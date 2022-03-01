«Чтобы не разводиться»: Прилучный вспомнил, как уговорил Агату сделать татуировки-кольца

Павел Прилучный и Агата Муцениеце своим разводом привлекли к себе внимание не только репортеров, но и верных почитателей. Актриса из фильма «Тобол» призналась, что даже ее соведущий в проекте «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев не остался в стороне от этой щекотливой темы. Шоумен тогда выдал философскую мысль, подметив, что развод продлевает жизнь. Ну а Прилучный недолго погрустил в одиночестве. Он сошелся с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

Сама Агата Муцениеце также пыталась построить новые отношения, но безрезультатно. Походив на свидания и закрутив пару интрижек, актриса поняла, что еще не пришла в себя после расставания с Павлом.

В одном из своих интервью Прилучный вспомнил, как уговорил Агату сделать татуировки-кольца, считая, что это спасет их брак. На тот момент пара собиралась подать на развод, но все-таки примирилась. Правда, такой символический жест их союз не спас. Пусть и спустя время, но Агата и Павел все-таки разошлись. И Муцениеце тут же перебила татуировку, добавив к нему рисунок.

«Мы с Агатой их (татуировки. — Прим. ред.) делали вместе: я у себя, она у себя. Делали как раз тогда, когда собирались разводиться (в первый раз), потом сошлись, я говорю: «Слушай, а давай, чтобы не разводиться, сделаем кольца-татуировки?» Сейчас она забила татуировку каким-то рисунком. Это было прекрасное время с Агатой, я не жалею», — приводит «ОК!» слова Павла Прилучного.

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