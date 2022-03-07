Прочитал, что разводится и позвал на встречу: Арно месяцами уговаривал Водянову прийти на свидание

В одном из своих интервью французский бизнесмен Антуан Арно поделился тем, как развивался его роман с русской красавицей-моделью. Предприниматель не стал скрывать, что при знакомстве Наталья Водянова ему сразу понравилась. Но на тот момент манекенщица была замужем. Да и сам Арно состоял в отношениях, правда потом со своей девушкой бизнесмен все-таки расстался.

Ну а когда Антуан узнал из газет, что русская модель разошлась с мужем, тут же нашел возможность ей написать с предложением увидеться. Вот только сын богатейшего бизнесмена Европы никак не ожидал, что Водянова не сразу ответит ему взаимностью. На романтику модель была явно не настроена. К тому же, Наталья думала о своих детях от британского аристократа Джастина Портмана: Лукасе, Неве и Викторе. Антуану Арно пришлось уговаривать Водянову несколько месяцев, чтобы та согласилась с ним увидеться.

«Я прочитал, что она разводится, и написал ей с предложением встретиться», — отметил Антуан.

Первое свидание пары прошло в квартире французского бизнесмена, так прессе не удалось ничего выведать о личной жизни манекенщицы.

«Мы пили вино на террасе с отличным видом на город. Это было так забавно. Мы оба стеснялись. Он даже не попытался меня поцеловать! А я не из тех девушек, кто бесконечно уверены в себе. Но на самом деле я очень ранимая. Мне потребовалось много сил, чтобы успокоиться. Я решила, что раз он не целует меня, то я ему не нравлюсь и он хочет, чтобы мы были просто друзьями», — с юмором вспоминала Водянова.

Но этот вечер стал одним из многих. Тогда модель не могла и предположить, что подарит Антуану Арно двоих сыновей, выйдет за него замуж, построит с ним семью.

По материалам Tatler, Wmagazine.com.

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