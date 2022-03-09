Знала, жених-француз им понравится: как Водянова решилась познакомить Арно со своими тремя детьми

После очередного свидания модель пригласила Антуана Арно к себе домой, чтобы познакомить его с семьей.

В одном из интервью французский бизнесмен Антуан Арно вспомнил о том, как познакомился с семьей своей русской возлюбленной. Кстати, именно предприниматель стал инициатором их первой встречи после того, как Наталья Водянова разошлась с британским аристократом Джастином Портманом. Нового избранника манекенщицы не смутило даже то, что у нее было трое детей: сыновья Лукас и Виктор, а также дочка Нева.

С моделью французский бизнесмен познакомился в 2008 году и был просто очарован русской красавицей. Но на тот момент Водянова была замужем. Да и сам Антуан состоял в отношениях. Однако, как они оба стали свободны, Арно тут же нашел повод, чтобы написать модели и пригласить ее на свидание.

Водянова думала месяцы, но потом все-таки согласилась. Спустя время манекенщица решилась познакомить своего кавалера с семьей. Для Арно это стало целым испытанием. Ну а Наталья была уверена, что ее французский жених детям точно понравится.

«Когда я зашел в квартиру, там были не только дети, но и ее мама, бабушка, дедушка и две женщины, которые помогали присматривать за малышами. У одной из них случилась паническая атака и пришлось вызывать скорую. После этого мы с Наташей стали много общаться. Большую часть времени она жила в Англии, и я летал к ней каждые выходные. Скоро я предложил ей переехать в Париж и жить вместе», — отметил Арно.

Спустя еще некоторое время Антуан сказал, что хочет детей. У Наташи уже было трое, и она сомневалась, но недолго. В мае 2014 года у них родился сын Максим, а спустя еще два года — Роман.

«Когда мы начали встречаться, у меня не было детей. А спустя пять лет их уже было пятеро. И это самое замечательное, что случалось в моей жизни», — добавил бизнесмен, заверив, что с пятью детьми в их доме скучно не бывает.

По материалам: Tatler, Wmagazine.com.

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