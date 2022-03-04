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«От шлейфа «Бригады» уже не уйти»: как сейчас выглядит 45-летняя Екатерина Гусева

После съемок в «Бригаде» на актрису театра и кино обрушилась слава.

«От шлейфа «Бригады» уже не уйти»: как сейчас выглядит 45-летняя Екатерина Гусева
Сергей Безруков и Екатерина Гусева. Фото: кадр из сериала "Бригада"

Екатерина Гусева одна из самых красивых и успешных актрис отечественного кино. Она проснулась знаменитой после съемок в сериале «Бригада», в котором звездная красавица сыграла жену Саши Белого. Актриса до сих пор шутит, что поклонники и по сей день отождествляют их с Сергей Безруковым с полюбившимися многим персонажами нашумевшей ленты. К этому сама Екатерина относится с пониманием. Сериал «Бригада» настолько понравился российскому зрителю, что актеры, сыгравшие в отечественной драме-боевике в миг стали самыми востребованными.

А вот, что о своей популярности после сериала «Бригада» говорит Екатерина Гусева.

«После «Бригады» мне пришлось немного постараться, чтобы вернуть себе свое имя», — отметила актриса, дав понять, что поклонники стали подходить к ней с вопросами — она ли, та самая Ольга из «Бригады».

Актер Сергей Безруков и Екатерина Гусева
Екатерина Гусева с Сергей Безруковым на съемках свадьбы. Фото: кадр из сериала «Бригада»

Екатерина столкнулась с небывалой популярностью, к такому вниманию поклонников она была не готова. Актрисе приходилось прятаться за очками, платками и капюшонами, чтобы прохожие не узнали в ней жену Саши Белого. Но даже такой «маскарад» особо не помогал. Только спустя время, поклонники сериала «Бригада» понемногу утихли и перестали донимать звезду.

Актриса Екатерина Гусева
Время над актрисой не властно. Фото: Globallookpress.com

«Вряд ли нас с Сережей кто-то снимет вместе, от шлейфа «Бригады» уже не уйти, так и останемся Белыми», — шутит Гусева.

Актриса Екатерина Гусева
Гусева по прежнему привлекает к себе внимание сильного пола. Фото: Globallookpress.com

Актриса и в 45 лет выглядит просто великолепно. Такое чувство, что она знает секрет молодильных яблочек. Копна густых волос, обворожительная улыбка, сияющий вид лица без мимических морщинок, пронзительный мягкий взгляд — Екатерина Гусева выглядит даже краше, чем в пору своей молодости.

По материалам «Каравана историй».

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