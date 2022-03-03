«Вторых Гергиева и Нетребко нет!»: Лещенко, Винокур и другие знаменитости высказались о ситуации с коллегами

В новостных потоках сегодня очень легко запутаться, каждый спешит высказать свое мнение. Артисты тоже не остаются в стороне, редкие представители данной профессии стараются сохранять нейтралитет.

Одной из тех, кто долгое время молчала, являлась Анна Нетребко. Звезда мировой оперной сцены всегда была далеко от политики, но она одна из первых пострадала за свою позицию.

Миланский театр La Scala отстранил Анну Нетребко от участия в мартовских спектаклях, заявив представителям СМИ, что она заболела и не явилась на репетиции вместе с мужем Юсифом Эйвазовым.

На самом деле причина оказалась другой: Анна — россиянка и этим все сказано. Вслед за ней с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра был отстранен Валерий Гергиев. И снова по той же причине.

Teleprogramma.pro узнала у Льва Лещенко, Владимира Винокура, Иосифа Пригожина и Никаса Сафронова, как они оценивают данную ситуацию.

больше по теме Анна Нетребко удалила из Instagram посты за последнюю неделю Оперная певица Анна Нетребко почистила и закрыла свою страницу.

Лев Лещенко, артист

«Про эту ситуацию, наверное, нужно спрашивать не у меня, а у них. Я в этом не разбираюсь. Я пенсионер. Но уверен, что искусство и спорт не должны быть в фокусе политических игр», — говорит артист.

Владимир Винокур, юморист

«Глупость неимоверная. Это мировые звезды. Второго Гергиева и второй Нетребко нет! Это выше, чем военное преступление. Эти люди вне политики и вне всяких конфликтов. Это мировые звезды», — возмущен юморист.

Никас Сафронов, художник

«Политика, безусловно, влияет на нас всех. Мне в Германии немцы хотели сделать книгу – это был альбом с моими картинами, порядка 3000 картин. И в последний момент вдруг отказали. Я выяснил, что головной офис издательства в Америке запретил печатать мою книгу в Германии. И это все было до 24 февраля, до санкций. Американцы давно оказывают на всех воздействие в плане сотрудничества с любыми русскими. Я был готов даже сам оплатить печать – это порядка 230 тысяч евро, но и здесь отказ. Причина очевидна – американцы давно готовили историю запрета России и русских людей», — поделился своей историй художник.

Иосиф Пригожин, продюсер

«Я скажу следующее: на этой планете Земля живут не только идиоты и если те, кто делают громкие заявления думают, что умнее нас других – ошибаются! Сегодня все происходящее – геноцид человечества. Ксенофобия и агрессия нарастает, идет борьба с русскоговорящими людьми. Но мы не начинали эту войну, не мы хотим ее, не мы снабжали Украину оружием. Вы видели, чтобы у нас на улице раздавали автоматы? Нет! А что творят наши коллеги артисты в Украине, какие проклятия шлют нам. За что? Вы здесь кормились, вы сюда приезжали, вас здесь никто не запрещал. В отличие от нас, российских артистов, которых везде запрещают. И людей, которые хотят остаться в нейтралитете, как Швейцария, которая всегда его сохраняла, вынуждают принимать решение. Ни Нетребко, ни Мацуев, ни Гергиев никогда не высказывали свои политические позиции, они просто занимались музыкой», — заключил продюсер.

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