С Гарри — печет пироги, а с Лизой — хлопочет на кухне: чем в доме Пугачевой занимается нянечка Оксана

Двойняшки Гарри и Лиза очень привязаны к этой миловидной девушке.

Заботиться о восьмилетних двойняшках Гарри и Лизе Примадонне помогает ее окружение. Так, детей в элитную гимназию отвозит личный водитель, благодаря чему, певица может потратить эти минуты на личные нужды, к примеру, привести себя в порядок перед завтраком. Малышню из школы также привозит домой шофер или же за ними приходит шоумен Максим Галкин. В то время как Алла Пугачева занята домашними хлопотами: приготовлением обеда или составлением меню.

Уроки с двойняшками может сделать их нянечка Оксана. Кстати, в семье Примадонны все с теплотой относятся к этой девушке, ставшей помощницей Аллы Борисовны. Так, беседуя с отцом за завтраком, Лиза как-то обмолвилась, какое место в списке самых дорогих и любимых для нее людей занимает их с Гарри нянечка.

Дочка Примадонны делилась своими философскими мыслями, отвечая на вопрос Максима Галкина, что самое главное в жизни. Лиза подметила, что для нее — это мама, папа и няня Оксана, ну и конечно же, братик Гарри. Девочка успела привязаться к молодой красавице-нянечке.

А вот Алла Борисовна называет свою помощницу Мэри Поппинс. Примадонне очень нравится то, как Оксана в игровой форме вовлекает детей в домашние дела и хлопочет с Лизой на кухне. Танцуя с малышкой, нянечка двойняшек помогла дочке певицы убрать со стола после обеда. Сестренка Гарри с удовольствием взялась за взрослые обязанности по дому.

С сыном Примадонны нянечка Оксана печет пироги с корицей, морковкой, изюмом и яблоком. Гарри в полном восторге от таких кулинарных мастер-классов. Ну а пироги с аппетитом уплетает Пугачева.

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