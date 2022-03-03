«Скучают друг по другу»: почему Орбакайте на лето отправила дочь к двойняшкам и бабушке Алле

Певица подметила, что в доме Примадонны у ее девятилетней Клавы прекрасная компания сверстников.

Дети Аллы Пугачевой — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза ни на много младше своей племянницы Клавы, ей девять лет. Дочка Кристины Орбакайте прекрасно ладит со своими маленькими тетушкой и дядей. Они, можно сказать, погодки. Старшая дочь Примадонны почти на целое лето отправила Клаву к именитой бабушке. В интервью Teleprogramma.pro певица объяснила, почему ее дочь жила в подмосковном замке в деревне Грязь.

Как подметила артистка, Клава сдружилась с двойняшками Гарри и Лизой, когда они долго не видятся, то начинают скучать друг по другу. Тем более, сама Кристина с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым отдыхала в Греции. За внучкой в это время приглядывала Примадонна. В гостях у бабушки Клаве совсем не скучно, в замке у нее есть прекрасная компания сверстников. С двойняшками внучка Аллы Пугачевой учит песни, ходит на рыбалку, озорничает, смотрит фильмы и даже придумывает спектакли. Скучать им не приходится. В доме Примадонны всегда слышен детский смех и веселый гомон.

Тем более, что много времени с детьми проводит шоумен Максим Галкин. Он то и дело придумывает для двойняшек и Клавы интересные игры, увлекательные квесты в саду.

«Это лето Клавочка провела с моей мамой, с Лизой, Гарриком. И это было потрясающее, счастливое лето для нее. Я называю это «летним лагерем» — у них был режим, занятия, были увлекательные игры, спортивные мероприятия, просмотры фильмов. Их лето прошло очень продуктивно и интересно. У детей прекрасные взаимоотношения, семейные, творческие, дружеские. Они всегда втроем устраивают нам сюрпризы, разучивают песни, придумывают всяческие сценки, спектакли. Прекрасно ладят, дружат, скучают друг по другу, когда далеко», — приводит Teleprogramma.pro слова Кристины Орбакайте.

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