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Палатка-вигвам, мольберт и плюшевая панда: Бергюзар Корель показала интерьеры детской в лондонском жилье

Ранее в турецкой прессе писали о том, что Халит Эргенч с семьей покинул родину. Якобы они с женой обустраиваются в Лондоне.

Палатка-вигвам, мольберт и плюшевая панда: Бергюзар Корель показала интерьеры детской в лондонском жилье
Бергюзар Корель и Халит Эргенч. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Переехал Халит Эргенч в Лондон или нет, покажет время. Однако в турецкой прессе пишут о том, что актер из сериала «Великолепный век» осваивается в Европе, покинув родину. Кстати, в Турции партнер Мерьем Узерли оставил роскошный особняк с бассейном и садовым участком с лужайкой. Жена актера то и дело публикует в Instagram свежие снимки своего путешествия. Пребывание за границей Бергюзар Корель называет лондонским уикендом, словно намекая, что сюда она приехали только на каникулы.

Однако актриса из турецкого сериала «1001 ночь» поделилась кадрами, показав интерьеры детской в лондонском жилье. Возможно, Халит Эргенч с семьей только снимают апартаменты. Однако актер привык к уюту.

В игровой у сыновей Бергюзар Корель — Али и Хана есть все, что нужно мальчишкам. Палатка-вигвам, коврик с рисунком трассы для машинок, стеллаж со сказками, мольберт для рисования, маленький столик для лепки из пластилина и кушетка, на которой можно вздремнуть после обеда. Стены комнаты — в пастельном молочном оттенке, а на окнах — жалюзи.

Также вместо люстры Бергюзар выбрала светильник. Тут есть и игрушки для малютки Лейлы, которой всего пять месяцев. Для дочурки актриса купила мягкие игрушки, тигренка и панду, с которыми малышка может обниматься.

Как выглядит лондонское жилье Халита Эргенча
Детская игровая в лондонском жилье Бергюзар Корель. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

А вот так выглядела терраса в турецком особняке актера. Ее жена Халита Эргенча использовала вместо гостиной для званых вечеров с друзьями. Бергюзар любила этот вид из панорамных окон на сад с лужайкой и бассейном.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Бергюзар Корель на террасе своего особняка. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

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