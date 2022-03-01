«Закончатся деньги — сижу гречку ем»: что Прилучный делает со своими гонорарами

Актер из сериала «Мажор» никогда не был скупым.

Павел Прилучный признался, что ему очень неприятны любопытные и оценивающие взгляды посторонних людей, пусть и коллег. Особенно, если окружающие начинают обращать внимание на то, с кем он приехал, кто его сопровождает и прочее.

«Я очень люблю театр, он мне необходим, но формат штатного театра мне не близок. Хочется самому выбирать материал и определять график спектаклей. И вообще, мне тяжеловато в коллективе, когда ты все время на виду: на какой машине ты приехал, с кем пришел, что на тебе надето и прочее», — отметил Павел.

При этом себя «мажор» считает открытым и щедрым. Прилучный легко может закатить шумную пирушку, не поскупившись на угощения. Даже если потом ему придется сидеть на одной гречке.

«Всегда всех угощаю, устраиваю пиры, вечеринки. Закончатся деньги — сижу гречку ем. Зависть — это нормальная история, я стараюсь просто от нее подальше держаться», — добавил актер.

Звездной болезнью Прилучный не страдает, он считает, что ко всему нужно относиться спокойно. «У меня никогда не было такого, что кто-то ничтожество, а я наверху сижу. У меня сегодня есть деньги — завтра их нет. Когда они есть, я пытаюсь гулять на полную катушку, по-хорошему», — заверил Прилучный.

По материалам журнала «ОК!».

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