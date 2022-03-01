«У сына мамин характер, у Мии — мой! Она оторва»: какими Прилучный видит своих детей от Агаты

Павел Прилучный всегда мечтал о большой семье. Он даже уговаривал Агату Муцениеце подарить ему третьего ребенка. Но тогда, еще будучи в браке, актриса из фильма «Тобол» не горела желанием уходить в декрет. Агата говорила, что их старшие дети только-только подросли и они наконец-то могут путешествовать без нянечек. К тому же, у актрисы появилось больше свободного времени. А появление грудничка в семье заставило бы ее сесть дома и отказаться от съемок. Ну а далее последовал громкий развод: Муцениеце ушла от Павла, съехав с детьми в квартиру. Ни о каком примирении и речи не шло.

В одном из своих интервью Прилучный поделился личным, заговорив о том, какими он видит своих детей от Агаты. По словам актера, сын Тимофей по характеру ближе к маме, а вот Мия — маленькая хулиганка, его точная копия, только в юбочке принцессы.

«Нет, у сына мамин характер. Вот у Мии — мой. Она оторва еще та. Она бандитка. А Тимоха рассудительный. Он такой: «Папа, это неправильно, это незаконно» Они с Мией абсолютно разные, но друг друга дополняют, что радует», — приводит «ОК!» слова Павла Прилучного.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!