами подписчиков и YouTube. Я переключилась на контент в Instagram и надеюсь, что платформа останется актуальной у нас в стране», — заключила блогер.

Кирилл Колесников, 34 миллиона подписчиков в TikTok

Известный экстремальный блогер склонен полагать, что как только пошла волна блокировок, многие российские пользователи уже позаботились о специальных сервисах для обхода запретов.

«Нет ни одного человека, которого бы я знал, кто не развивает другие соцсети. Все точно также развивают, работают над контентом. В итоге, где-то больше, где-то меньше рекламодателей, но монетизация всегда есть. Так что запрет TikTok будет некритичным для большинства блогеров. К тому же, не забывайте в какое время мы живем. На двое эра высоких технологий и есть много программ, которые позволяют обойти блокировки в нашем регионе и продолжать всем пользоваться. Я думаю, что эти способы все знают и будут их активно применять. Просто на загрузку видео теперь будет тратиться не 10 секунд, а две минуты. Но вполне можно подождать», — сказал Кирилл.

Мария Погребняк, блогер

Мария Погребняк уверена, что решение об уходе соцсети из России – временное. Совсем скоро контент будет снова доступен нашим пользователям. А во время вынужденного простоя, она предлагает блогерам потрудиться над качественным контентом.

«Конечно, среди моего окружения есть блогеры, для которых именно контент в TikTok был основным видом заработка. Сейчас мы вообще не можем говорить о каком-то заработке, потому что ситуация сложная. Все меняется очень быстро. Поэтому сейчас лучшее время для того, чтобы писать сценарии, совершать оффлайн работу над своими проектами и готовить качественный материал. Сильный контент всегда будет актуален на любой платформе. Но, я думаю, паниковать не стоит. Блогеры — это люди за которыми наблюдают массы. Они в любом случае найдут, как и где себя показать. И зачастую у инфлюенсеров несколько площадок с которых они получают заработок», — заключила она.

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