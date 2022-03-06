«Снисходительности не ощущала! Мол, пришла красотка»: Юлия Михалкова — о ребятах из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова с участниками «Уральских пельменей» никакой связи не поддерживает. При этом в одном из своих интервью комедиантка призналась, что иногда вспоминает ребят, с которыми стала популярной артисткой. И эти воспоминания, как говорит экс-«пельмешка», наводят на нее сентиментальную грусть едва ли не до слез.

А вот другая участница «Уральских пельменей» Илана говорила, что Михалкова с ними уже давно не общается. Артистка даже предположила, что Юлия могла из-за чего-то обидеться на ребят. Себя Илана близкой подругой экс-«пельмешки» не считает. Хотя были времена, когда юмористка мечтала сблизиться с Михалковой, стать ей хорошей приятельницей.

Кстати, вспоминая о том, как она пришла в «Уральские пельмени», Юлия Михалкова заверила, что оказавшись в мужском коллективе, она не ждала от них более комфортных для себя условий. Ей приходилось выкладываться на максимуме своих возможностей, не жалея себя.

«С ребятами давно была знакома. С Ершом, Брекоткиным, Соколом… Все они ко мне относились как к дочке. И только Сокол — как к внучке. Шутка! Они видели меня в команде «НеПарни», понимали мой творческий потенциал. Поэтому и взяли. Я не ощущала какой-то снисходительности, мол, вот пришла красавица, она нам просто нравится. Нет, когда дело касалось работы, то поблажек не было никаких. Все выкладывались на сто процентов. «Уральские пельмени» — это серьезная, напряженная и ответственная работа. Я там не имела права на «не хочу и не могу». Впрочем, на это никто не имел права», — говорила в беседе со «СтарХитом» Юлия Михалкова.

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