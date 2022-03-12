Что известно про нового парня Анастасии Волочковой Дмитрия

После управляющего банным комплексом Сергея Анастасия Волочкова завела себе еще одного кавалера, имеющего отношение к парилке и венику, - счастливчиком стал бизнесмен Дмитрий

Молодая кровь

Итак, 46-летняя балерина встречается с мужчиной, который почти в два раза моложе ее, — Дмитрию Корнееву всего 24. Балерина пока довольна Димой: «У нас нашлось много общих интересов. Сегодня мы провели в моем балетном зале совместное занятие и тренировку… Так приятно разделять одно пространство вместе… Да — молодая кровь. Если человеку хорошо со мной, несмотря на возраст, это тоже говорит о многом».

Волочкова не стала скрывать, что новый роман завязался быстро. 13 февраля они познакомились, а утром 14-го уже праздновали вдвоем День всех влюбленных в подмосковном особняке Насти. Чем же покорил Дмитрий искушенную светскую львицу?

Корнеев работает в компании своего отца — фирма строит деревянные дома, беседки и — внимание! — бани. Как тут не вспомнить о том, что рядом с Настей уже был мужчина, имеющий к баням самое непосредственное отношение. Корнеев вышел на Волочкову с предложением — построить деревянную беседку во дворе ее загородного дома.

Предполагался привычный для звезд бартер: получив подарок, артист в ответ рекламирует в Инстаграме дарителя. Договориться насчет беседки в имении балерины не удалось, но молодой бизнесмен заинтересовал Волочкову, и был придуман другой проект — установить большую резную беседку в парке Красногорска. Волочкова живет в Красногорском районе, и постройка стала бы подарком местным жителям. Ну а дальше — любовь, морковь, вспышка страсти, в общем, по знакомому сценарию.

Кавалер уже свозил балерину на своем «Мерседесе» в Калугу — родной город Корнеева, где базируется его семейная компания. Несколько раз пара побывала в святых местах: посетили Оптину пустынь, Ново-Иерусалимский монастырь. Своего Диму Волочкова называет «добрым и близким другом» и даже признается, что «дружеский секс» с ним очень яркий.

Специалист по дружескому сексу уже побывал с Волочковой на съемках программы «На самом деле». Для него это интересный опыт, для Насти — работа (балерина получает за участие в различных ток-шоу по полмиллиона рублей). Дима тоже начинает зарабатывать, ведь Волочкова постоянно рекламирует его компанию у себя в социальных сетях.

Правда, бывшая подружка Дмитрия Дарья Павловская решила добавить ложку дегтя в эту лав-стори. Дарья сообщила, что богат вовсе не сам Дима, а его отец, тем временем она, его бывшая девушка, продолжает платить кредит за его дорогущий айфон. Волочкова считает, что Даша мстит Корнееву, и утверждает, что ее возлюбленный — вовсе не нищеброд.

«Просто короткий роман»

Кстати, о простых людях: как мы уже вспоминали, совсем недавно рядом с балериной был 44-летний Сергей Кузнецов, управляющий банным комплексом из Подмосковья, с которым Анастасия познакомилась в декабре на съемках шоу «Давай поженимся!». Новый год пара встретила вместе, потом Кузнецов и Волочкова улетели на Мальдивы, вернувшись, отпраздновали день рождения балерины…

И вскоре расстались. Почему? Ведь еще в начале этого года Волочкова нахваливала Кузнецова: «Мы вместе всего три недели, но испытываем такой всплеск эмоций, который не испытывают многие пары, живущие в браке десятилетиями».

А потом балерина заговорила по-другому: «Я с ним познакомилась специально, чтобы с кем-то провести Новый год и совершить романтическое путешествие. Мужчина успел вкусить все плоды пиара, а я знала изначально, что это просто очередной короткий роман. На этом все!»

Между тем становятся известны новые подробности «очередного короткого романа». Волочкова жила с Сергеем на Мальдивах на арендованной ею вилле, а вот 250 тысяч рублей за авиабилеты заплатить пришлось жениху. Кузнецов думал открыть «Волочковские бани», а потом фитнес-центр — и предложил Насте вложить в строительство 12 миллионов рублей. Денег балерина не дала.

А потом разозлилась на Кузнецова: тот хотел своего 6-летнего сына поселить в особняке звезды (якобы у мальчика испортились отношения с матерью, бывшей женой банщика); денег у него никогда не было, зато всегда было желание дать интервью и покрасоваться перед камерами…

Кстати, слухи о преступном прошлом Кузнецова оказались уткой — судимостей у него нет: на одном из телешоу перепутали его данные с биографией другого Сергея Кузнецова. Но вряд ли эта информация заставит Волочкову изменить свое отношение к нерадивому банщику.

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