«Найдет молодую, а эту старушку бросит»: Кудрявцева вспомнила, что окружающие говорили о ее браке с молодым хоккеистом

Лера Кудрявцева в интервью для Ирины Безруковой поделилась тайнами своей семейной жизни с мужем-хоккеистом, который моложе ее на 16 лет. У пары подрастает общая дочка Мария. При этом ведущая программы «Секрет на миллион» уточнила, что она никогда не манипулировала возлюбленным, да и в целом не ощущает разницы в возрасте. Своего Игоря теледива сравнивает с молодым старичком, которому приятно провести уикенд дома с семьей. Да и о романтике Лера давно забыла — в их браке, как говорит телеведущая, все спокойно.

«Я уже десять лет замужем. У меня третий брак. Как бы я всегда была замужем. Я не знаю, что такое манипулировать. Это не моя история. В моей семье такого точно нет и не было никогда в моей жизни.

Разница в возрасте с мужем не чувствуется. Но когда я выходила замуж, я Игорю задала вопрос: «Вот ты не боишься хейта?». У нас разница в 16 лет. Тогда все прогнозировали вот год, ну два, и все… Он найдет молодую, а эту старушку бросит. и все это ненадолго. Ну как-то десять лет держимся. Есть мужчины в 60 лет — они дети. В моем случае мой муж как молодой старичок. Я еще бодрюсь. А он занудный и домашний. Конечно, иногда ему не хватает опыта. Бывает, хочется ему по лбу стукнуть.

Мы с Игорем вообще разные. Единственное, в чем мы похожи, — мы оба домоседы, ленивые. Нам сложно куда-то вырваться. Он спортсмен, а я к этому не имею никакого отношения. Я импульсивная. Он в еде любит одно, я — совершенно другое. Но у нас все спокойно, мы подстроились.