Наши звезды о Лободе, Потапе и Барских: «Россия не будет рада тем, кто плюет ей в лицо и гадит под дверью!»

Они осудили коллег, которые выступали в нашей стране, а теперь поливают грязью своих поклонников.

Светлана Лобода, Макс Барских, Настя Каменских и Потап, да много еще кто совсем недавно приезжал с гастролями в Россию. Украинские артисты любимы нашей публикой и поклонники с теплом принимают их. Хотя вернее будет сказать принимали.

Что будет дальше – пока большой вопрос, но после нелицеприятных высказываний украинских звезд, которые звучат в адрес россиян, многие откажутся платить за билеты на их концерты.

Ссоры, призывы к агрессии начались после старта спецоперации России в Донбассе. Teleprogramma.pro узнала, что думают о своих украинских коллегах Прохор Шаляпин и Владимир Левкин.

Прохор Шаляпин, певец

Он не скрывает, что ему, как и миллионам других жителей нашей страны неприятно слышать подобные заявления от тех, кто еще недавно признавался в любви российской публике.

«Мне, как гражданину России и российскому артисту, крайне неприятно и обидно слышать сейчас негативные, а порой и откровенно русофобские высказывания известных украинских артистов в адрес нашего президента и нашей страны. Тех самых артистов, что получили известность, славу и деньги именно у нас. Артистов, заполонивших российскую сцену, теле- и-радио эфиры, зачастую в ущерб нашим талантливейшим ребятам и девчонкам. Россия всегда была и будет рада талантливым людям, но только не тем, кто плюет ей в лицо и гадит под дверью», — говорит Прохор.

Он тоже успел получить много негатива не только в соцсетях. Его номер оказался слит в сеть, и пользователи со всего мира присылали сотни гневных сообщений.

«Мы все в шоке и, честно, не ожидали такого отношения от тех артистов, которые у нас кормились на корпоративах. Выступали и перед простым народом, и перед нашими состоятельными людьми. Думаю, что они теряют аудиторию не только в лице простых граждан, но и в лице супербогатых, а их у нас много. Надеюсь, что олигархи будут считать дурным тоном звать к себе этих артистов. Согласен с Тимати и с певицей Славой. Они жестко выразили нашу общую позицию», — заключил Шаляпин.

Владимир Левкин, певец

Он не сомневается, что те, кто распространяют призывы к ненависти, находятся вовсе не на Украине, а совсем в других странах, в полной безопасности.

«Я бы еще понял, если бы эти люди сидели в Киеве, Мариуполе или Харькове и призывали нас к чему-то. Но когда они сидят в третьих странах и призывают к свержению строя? Вообще-то у нас есть уголовная статья за это. В последние 30 лет наша страна развивается в разных направлениях. И сельское хозяйство, и промышленность и еще много чего. И поверьте, далеко не с ними разговаривать, что нам еще делать в России для ее развития и защиты. Не думаю, что этих артистов принуждают их власти к подобным заявлениям. Принудить их могут только деньги и лютая ненависть к россиянам, которые вместе с украинцами переживают все, что там происходит с 2014 года. Молюсь, чтобы жертв было меньше» — заключил артист.

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