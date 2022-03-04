Лучшая из лучших: как Анна Щербакова впервые вышла на лед и поднималась на призовые подиумы

До совершеннолетия Анны Щербаковой осталось чуть более трех недель. К своим 18-ти она успела выиграть чемпионат мира, Олимпиаду в Пекине и влюбить в себя миллионы поклонников фигурного катания. Ее путь складывался ее путь к олимпу – в материале Teleprogramma.pro.

Анна Щербакова: детство и начало карьеры

Анна Щербакова родилась 28 марта 2004 года в Москве. Ее папа Станислав Щербаков по образованию физик, но работает в сфере рекламы, а мама Юлия Щербакова – геолог-кристаллограф, кандидат наук. В семье есть еще две девочки – старшая Инна и младщая Яна. Также известно, что прадед спортсменки Прохор Васильевич Щербаков был политическим деятелем.

На каток Анна Щербакова впервые пришла со старшей сестрой. Тогда ей было всего 3,5 года. Процесс настолько понравился будущей чемпионке, что она решила продолжить тренировки. Так Анна начала регулярно посещать детско-юношескую спортивную школу на ледовом катке «Хрустальный».

«Когда я первый раз вышла на каток, мне очень понравилось. И эта радость ото льда, скорости и скольжения и сейчас со мной. Меня никогда не заставляли и не говорили, что «нужно пойти на тренировку». Внутри всегда был интерес к новому», — рассказывала Щербакова в интервью ELLE.

Первыми тренерами фигуристки были Юлия Александровна Красинская и Оксана Михайловна Булычева. А в 2013-м перспективную спортсменку под свое крыло взяла Этери Тутберидзе.

За год до этого, в 2012-м, Щербакова приняла участие в дебютном для себя турнире – это было первенство на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Из 29 спортсменок стала 22-й.

Анна Щербакова: карьера, достижения и награды

На первый в своей карьере призовой подиум Анна Щербакова поднялась в 2015-м. Это был мемориал С. А. Жука, по итогам которого спортсменка завоевала серебряную медаль. Тогда она всего на несколько сотых баллов обошла Александру Трусову.

Сезон 2015-2016 принес Анне Щербаковой три бронзовые медали. Это были открытый Кубок московской Федерации фигурного катания, мемориал С. Волкова, первенство Москвы среди юношей и девушек. В результате Щербакова отобралась на первенство России, где одержала победу в старшей возрастной группе.

Осенью 2016-го Анна выиграла этапы Кубка России в Самаре и Перми, но в финале, который прошел в Саранске, заняла лишь восьмое место.

В 2017-м фигуристка выиграла серебро на первенстве России, а также дважды поднималась на второе место на мемориале Волкова и открытом чемпионате Москвы.

Летом 2017-го Щербакова получила травму. Она сломала ногу. Скептики тогда говорили, что на лед Аня вряд ли выйдет, а родители чемпионки даже просили ее завершить карьеру, но упорство фигуристки взяло верх. Спустя несколько месяцев она снова вышла на лед. На кубке Москвы в январе 2018-го стала второй.

Уже в феврале Анна выиграла финал Кубка России среди юношей и девушек, который прошел в Великом Новгороде. Благодаря этому успеху она смогла войти в национальную сборную России.

На юниорском этапе Гран-При она выступила неудачно, а на чемпионате России среди юниоров стала первой.

На европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево Щербакова выиграла золото, а на юниорском чемпионате в Хорватии – серебро. А на чемпионате мира среди юниоров в Загребе Анна стала серебряным призером.

Во взрослый спорт Анна Щербакова пришла в сентябре 2019-го. На итальянском турнире серии «Челленджер» она уступила кореянке Ю Ен и Елизавете Туктамышевой, заняв третье место. Однако уже через месяц смогла взять реванш. На этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе стала рекордсменкой, выполнив каскад из четверного лутца и тройного тулупа.

Кстати, это выступление поклонникам фигурного катания запомнилось не только из-за превосходной техники фигуристки. Этери Тутберидзе предложила Анне сделать на льду самый настоящий трюк — незаметно заменить платье. В результате во время проката фигуристка буквально за 2,5 секунды сменила наряд с синего на красный.

Чемпионат мира-2020, который должен был пройти в Канаде, был отменен из-за пандемии коронавируса, а на осеннем Кубке России Анна безукоризненно выполнила четверной флип.

На чемпионате мира-2021 в Стокгольме Щербакова стала чемпионкой, а на чемпионате Европы в Таллине выиграла серебро, уступив первое место Камиле Валиевой.

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Анна Щербакова: Олимпиада-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине по итогам короткой программы Анна Щербакова заняла второе место, пропустив вперед Камилу Валиеву. Она выполнила двойной аксель, тройной флип, тройной тулуп.

А в произвольной программе стала первой, набрав 175,75 балла. В итоге с 255,95 баллами стала первой в общем зачет. Серебро досталось Александре Трусовой, а бронза японке Каори Сакамото.

Анна Щербакова: хобби, увлечения и личная жизнь

Есть у Анны Щербаковой необычное хобби – она делает куклы из резинок. Увлеклась этим спортсменка, когда в 13 лет сломала ногу и чтобы отвлечь себя от грустных мыслей, решила разнообразить досуг таким образом.

В прошлом году, на отдыхе в Дубае Аня прыгнула с парашютом, а не так давно увлеклась йогой. Кстати, рост Анны – 159 см, а вес не превышает 40 кг.

«Я люблю готовить, вязать игрушки, но больше всего люблю проводить время со своими домашними животными. Мой любимый сериал — это «Шерлок». А из фильмов я люблю смотреть комедии, это помогает отвлечься от ежедневной работы и поднимает настроение. Иногда слушаю музыку, из последнего в моем плейлисте — это Imagine Dragons и Sia», — рассказывала Щербакова.

Личная жизнь чемпионки — это ее родители и сестры. Об отношениях с противоположным полом Щербакова пока не говорит.

Что касается образования, то в этом году фигуристка получит школьный аттестат. О выборе профессии, по ее признанию, речь не стоит. Щербакова хочет получить тренерское образование.

Анна Щербакова: последние новости

После возвращения из Олимпийского Пекина Анна Щербакова призналась, что целыми днями могла вообще ни о чем не думать. Спустя неделю после победного старта она приступила к тренировкам.

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