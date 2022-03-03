«Я прожила с человеком восемь лет, родила ему двоих, а он…»: Муцениеце — о крахе брака с Прилучным

Актриса призналась, что после развода на кастингах она не стала представляться как бывшая жена Павла Прилучного. Ей это было не нужно.

Агата Муцениеце, говоря о разводе с Павлом Прилучным в интервью для YouTube-проекта «Георгий за кадром», отметила, что эту тему в нашем обществе обсуждать как-то совсем не принято. Так, актриса уточнила, что когда она начала бракоразводный процесс, то даже не знала, куда идти и какие документы нужны. Ее в этом вопросе проконсультировали подруги, которые раньше пережили подобное. Агата со смехом отметила, что это напоминает какую-то подпольную систему.

Муцениеце также уточнила, что никогда бы не стала использовать популярность экс-возлюбленного для того, чтобы получить новую роль в кино. Так, к примеру, когда после развода Агата стала ходить на кастинги, она не называлась бывшей женой Павла Прилучного. По словам актрисы, свою карьеру она строит сама.

«Человек с раненой душой вызывает интерес у зрителя. Все наблюдали, как я справлялась с разводом, перебарывала себя. Я прожила с человеком восемь лет, родила ему двоих новых людей, а он так подло со мной поступил — конечно, я буду хайповать. Хоть какую-то выгоду я должна получить!» — говорила Агата о том, что так часто дает интервью.

Правда, спустя месяцы, актриса сменила гнев на милость. Муцениеце даже пригласила Павла на вечеринку по случаю дня рождения сына Тимофея, ему исполнилось девять лет. Актриса призналась, что им с «мажором» удалось перебороть свой эгоизм. Они поняли, что дети не должны страдать из-за того, что взрослые никак не могут примириться.

Сам Прилучный утверждает, что у них с Агатой прекрасные отношения. Он не жалеет о том, что столько лет прожил под одной крышей с Муцениеце, взял ее в жены, стал отцом двоих детей.

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