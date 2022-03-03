«Это простая еда — гречка, растительное молоко»: чем Орбакайте кормит свою семью

Кристина Орбакайте гордится тем, что ее девятилетняя дочка Клавдия придерживается правильного питания, как и ее родители. Певица старается не баловать дочурку сладостями по пустякам. Говоря о том, какие блюда она готовит для семьи, старшая дочь Аллы Пугачевой отметила, что они отдают предпочтение простой еде: на обед — супы, салат, на ужин — запеченная рыба, мясо. Никаких излишеств и деликатесов.

«Мы достаточно просто питаемся. Готовила на завтрак сырники, каши, салаты и супы на обед — рыбные, куриные, овощные. А муж делал ужин — запекал рыбу, курицу, мясо. Даже купил небольшой гриль на балкон, правда пользовались им нечасто», — уточнила Орбакайте.

«Держать себя в форме, быть стройным, подтянутым человеком — это и есть здоровье, молодость. Мы стараемся с рождения прививать дочке правильные привычки, в том числе и относительно питания. Рады, что Клавочка принимает их — она любит то же, что и мы. В нашем рационе есть множество полезных продуктов — это простая еда, к примеру, гречка, растительное молоко. Мы стараемся не перебарщивать с рафинированными продуктами, со сладким, хотя в душе каждый из нас сладкоежка. Не забываем про физическую активность — без фанатизма, изнуряющих упражнений, у нас умеренные нагрузки, ведь самое главное — это двигаться, идти вперед», — добавила певица.

По материалам Teleprogramma.pro, Wday.

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