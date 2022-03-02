Роскошь, как в султанском дворце: Халит Эргенч обзавелся домом с террасой, лужайкой и бассейном

Бергюзар Корель и Халит Эргенч воспитывают троих детей: сыновей — Али и Хана, а также малютку-дочку Лейлу, которая совсем недавно появилась на свет, ей всего пять месяцев. Со всей своей семьей актер из турецкого сериала «Великолепный век» поселился в загородном доме с несколькими комнатами и просторной гостиной.

Так, до обеда Эргенч может вздремнуть на диване, словно султан Сулейман в своих роскошных покоях. Бергюзар Корель запечатлела, как ее муж в забавном свитере со снежинками, пряниками и оленями, разлегся на мягких подушках.

Партнер Мерьем Узерли, сыгравший султана Сулеймана, обзавелся роскошным коттеджем. Таким интерьерам, как шутят многие поклонники актера, позавидовали бы и падишахи. Халит Эргенч купил дом с просторной террасой, изюминкой которой стали панорамные окна. На прилегающем к особняку участке есть бассейн с шезлонгами и лужайка с подстриженным газоном.

Тут дети Бергюзар Корель могут проводить время в полуденные часы. Сама актриса любит встречать гостей на террасе за большим столом с вкусными закусками и турецким чаем.

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