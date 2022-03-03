Машков, Бероев, Певцов: кто из звезд помогает жителям ДНР и ЛНР

В первый день весны, в студии телеканала Ru.TV, состоялся концерт в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. В нем приняли участие Денис Майданов, Ирина Дубцова, группа «Земляне» и другие артисты, исполнившие свои хиты для публики ДНР и ЛНР. Музыканты уверены, что их выступление может поднять боевой дух людей.

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А кто еще из звезд делом поддерживает жителей Донбасса – как тех, кто сейчас остался в своих домах, так и тех, кто бежал от выстрелов и взрывов в Россию, кто помогает представителям Украины?

Егор Бероев: «Сейчас важно не множить агрессию, а просто делать свое дело»

Один из первых, кто протянул руку помощи попавшим в беду, стал актер Егор Бероев. Фонд артиста и его жены Ксении Алферовой «Я есть» организовал отправку лекарств для беженцев ЛНР и ДНР в Ростов-на-Дону. И в сборе необходимых средств приняли участие и подписчики творческой семьи.

«То, что происходит в Украине причиняет очень большую боль. В первый день эмоции захлестнули всех нас. Они понятны и естественны, — написал Егор у себя на странице в Инстаграме. Но сейчас особенно важно не множить агрессию. Не выяснять кто «за», кто «против», не подписывать письма, не писать воинственные лозунги и воззвания, а просто делать свое дело! Каждый день вставать и делать хорошо свое дело, становясь источником добра, стремясь сделать так, чтобы твое горькое Отечество процветало».

К эстафете помощи присоединились Борис Корчевников и Евгений Поддубный

Военный тележурналист Евгений Поддубный также объявил сбор средств для помощи жителям Донбасса, которые будут направлены в фонд Русской Гуманитарной Миссии и фонд им. Елизаветы Глинки.

«Два этих фонда скрупулезно анализируют потребности населения на территориях, которые охвачены войной, и формируют реальную и действительно необходимую гуманитарную помощь, — написал Евгений у себя на странице в Инстаграме. – Их руководство знаю лично и ручаюсь за их профессионализм и кристальную честность».

Известный журналист, телеведущий и руководитель православного канала «Спас» Борис Корчевников тоже вносит свою посильную лепту в помощь пострадавшим. Не без участия канала стартовала благотворительная миссия, цель которой – помочь беженцам ЛНР и ДНР и жителям Украины, которые решили переселиться в Россию.

«Сегодня мы оказались в непростой ситуации. Многие люди вынуждены покинуть свои дома, взяв с собой лишь самое необходимое, — написал Борис у себя в Инстаграме. И мы с вами можем им помочь. Каждый из нас. Сотрудники Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению @diaconia.ru круглосуточно принимают заявки от тех, кто хочет оказать помощь, по номеру телефона 8-800-70-70-222 Каждый день в нашем эфире в программе «Вечер на Спасе» мы будем рассказывать, как мы вместе с вами помогаем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации».

Как написал Борис у себя в Инстаграме, 18000 беженцев уже получают помощь русской церкви в 30 епархиях. А каждый эфир на телеканале «Спас» начинается с чтения Псалтири во имя воцарения долгожданного мира…

Как жителям Донбасса помогают Владимир Машков, Дмитрий Певцов и Илья Бачурин

Не остался в стороне от происходящего и худрук театра Табакова, известный актер Владимир Машков. Все средства от спектакля «Матросская тишина», который пройдет в Табакерке 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России и также нуждающихся в помощи.

Эстафету Владимира Машкова перенял и генеральный директор «Москонцерта» Илья Бачурин.

«Мы с коллективом «Москонцерта» и парком «Зарядье» присоединяемся к инициативе нашего коллеги и друга, худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, — написал Илья Бачурин на своей странице в Instagram. — Средства, заработанные в День защитника Отечества, перечислим в помощь эвакуированным семьям жителей ДНР и ЛНР».

Также к благотворительной миссии присоединились музей-панорама «Бородинская битва» и сад Эрмитаж.

Помочь людям не на словах, а на деле также решил актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он объявил, что все средства, собранные со 2 по 4 марта от выступления его группы «Певцов-оркестр» в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе, будут направлены детям Донбасса.

Призываем наших читателей помочь всем тем, кто нуждается в этом, в это тяжелое время!

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