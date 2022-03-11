Любимый начальник транспортного цеха: как сложилась судьба Марии Ароновой

«Девочка-каучук»

Если вы хотите увидеть, как народная артистка РФ ловко садится на шпагат, приходите на спектакль «Мадемуазель Нитуш» в Театре имени Вахтангова — ближайший 30 марта. Или посмотрите фильм «Лед», где Аронова играет тренера по фигурному катанию.

Этот трюк, неподвластный многим молодым и вроде бы спортивным девчонкам, Мария, которой 11 марта исполняется 50, делает легко и просто: «В детстве я была суперпластичная — девочка-каучук. У меня редкое строение мышц. Если я брошу курить или похудею, то это будет включение воли и мои личные победы над собой.

А то, что при всех своих габаритах я до сих пор гибкая и у меня такая растяжка, — это матушка-природа так постаралась. Например, меня можно было взять и в чемоданчик положить». Конечно, без спорта все же не обошлось: в детстве Аронова занималась гимнастикой, пока в 5-м классе не сломала ногу.

После 4 месяцев в больнице Маша бросила тренировки и сильно поправилась. При этом Аронова на жестких диетах никогда не сидела — актриса любит вкусно поесть после спектакля. Однако ее габариты не помешали актрисе стать любимицей публики и обрести личное счастье.

В молодости главным человеком для Ароновой была мама Людмила Петровна, которая работала заведующей библиотекой в НИИ цветметавтоматики. Сейчас Аронова говорит, что для полного счастья ей не хватает в жизни лишь одного — присутствия мамы, которая умерла, когда Марии было 23 года.

Артистка рассказывает: «Мама — необыкновенно образованная, обладающая немыслимой мудростью, умом, интуицией, духовной силой… Мы с братом часто разговариваем на эту тему и понимаем: у нас с ним правильные ценности, здоровые понятия, точные ориентиры, приоритеты. Но каким образом это вкладывалось в нас?

Загадка! Мы с Сашей живем большой надеждой, что хотя бы процентов десять мы передадим своим детям то, что наша мама в нас вложила».

Папе актрисы Валерию Максовичу недавно исполнилось 80 лет, он постоянно на связи с дочкой. В молодости мужчина работал инженером на закрытом заводе, а теперь с весны до осени живет со второй женой на даче. Мария отца балует — и подарками, и вниманием.

Любимый начальник транспортного цеха

Впрочем, о себе артистка тоже не забывает: в Долгопрудном Аронова построила большой таунхаус, где счастлива со вторым мужем Евгением Фоминым и их дочкой, 17-летней Серафимой. Мария и Евгений вместе 25 лет: 20 прожили гражданским браком, а 5 лет назад решили расписаться.

Муж старше Ароновой на 15 лет, а познакомились они в театре, где Евгений работал… начальником транспортного цеха (да-да, все почти как у Жванецкого). Однажды Ароновой нагадали, что она, как и ее мать, родит дочь в 32 года, причем родить она должна от мужчины, которого разглядит не сразу, но который будет ей опорой до конца жизни и заменит маму.

«Я действительно долго не могла представить Евгения рядом с собой, мы принципиально разные, — вспоминает Аронова. — Не было безумного романа, потери памяти и головы, как это со мной обычно случалось. Но теперь жизни без него я не представляю».

Восемь лет Мария и Евгений ждали ребенка, а родила артистка дочь точно по предсказанию — в 32 года. Тогда муж ушел с работы и занимался ребенком, Аронова отменила декрет и вернулась в театр и на съемки.

Есть у Ароновой сын Владислав — от первого и короткого брака с актером Владиславом Гандрабурой. Воспитывал парня уже Евгений, принявший Влада как родного. Сейчас 30-летний Владислав — мамина гордость, тоже работает в Театре Вахтангова. Мать и сын выходят на сцену вместе и в прошлом году даже получили театральную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «За лучший актерский дуэт» в спектакле «Мертвые души».

Живет Владислав с женой и дочкой в квартире, из которой в загородный дом несколько лет назад съехала его мама с семьей. В выходные семья часто собирается вместе: Аронова печет пироги, а потом играет с 6-летней внучкой Антониной. Актриса обходится без помощниц по хозяйству, все делает сама, а когда уезжает на гастроли, оставляет мужу и дочке запас еды на несколько дней.

Живет семья дружно, все счастливы и здоровы. Но при этом Мария не скрывает — она уже написала завещание! По мнению актрисы, чтобы сохранить в будущем нормальные отношения между родными, нужно вопросы с наследством продумать заранее.

Аронова вспоминает, что еще в 35 лет поставила перед собой несколько целей: обеспечить себя и детей нормальным жильем, сыграть хорошую роль, которую бы отметили, и получить звание народной артистки.

Готовясь отпраздновать 50-летие, Мария может с чистой совестью признать, что все задуманное получилось: «И вот как в сказке все три мои желания сбылись. В кино ко мне пришла роль Галины Брежневой в «Охотниках за бриллиантами», за которую меня все очень хвалили. И я — народная артистка…»

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